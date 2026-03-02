Son Haliyle Viral Olan Jim Carrey Hakkında Tüyler Ürperten Komplo Teorisi!

Yabancı basında en çok konuşulan başlıklardan biri haline gelen bu olayda dikkat çeken detaylar bir hayli fazla. Öncelikle yüz hatlarının eskisine göre daha pürüzsüz ve oturmuş görünmesi konuşuldu. Bir dönem griye dönen saçlarının yerini omuz hizasında, jet siyah saçlara bırakması da dikkat çekti.

Bu kadarla bitmedi; sosyal medya kullanıcıları, Carrey’nin göz renginin koyu kahverengiden yeşile kaydığı iddiasını gündeme taşıdı. Bazıları boyunun daha uzun göründüğünü, mimiklerinin eskisi kadar “esnek” olmadığını, jestlerinin daha kontrollü ve karakteristik enerjisinden uzak olduğunu savundu. Üstelik gecede yaptığı konuşmanın neredeyse tamamını akıcı bir Fransızca ile gerçekleştirmesi de şüphe uyandırdı. Keza Jim Carrey daha önce Fransızca'nın F'sini kullanmamıştı.

Carrey’nin ödül konuşması sırasında sahnede “I’m dead” (Metaforik olarak konuşmasıyla ilgili söylediği bir ifade) demesi ise teorisyenlerin eline adeta koz verdi.

İşte tam da bu noktada iş çığırından çıktı!