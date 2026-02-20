Sevgili Balık, bugün Mars ve Chiron'un enerjik altmışlığı, maddi ve öz değer konularında sana güçlü bir itici güç sağlıyor. Bu, daha önce hak ettiğin ama bir türlü elde edemediğini düşündüğün bir konuda ilerleme kaydetme potansiyeli anlamına geliyor. Belki de uzun zamandır hak ettiğini düşündüğün bir zam talebinde bulunma veya ücret konuşması yapma cesaretini bulabilirsin bugün.

Unutma ki yeteneklerin senin en büyük gücün. Onları küçümsemek yerine, onları geliştirmeye ve göstermeye devam et. Kim bilir, belki de beklediğin o teklif tam da bu yeteneklerin sayesinde kapına gelebilir. Kariyerinin seyri bir anda tümüyle değişebilir!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da önemli gelişmeler seni bekliyor. Kendini değerli hissetmek ve bunu partnerinden görmek istiyorsun. Haliyle bu duygularını açıkça ifade ediyorsun. Sana hayranlıkla bakan partnerinin de duygularını açığa çıkarabileceği bir dönemdesin. Galiba birlikte dengeyi bulacak aşka dalacaksınız... Dolayısıyla, bugün sürprizlere açık ol ve her anını dolu dolu yaşa! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…