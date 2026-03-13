Serveti Var Ama Kirada Oturuyor! 580 Dolar Borçla Başladı, 580 Milyon Dolarlık İmparatorluk Kurdu

Bugün 49 yaşında olan Liu Huiping, çocukluk yıllarında maddi imkansızlıklar sebebiyle ortaokulu bırakmak zorunda kalmasına rağmen pes etmeyerek adeta imkansızı başardı. Ailesine destek olmak için önce mobilya ustalığını deneyen, ardından bölgenin geleneksel lezzeti olan buharda pişmiş mantı (Baozi) üretimine yönelen genç adamın serüveni, bir başarı destanına dönüştü.

Yolun başında çevresinden topladığı yaklaşık 580 dolarlık borçla Şanghay’da ilk dükkanını açan Liu, tecrübesizliği nedeniyle bu girişiminde hüsrana uğrayarak tüm parasını kaybetti. Borç batağına saplandığı o karanlık dönemde ayakta kalabilmek için pazarlarda yılan kesmekten deniz ürünü satıcılığına kadar her işi yapan azimli girişimci, mutfaktaki hayallerinden asla vazgeçmedi.