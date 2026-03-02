onedio
Koç Burcu right-white
3 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

02.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Mart Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Başak burcundaki tam Ay tutulması, iş yerindeki teknik bir aksaklığı veya gözden kaçırdığın bir belgeyi kriz haline getirme potansiyeli taşıyor. Aman dikkat, tutulma sırasında hiçbir işi 'Bir şekilde yürür' diyerek geçiştirme! İş hayatını altüst edecek cinsten bir hata yapma riskine karşı, son derece temkinli ol ve itibarını tehlikeye atma! 

Hatta bugün, mevcut projende mükemmelliği yakalamak adına her şeyi baştan sona incele ve kontrol et. Zira gökyüzü, profesyonel hayatta daha az konuşup somut sonuçlar üretmeye odaklanmanı istiyor. Stratejik olarak da kimsenin sorumluluğunu üstlenmemen gerektiğini söylemeliyiz. Hataların bedelinin büyük olacağı bu dönemde tabir yerindeyse sadece kendi masanı düzenlemeye odaklan! 

Aşk hayatına geldiğimizde ise partnerinin senden sakladığı minik bir detayı fark etmen, aranızdaki güveni sarsabilir. Sert bir görünüme rağmen, katı bir mizaca rağmen son derece hassas olan kalbin kırılabilir... Bir de gerçekler, partnerin tarafından açıklanmaz ve bir başkasının dilinden ortaya çıkarsa, işte o zaman ayrılık rüzgarları esebilir. Tam da bu yüzden duygularınla mantığın arasındaki ince çizgide, mantığının galip gelmesine izin vermelisin. Kalbin seni yanıltsa da aklın doğru yolu gösterecektir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

