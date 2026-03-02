onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
3 Yıl Önce Bırakmıştı: Berkcan Güven YouTube'a Geri Döndüğünü Açıkladı

3 Yıl Önce Bırakmıştı: Berkcan Güven YouTube'a Geri Döndüğünü Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2026 - 18:32

Yaklaşık 3 yıldır YouTube’dan uzak olan Berkcan Güven sürpriz yaptı! Stüdyodan paylaştığı kareyle yarın yeni video geleceğini duyuran ünlü isim, geri dönüşüyle hayranlarını heyecanlandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube Türkiye’nin altın çağını bilenler için Berkcan Güven ismi bambaşka bir yerde durur.

YouTube Türkiye’nin altın çağını bilenler için Berkcan Güven ismi bambaşka bir yerde durur.

Berkcan Güven, bir döneme resmen damgasını vurmuş, en çok konuşulan, en çok izlenen ve en çok gündeme oturan içerik üreticilerinden biri olmuştu.

Özellikle yıllar önce anneannesiyle çektiği o samimi videolarla milyonların kalbine dokunmuş, izleyicisiyle kurduğu doğal bağ sayesinde kısa sürede dev bir kitleye ulaşmıştı. Eğlenceli konseptler, arkadaş ortamı videoları, challenge’lar derken YouTube Türkiye’nin zirvesinde yer aldı.

Ancak yaklaşık 3 yıl önce YouTube’a ara verdi.

Ancak yaklaşık 3 yıl önce YouTube’a ara verdi.

Son videosunu yayınladıktan sonra platformdan adeta elini eteğini çekti. Bu süreçte yönünü müziğe çevirdi ve “Bege” ismiyle şarkıcılığa ağırlık verdi. “Yıkıla Yıkıla”, “2T1BB”, “Olmazsan Olmaz”, 'B.S.G', 'Gecelerin Derdi' ve “Kalbim” gibi parçalarla müzik listelerinde kendine sağlam bir yer edindi. Özellikle genç kitle arasında şarkıları kısa sürede viral oldu.

Uzun süredir YouTube’la pek bir bağı kalmamış, hatta dönmeye de niyeti yok gibi görünüyordu ama...

Sürpriz hamle geçtiğimiz saatlerde geldi!

Sürpriz hamle geçtiğimiz saatlerde geldi!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabında stüdyodan bir fotoğraf paylaştı! 

Çok yakında, hemen yarın yeni bir video yayınlayacağını gösteren fotoğrafı paylaşan Berkcan Güven YouTube'a döneceğini resmen açıkladı. DM kutusunun dolup taştığını söyleyen Güven, gördüğü rağbete de hayret etti.

Aynı hamle daha yeni YouTube'un diğer olay ismi Enes Batur'dan gelmişti. YouTube Türkiye’nin eski defterleri yeniden mi açılıyor? Berkcan Güven geri döndüyse, ortalık yine karışabilir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın