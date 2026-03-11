İran’ın Yerine Dünya Kupası’na Hangi Ülkeler Katılabilir?
İran, ABD, Meksika ve Kanada’nın bu yaz ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’na katılmayacağını açıklamıştı. İran’ın yerine Dünya Kupası’na katılacak ülkeye FIFA karar verecek. X’teki “Ülke Puanı” isimli hesap, kıta kıstası uygulanırsa İran’ın yerine Dünya Kupası’na katılması en olası takımın Irak olduğunu açıkladı.
İran, ABD ve İsrail’in kendisine yönelik saldırıları sonrasında bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmayacağını açıklamıştı.
