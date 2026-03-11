onedio
İran’ın Yerine Dünya Kupası’na Hangi Ülkeler Katılabilir?

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2026 - 20:31

İran, ABD, Meksika ve Kanada’nın bu yaz ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’na katılmayacağını açıklamıştı. İran’ın yerine Dünya Kupası’na katılacak ülkeye FIFA karar verecek. X’teki “Ülke Puanı” isimli hesap, kıta kıstası uygulanırsa İran’ın yerine Dünya Kupası’na katılması en olası takımın Irak olduğunu açıkladı.

İran, ABD ve İsrail’in kendisine yönelik saldırıları sonrasında bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmayacağını açıklamıştı.

ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alıyordu.

İran’ın Dünya Kupası kararı sonrasında hangi takımın Dünya Kupası’na gideceği merak ediliyordu. FIFA henüz kararını vermezken, X’teki “Ülke Puanı” isimli hesap, İran’ın yerine gidecek en olası ülkenin Irak olduğunu paylaştı.

“FIFA'nın bu konuda ne karar alacağı henüz belirsiz. Kıta kısıtlarını dikkate alırsa İran'ın yerine davet edilme ihtimali en olası ekip Irak olabilir. Hâlihazırda kıtalararası play-off etabına katılacak olan Irak doğrudan Dünya Kupası'na dâhil edilebilir. Play-off kısmında Bolivya/Surinam galibi ile oynayacak Irak'ın yerine ise Asya finalinde elediği Birleşik Arap Emirlikleri dâhil edilebilir.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
