Erkeklerin Ne Zaman Savaş Çıkaracağını Bilmemesinden Şubat Ayının Ekonomikliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
01.03.2026 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Bizim bahane bekleyiş.

twitter.com

Yine doğru bir tespit.

twitter.com

Ah Wilson.

Para harcayacak 3 günümüz eksiliyor çok iyi.

twitter.com
👇

twitter.com

Her ay için "Bu ay benim ayım olacak" dememek lazım.

twitter.com

Herkesin derdi başka.

twitter.com

Bir mizahşör biz değilmişiz.

twitter.com

Altın kendinden geçer artık.

twitter.com
Çok tepkiliyiz, aşırı.

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

