Serveti Var Ama Kirada Oturuyor! 580 Dolar Borçla Başladı, 580 Milyon Dolarlık İmparatorluk Kurdu
Çin’de yoksulluk nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Liu Huiping, sadece 580 dolar borçla temelini attığı mantı dükkanını bugün 580 milyon dolarlık dev bir gıda zincirine dönüştürdü. Başarısızlıklarla dolu geçmişine rağmen pes etmeyen girişimci, servetine rağmen mütevazı yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Dünya ekonomi çevreleri, Çin’in Anhui eyaletinden çıkan ilham verici bir başarı hikayesini konuşuyor.
Yıllar süren zorlu mücadelenin ardından yeniden ayağa kalkan Liu, kurduğu mantı markasını kısa sürede Çin'in en sevilen gıda zincirlerinden biri haline getirmeyi başardı.
