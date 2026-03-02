3 Yıl Önce Bırakmıştı: Berkcan Güven YouTube'a Geri Döndüğünü Açıkladı
Yaklaşık 3 yıldır YouTube’dan uzak olan Berkcan Güven sürpriz yaptı! Stüdyodan paylaştığı kareyle yarın yeni video geleceğini duyuran ünlü isim, geri dönüşüyle hayranlarını heyecanlandırdı.
YouTube Türkiye’nin altın çağını bilenler için Berkcan Güven ismi bambaşka bir yerde durur.
Ancak yaklaşık 3 yıl önce YouTube’a ara verdi.
Sürpriz hamle geçtiğimiz saatlerde geldi!
