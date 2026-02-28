Sevgili Balık, bugün Güneş'in doğuşuyla birlikte iş hayatında tamamen rakamların, verilerin ve somut gerçeklerin etrafında dönen bir dünyaya adım atacaksın. Sezgilerini bir kenara bırakıp sadece kanıtlanabilir olanın peşinden gideceğin bir gün seni bekliyor. Sanki bir dedektif gibi, her şeyi gözlerinle gördüğün ve dokunduğun sürece kabul edeceksin.

Belki bir denetleme sürecinden başarıyla geçmek ya da mali bir raporu hatasız tamamlamak gibi bir görevin olacak. Bu başarılar, kariyerindeki o 'hayalperest' algısını kırıp yerine 'güçlü analist' imajını koyacak. İş hayatındaki bu dönüşüm, seni daha da güçlü kılacak.

Peki ya aşk? Aşkta bugün romantik şiirler veya hayaller yerine, partnerin için yaptığın somut fedakarlıklar konuşulacak. Belki onun bir sorununu çözecek, belki de işlerini hafifleteceksin ya da fiziksel bir ihtiyacını karşılayacaksın. Bu eylemler, 'seni seviyorum' demenin en güçlü yolu olacak. Aşkı havada değil, yeryüzünde, en pratik haliyle yaşayacaksın. Bugün, aşkta da iş hayatında olduğu gibi somut eylemler ve gerçeklerle hareket edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…