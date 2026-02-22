Sevgili Balık, haftanın ilk gününe enerjik ve sezgileri yüksek bir başlangıç yaparak, adeta bir dalga gibi hayatına yön veriyorsun. Kariyerini şekillendiren iç sesin, seni doğru yöne çekiyor ve belki de beklediğinden daha olumlu bir teklif ya da bir konuşma seni bekliyor. Hani derler ya, 'Güven kazanmak, her şeyi kazanmaktır.' İşte tam da bu durumdasın. Bu Pazartesi, sakin ama etkili bir ilerleme gösteriyorsun ve emin ol ki, bu durum gözlerden kaçmıyor.

Maddi konulara geldiğimizde ie belki de bir süredir beklediğin bir rahatlama sinyali alıyorsun. Gizli bir yardım eli ya da belki de senin bile farkında olmadığın bir gelişme, arka planda büyümeye devam ediyor. Planlarını netleştiriyor, uzun vadeli düşünüyor ve adımlarını buna göre atıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise partnerinle duygusal ama bir o kadar da tutkulu bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Sizi birbirinize yaklaştıran sırlar, gizemler ve derin heyecanlar için hazırlıklı olmalısın... Kalbinin ritmini değiştirecek bu tutkulu enerji ile ona yeniden aşık olabilirsin. Aşkı yeniden bulabilir, yeniden ilk günkü gibi hissedebilir... Sıkı dur onu yeniden keşfedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…