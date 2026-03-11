İran’ın Yerine Dünya Kupası’na Hangi Ülkeler Katılabilir?

ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alıyordu.

İran’ın Dünya Kupası kararı sonrasında hangi takımın Dünya Kupası’na gideceği merak ediliyordu. FIFA henüz kararını vermezken, X’teki “Ülke Puanı” isimli hesap, İran’ın yerine gidecek en olası ülkenin Irak olduğunu paylaştı.

“FIFA'nın bu konuda ne karar alacağı henüz belirsiz. Kıta kısıtlarını dikkate alırsa İran'ın yerine davet edilme ihtimali en olası ekip Irak olabilir. Hâlihazırda kıtalararası play-off etabına katılacak olan Irak doğrudan Dünya Kupası'na dâhil edilebilir. Play-off kısmında Bolivya/Surinam galibi ile oynayacak Irak'ın yerine ise Asya finalinde elediği Birleşik Arap Emirlikleri dâhil edilebilir.”