Sevgili Koç, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Başak burcundaki tam Ay tutulması, iş yerindeki teknik bir aksaklığı veya gözden kaçırdığın bir belgeyi kriz haline getirme potansiyeli taşıyor. Aman dikkat, tutulma sırasında hiçbir işi 'Bir şekilde yürür' diyerek geçiştirme! İş hayatını altüst edecek cinsten bir hata yapma riskine karşı, son derece temkinli ol ve itibarını tehlikeye atma!

Hatta bugün, mevcut projende mükemmelliği yakalamak adına her şeyi baştan sona incele ve kontrol et. Zira gökyüzü, profesyonel hayatta daha az konuşup somut sonuçlar üretmeye odaklanmanı istiyor. Stratejik olarak da kimsenin sorumluluğunu üstlenmemen gerektiğini söylemeliyiz. Hataların bedelinin büyük olacağı bu dönemde tabir yerindeyse sadece kendi masanı düzenlemeye odaklan!

Aşk hayatına geldiğimizde ise partnerinin senden sakladığı minik bir detayı fark etmen, aranızdaki güveni sarsabilir. Sert bir görünüme rağmen, katı bir mizaca rağmen son derece hassas olan kalbin kırılabilir... Bir de gerçekler, partnerin tarafından açıklanmaz ve bir başkasının dilinden ortaya çıkarsa, işte o zaman ayrılık rüzgarları esebilir. Tam da bu yüzden duygularınla mantığın arasındaki ince çizgide, mantığının galip gelmesine izin vermelisin. Kalbin seni yanıltsa da aklın doğru yolu gösterecektir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…