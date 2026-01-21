onedio
Hakan Hatipoğlu'ndan "Survivor Panorama'da Neden Yok?" Sorusuna Açıklama

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.01.2026 - 14:25

Survivor'da ilk olarak yarışmacı olan Hakan Hatipoğlu, yarışmanın ardından uzun yıllardır Survivor Panorama sunuculuğu yapıyordu. Bu sezon programda yer almayınca 'Hakan Hatipoğlu Survivor Panorama'da neden yok?' diye merak edildi. Hakan, programa ve neden olmadığına dair açıklamada bulundu.

Var mısın Yok musun'la hayatımıza giren Hakan Hatipoğlu, Survivor'la adını iyice duyurmuştu.

Yarışmanın ardından Acun Medya bünyesinde çalışan Hakan Hatipoğlu, uzun yıllardır Survivor Panorama'nın değişmez isimlerindendi. Bu yıl hem yarışmada hem de Survivor Panorama'da yer almayan Hakan'ın neden hiçbir yerde olmadığı merak edilmişti.

Hakan Hatipoğlu, Survivor Panorama'da neden olmadığını açıkladı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
