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Daha Başlamadan 2. Ayrılık: Özgü Namal, Show TV'nin İddialı Dizisi Cevher'den Ayrıldı

Daha Başlamadan 2. Ayrılık: Özgü Namal, Show TV'nin İddialı Dizisi Cevher'den Ayrıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2026 - 11:38
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Fransa'da yayınlanan High Intellectual Potential (HPI) dizisinin Türkiye uyarlaması olan Cevher dizisinde kriz yaşanıyor. Dizide yapım ekibiyle anlaşmazlık yaşadığını belirten yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un ardından başrolü Özgü Namal'ın da ayrılması nedeniyle proje çıkmaza girdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Çok yüksek zeka seviyesine sahip, sıra dışı bir kadının hayatının merkezde olacağı Cevher dizisinde büyük bir kriz yaşanıyor.

Çok yüksek zeka seviyesine sahip, sıra dışı bir kadının hayatının merkezde olacağı Cevher dizisinde büyük bir kriz yaşanıyor.

Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI) dizisinden uyarlanacak Cevher dizisinin başrolü için Özgü Namal'la anlaşılmıştı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturacaktı. Yapımını Öner Arslanel – Fabrika Yapım'ın üstlendiği diziden önce Neslihan Yeşilyurt ayrıldı. Neslihan Yeşilyurt, 'Hazırlık sürecini büyük bir titizlik ve heyecanla sürdürdüğümüz 'Cevher' projesinin yönetmenlik koltuğundan, projenin yaratıcı evriminde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yapım şirketimizle yolları ayırmış bulunuyoruz.

Birlikte büyük bir emekle ön hazırlığını yürüttüğümüz bu yolculukta; başta yapımcımız olmak üzere, projeye inançla katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncu kadromuza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.' açıklamasıyla diziden ayrıldığını açıkladı.

Son olarak Kıskanmak dizisinde rol alan Özgü Namal cephesinden de ayrılık kararı çıktı.

Son olarak Kıskanmak dizisinde rol alan Özgü Namal cephesinden de ayrılık kararı çıktı.

Neslihan Yeşilyurt'un ardından Özgü Namal'ın da diziden ayrıldığı konuşuluyor. Ünlü oyuncunun ayrılık haberi Yeşilyurt'un açıklamasının hemen ardından geldi. Ancak Özgü Namal, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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