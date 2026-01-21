onedio
Kurtlar Vadisi'nin Unutulmaz Baba-Oğulu NOW'ın Yeni Dizisiyle Dönüyor

Kurtlar Vadisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.01.2026 - 13:53

Bir dönemin fenomen yapımı Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal, geçen ay yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Yan yana verdikleri kare kısa sürede yoğun ilgi görürken, iki isim bu buluşmayı Yeraltı dizisiyle taçlandırdı. Böylece ikili, ekranlarda ikinci kez aynı projede izleyici karşısına çıkmış olacak.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki fenomen baba-oğul karakterini muhakkak hatırlarsınız.

Muhammed Cangören ve Sefa Zengin'in canlandırdığı Abuzer ve Erdal Kömürcü, o döneme damga vuran karakterlerin başında yer almıştı. İkilinin Kurtlar Vadisi'ndeki pek çok sahnesi hala sosyal medyada karşımıza çıkarken fenomen baba-oğuldan bomba bir geri dönüş haberi geldi.

Muhammed Cangören ve Sefa Zengin, NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın kadrosuna dahil oldu.

NOW, söz konusu olayı dizinin sosyal medya hesabından Baba & oğul, yıllar sonra #Yeraltı’nda buluşuyor! 🔥 yazarak duyurdu.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
ömer

Ahahahahhah senaryo boş çıkmazsa olur olur izleriz 👌zürriyetsiz erdal ve ord.prof.dr. abuzer kömürcü 😅😅