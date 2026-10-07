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Survivor Sonrası Yeni Gelir Kapısı Meğer TikTok'muş: Eski Yarışmacının Gecelik Kazancı Ağızları Açık Bıraktı!

Survivor Sonrası Yeni Gelir Kapısı Meğer TikTok'muş: Eski Yarışmacının Gecelik Kazancı Ağızları Açık Bıraktı!

survivor Tiktok
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 19:01
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TV8'in sabah programı Gel Konuşalım'da Survivor'ın tanıdık yüzlerinden Hakan Hatipoğlu, isim vermeden herkesi şaşkına çeviren bir iddiada bulundu. Hatipoğlu'nun konusu, adadan dönen eski bir yarışmacının akşamları TikTok'ta açtığı canlı yayınlardı. Verdiği rakamı duyan masadakilerin ağzı açık kaldı.

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Hakan Hatipoğlu, Gel Konuşalım programında eski bir Survivor yarışmacısı hakkında şaşkınlık yaratan bir iddiada bulundu.

Hakan Hatipoğlu, Gel Konuşalım programında eski bir Survivor yarışmacısı hakkında şaşkınlık yaratan bir iddiada bulundu.

Gel Konuşalım'da Nur Tuğba Namlı ve Seray Sever'le aynı masada oturan Hatipoğlu, adını vermediği bir Survivor yarışmacısından söz etti. Anlattığına göre bu isim akşamları TikTok'ta canlı yayın açıyor ve bir gecede 300 ila 400 bin lira kazanıyor. Asıl bomba ise aylık rakamdı: Hatipoğlu, yarışmacının kendisine ayda 5-6 milyon lira kazandığını söylediğini aktardı. Masadan gelen tepki net oldu: 'Şaka mı yapıyorsun ya? Bu nasıl bir şey?'

Hatipoğlu'nun anlattığına göre izleyiciler yayın sırasında uçak gibi sanal hediyeler gönderiyor ve bu hediyeler yayıncıya gelir olarak dönüyor. Yani TikTok canlı yayınında sabit bir ücret yok; kazancı, ekranın başındaki izleyicinin ne kadar cömert davrandığı belirliyor. Hatipoğlu, adadan dönen pek çok yarışmacının akşamları yayın açıp bu yolla para kazanmaya çalıştığını da ekledi. Yarışmacının kim olduğu ise programda açıklanmadı. Görüntüleri X'te paylaşan bir kullanıcı da şaşkınlığını 'Abi biz harcanıyoruz yemin ederim' sözleriyle dile getirdi.

Hakan Hatipoğlu'nun iddiasını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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