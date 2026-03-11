Sevgili Kova, bugün iş hayatında yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerinle tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Herkesin geleneksel yolları tercih ettiği bir projede, sen 'neden farklı bir yol denemiyoruz?' diyerek işleri daha verimli bir hale getirebilirsin. Kariyerinde teknoloji, yazılım veya sosyal medya bağlantılı alanlardan gelecek olumlu haberler, moralini yükseltecek.

Finansal olarak ise belki de hiç beklemediğin bir yerden, eski bir borçtan ya da bir çekilişten gelecek olan ekstra bir gelir, seni şaşırtabilir. Ancak bugün, büyük riskler almak yerine, teknolojik bir yatırıma yönelmeyi düşünebilirsin. İş yerinde bir haksızlıkla karşılaşırsan, arkadaşını savunmak için adım atabilirsin. Tabii bunu yaparken kendi konumunu riske atmamaya özen göster.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, dostluktan aşka dönüşen bir hikaye seni bekliyor... Yakın bir arkadaşının sana olan bakışlarındaki değişimi fark ettiğinde, ilk başta biraz endişelenebilirsin. Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinin seni kısıtlamaya çalışması, içindeki isyancı ruhu harekete geçirebilir ve bu durum, geceyi ayrı evlerde veya odalarda geçirmenize neden olabilir. Bu fırtınanın dinmesi için biraz zamana ihtiyaç olduğunu ise unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…