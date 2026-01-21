Hakan Hatipoğlu'ndan "Survivor Panorama'da Neden Yok?" Sorusuna Açıklama
Survivor'da ilk olarak yarışmacı olan Hakan Hatipoğlu, yarışmanın ardından uzun yıllardır Survivor Panorama sunuculuğu yapıyordu. Bu sezon programda yer almayınca 'Hakan Hatipoğlu Survivor Panorama'da neden yok?' diye merak edildi. Hakan, programa ve neden olmadığına dair açıklamada bulundu.
Var mısın Yok musun'la hayatımıza giren Hakan Hatipoğlu, Survivor'la adını iyice duyurmuştu.
Hakan Hatipoğlu, Survivor Panorama'da neden olmadığını açıkladı.
