Daha Başlamadan 2. Ayrılık: Özgü Namal, Show TV'nin İddialı Dizisi Cevher'den Ayrıldı
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Fransa'da yayınlanan High Intellectual Potential (HPI) dizisinin Türkiye uyarlaması olan Cevher dizisinde kriz yaşanıyor. Dizide yapım ekibiyle anlaşmazlık yaşadığını belirten yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un ardından başrolü Özgü Namal'ın da ayrılması nedeniyle proje çıkmaza girdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Çok yüksek zeka seviyesine sahip, sıra dışı bir kadının hayatının merkezde olacağı Cevher dizisinde büyük bir kriz yaşanıyor.
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Son olarak Kıskanmak dizisinde rol alan Özgü Namal cephesinden de ayrılık kararı çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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