Serveti Var Ama Kirada Oturuyor! 580 Dolar Borçla Başladı, 580 Milyon Dolarlık İmparatorluk Kurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.03.2026 - 08:55

Çin’de yoksulluk nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Liu Huiping, sadece 580 dolar borçla temelini attığı mantı dükkanını bugün 580 milyon dolarlık dev bir gıda zincirine dönüştürdü. Başarısızlıklarla dolu geçmişine rağmen pes etmeyen girişimci, servetine rağmen mütevazı yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaynak: Giray Topçular / Dünya

Dünya ekonomi çevreleri, Çin’in Anhui eyaletinden çıkan ilham verici bir başarı hikayesini konuşuyor.

Bugün 49 yaşında olan Liu Huiping, çocukluk yıllarında maddi imkansızlıklar sebebiyle ortaokulu bırakmak zorunda kalmasına rağmen pes etmeyerek adeta imkansızı başardı. Ailesine destek olmak için önce mobilya ustalığını deneyen, ardından bölgenin geleneksel lezzeti olan buharda pişmiş mantı (Baozi) üretimine yönelen genç adamın serüveni, bir başarı destanına dönüştü. 

Yolun başında çevresinden topladığı yaklaşık 580 dolarlık borçla Şanghay’da ilk dükkanını açan Liu, tecrübesizliği nedeniyle bu girişiminde hüsrana uğrayarak tüm parasını kaybetti. Borç batağına saplandığı o karanlık dönemde ayakta kalabilmek için pazarlarda yılan kesmekten deniz ürünü satıcılığına kadar her işi yapan azimli girişimci, mutfaktaki hayallerinden asla vazgeçmedi.

Yıllar süren zorlu mücadelenin ardından yeniden ayağa kalkan Liu, kurduğu mantı markasını kısa sürede Çin'in en sevilen gıda zincirlerinden biri haline getirmeyi başardı.

Bugün ülke genelinde 5 binden fazla şubesi bulunan devasa bir organizasyonu yöneten Liu Huiping’in şirketi, yıllık 26 milyon dolarlık bir gelir hacmine ulaştı. Küçük bir borçla başlayan bu yolculuğun sonunda elde edilen 580 milyon dolarlık kişisel servet, Liu’yu ülkenin en zengin iş insanları arasına soktu. Ancak bu devasa büyüklükteki cüzdan, onun hayata bakış açısını değiştirmedi. Servetiyle lüks konutlar almak yerine halen kirada yaşamayı tercih eden ünlü milyarder, çocuklarına hazır bir servet bırakmak yerine onlara kendi başarılarını inşa etme şansı verilmesi gerektiğini savunuyor.

