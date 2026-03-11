Ortaçağ'da Hükümdar Olsan Nasıl Görünürdün?

Ortaçağ denince akla görkemli saraylar, ağır taçlar, zırhlı ordular ve güçlü hükümdarlar geliyor. Ama her hükümdar aynı değildi. Kimisi savaşçı ve sertti, kimisi bilge ve stratejik, kimisi ise karizmasıyla insanları peşinden sürükleyen bir liderdi. Peki ya sen Ortaçağ'da bir krallık yönetseydin nasıl bir hükümdar olurdun? Gücünü kılıçtan mı alırdın, zekândan mı yoksa insanları etkileyen karizmadan mı?

Hazırsan öğrenelim!