Survivor Sonrası Yeni Gelir Kapısı Meğer TikTok'muş: Eski Yarışmacının Gecelik Kazancı Ağızları Açık Bıraktı!
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TV8'in sabah programı Gel Konuşalım'da Survivor'ın tanıdık yüzlerinden Hakan Hatipoğlu, isim vermeden herkesi şaşkına çeviren bir iddiada bulundu. Hatipoğlu'nun konusu, adadan dönen eski bir yarışmacının akşamları TikTok'ta açtığı canlı yayınlardı. Verdiği rakamı duyan masadakilerin ağzı açık kaldı.
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Hakan Hatipoğlu, Gel Konuşalım programında eski bir Survivor yarışmacısı hakkında şaşkınlık yaratan bir iddiada bulundu.
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Hakan Hatipoğlu'nun iddiasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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