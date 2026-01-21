Kurtlar Vadisi'nin Unutulmaz Baba-Oğulu NOW'ın Yeni Dizisiyle Dönüyor
Bir dönemin fenomen yapımı Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal, geçen ay yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Yan yana verdikleri kare kısa sürede yoğun ilgi görürken, iki isim bu buluşmayı Yeraltı dizisiyle taçlandırdı. Böylece ikili, ekranlarda ikinci kez aynı projede izleyici karşısına çıkmış olacak.
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki fenomen baba-oğul karakterini muhakkak hatırlarsınız.
Muhammed Cangören ve Sefa Zengin, NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın kadrosuna dahil oldu.
Ahahahahhah senaryo boş çıkmazsa olur olur izleriz 👌zürriyetsiz erdal ve ord.prof.dr. abuzer kömürcü 😅😅