Sevgili Boğa, bugün dikkatinle alkışları toplayabilirsin. İş arkadaşlarının gözünden kaçan minik bir detayı yakalayarak büyük bir felaketin önüne geçebilirsin. Belki bir evrak üzerindeki yanlış bir rakamı bulacak, belki de bozulmak üzere olan bir iş makinesini fark edeceksin. Dikkatini sadece önünüzdeki işe odaklaman bile büyük bir krizin daha doğmadan önlenmesini sağlayacak.

Günün ilerleyen saatlerinde, bir tanıdığının önerisiyle kariyerinin seyrini değiştirme ihtimalin var. Hiç aklında olmayan bir şirkete öz geçmişini yollamak ya da bir üst düzey yönetici ile bir araya gelmek iş hayatında bir dönüşüm sürecini başlatabilir. Belki henüz farkında değilsin ama hayat sana hayallerinden fazlasını sunmaya hazırlanıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatına değinmeden olmaz! Zira bugün kalbinde, çocuksu bir neşe hakim... Yani bugün, partnerinle geleceğe dair ciddi kararlar almak yerine, sadece gülümsemeyi ve anın tadını çıkarmayı tercih edebilirsin. Aşkta en önemli şey paylaşılan mutluluk anlarıdır zaten! Birlikte güldüğün, birlikte ağladığın ve hayatı paylaşmaktan keyif aldığın bu kişi ile belki de bir ömür geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…