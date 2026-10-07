Survivor Sonrası Yeni Gelir Kapısı Meğer TikTok'muş: Eski Yarışmacının Gecelik Kazancı Ağızları Açık Bıraktı!

Gel Konuşalım'da Nur Tuğba Namlı ve Seray Sever'le aynı masada oturan Hatipoğlu, adını vermediği bir Survivor yarışmacısından söz etti. Anlattığına göre bu isim akşamları TikTok'ta canlı yayın açıyor ve bir gecede 300 ila 400 bin lira kazanıyor. Asıl bomba ise aylık rakamdı: Hatipoğlu, yarışmacının kendisine ayda 5-6 milyon lira kazandığını söylediğini aktardı. Masadan gelen tepki net oldu: 'Şaka mı yapıyorsun ya? Bu nasıl bir şey?'

Hatipoğlu'nun anlattığına göre izleyiciler yayın sırasında uçak gibi sanal hediyeler gönderiyor ve bu hediyeler yayıncıya gelir olarak dönüyor. Yani TikTok canlı yayınında sabit bir ücret yok; kazancı, ekranın başındaki izleyicinin ne kadar cömert davrandığı belirliyor. Hatipoğlu, adadan dönen pek çok yarışmacının akşamları yayın açıp bu yolla para kazanmaya çalıştığını da ekledi. Yarışmacının kim olduğu ise programda açıklanmadı. Görüntüleri X'te paylaşan bir kullanıcı da şaşkınlığını 'Abi biz harcanıyoruz yemin ederim' sözleriyle dile getirdi.