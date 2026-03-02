onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Haliyle Viral Olan Jim Carrey Hakkında Tüyler Ürperten Komplo Teorisi!

Son Haliyle Viral Olan Jim Carrey Hakkında Tüyler Ürperten Komplo Teorisi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2026 - 17:17

Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Jim Carrey, Paris’te aldığı onur ödülüyle değil son haliyle gündem oldu. Değişen görüntüsü sosyal medyada estetik tartışmalarını başlatırken, iş kısa sürede “klon teorisine” kadar uzandı. Peki gerçek ne?

Jim Carrey'e ne oldu? Klonlandı mı? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood’un en sıra dışı yıldızlarından biri olan Jim Carrey, geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıktı.

Hollywood’un en sıra dışı yıldızlarından biri olan Jim Carrey, geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıktı.

Ancak mesele yalnızca “geri dönüşü” değildi… 64 yaşındaki usta oyuncunun son hali sosyal medyada adeta viral oldu!

Paris’te düzenlenen César Awards gecesinde onur ödülü almak üzere sahneye çıkan Carrey, bambaşka bir görüntüyle izleyicilerin karşısındaydı. İlk etapta pek çok kişi, oyuncunun büyük estetik operasyonlar geçirdiğini ve onu “o yapan” mimiklerini, yüz hatlarını, hatta enerjisini kaybettiğini düşündü. Yıllarca yüz kaslarını adeta lastik gibi kullanmasıyla tanıdığımız Carrey’nin daha donuk, daha kontrollü ve daha sakin görünmesi kafaları karıştırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan ve Carrey'nin son haline gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak günler geçtikçe konu basit bir “estetik” tartışmasının çok ötesine taşındı...

Ancak günler geçtikçe konu basit bir “estetik” tartışmasının çok ötesine taşındı...

Yabancı basında en çok konuşulan başlıklardan biri haline gelen bu olayda dikkat çeken detaylar bir hayli fazla. Öncelikle yüz hatlarının eskisine göre daha pürüzsüz ve oturmuş görünmesi konuşuldu. Bir dönem griye dönen saçlarının yerini omuz hizasında, jet siyah saçlara bırakması da dikkat çekti.

Bu kadarla bitmedi; sosyal medya kullanıcıları, Carrey’nin göz renginin koyu kahverengiden yeşile kaydığı iddiasını gündeme taşıdı. Bazıları boyunun daha uzun göründüğünü, mimiklerinin eskisi kadar “esnek” olmadığını, jestlerinin daha kontrollü ve karakteristik enerjisinden uzak olduğunu savundu. Üstelik gecede yaptığı konuşmanın neredeyse tamamını akıcı bir Fransızca ile gerçekleştirmesi de şüphe uyandırdı. Keza Jim Carrey daha önce Fransızca'nın F'sini kullanmamıştı.

Carrey’nin ödül konuşması sırasında sahnede “I’m dead” (Metaforik olarak konuşmasıyla ilgili söylediği bir ifade) demesi ise teorisyenlerin eline adeta koz verdi.

İşte tam da bu noktada iş çığırından çıktı!

Jim Carrey'nin gerçek Jim Carrey olmadığı, klonunun veya kendisine benzeyen bir kişinin yerine getirildiği komplo teorisi patlak verdi!

TikTok ve Instagram’da hızla yayılan “double / clone theory” videolarında, Jim Carrey’nin yıllar önce “konuşmaması gereken konularda çok konuştuğu”, Illuminati ve hükümet sistemleri hakkında fazla açık sözlü olduğu ve bu yüzden “ortadan kaldırıldığı” iddia edilmeye başlandı.

Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar her ihtimali masaya koyuyor...

Elbette ana akım medya (Variety, Deadline gibi kaynaklar) Paris’te sahneye çıkan kişinin gerçek Jim Carrey olduğunu doğruladı. Ancak sosyal medyada dönen bu tüyler ürpertici teori şimdiden milyonlarca izlenmeye ulaşmış durumda. Gördüğümüz kişi Jim Carrey mi, klonu mu, ona benzeyen bir başka kişinin proje halinde sunulması mı, dublörü mü bilemiyoruz.

Fakat Hollywood'da zaman zaman ortaya atılan, hatta Avril Lavigne konusunda hala aynısı düşünülen bu klon teorisi uzunca bir süre manşetlerde kalacağa benziyor.

Jim Carrey'i klonlamadıklarına beni inandıramazsınız...

Üzgünüm ama bunun gerçekten Jim Carrey olma ihtimali sıfır.

Klon veya aptalca bir İlluminati işi olduğunu söylemiyorum, ama nedense açıkça onun yerine bir dublör kullanıyor.  

Gözleri değiştirecek hiçbir estetik ameliyat yok.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın