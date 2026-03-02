Son Haliyle Viral Olan Jim Carrey Hakkında Tüyler Ürperten Komplo Teorisi!
Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Jim Carrey, Paris’te aldığı onur ödülüyle değil son haliyle gündem oldu. Değişen görüntüsü sosyal medyada estetik tartışmalarını başlatırken, iş kısa sürede “klon teorisine” kadar uzandı. Peki gerçek ne?
Jim Carrey'e ne oldu? Klonlandı mı? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hollywood’un en sıra dışı yıldızlarından biri olan Jim Carrey, geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıktı.
Ancak günler geçtikçe konu basit bir “estetik” tartışmasının çok ötesine taşındı...
Jim Carrey'nin gerçek Jim Carrey olmadığı, klonunun veya kendisine benzeyen bir kişinin yerine getirildiği komplo teorisi patlak verdi!
