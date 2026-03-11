Futbol Sahası’nın Arka Bahçesi
Türk futbolunun vicdanı, algısı ve büyük illüzyonu üzerine 5 bölümlük bir yazı dizisi
Bu bir maç yazısı değil.
Bu, topun nereye gittiğinden çok bizim neden bu kadar kolay savrulduğumuzu konuşan 5 bölümlük bir yazı dizisi.
Beş bölüm boyunca sahanın görünen yerine değil, arka bahçesine bakacağız.
Yani skordan çok karaktere, pozisyondan çok algıya, karardan çok o kararın bizde neye dönüştüğüne.
Çünkü bu ülkede futbol sadece futbol olmuyor.
Biraz öfkeye dönüşüyor.
Biraz kimliğe.
Biraz bahaneye.
Biraz da herkesin kendi vicdanını takım rengine göre yeniden düzenlediği dev bir simülasyona.
Bugün ilk durak, belki de her şeyin başladığı yer:
Kendi lehimize olunca “oyun aklı”, aleyhimize olunca “ahlaksızlık” dediğimiz o büyük ahlaki esneklik.
Bizimki Düşünce Kurnaz, Rakip Düşünce Emek Hırsızı (Bölüm: 1/5)
Garip ama gerçek: Biz futbolda adalet istemiyoruz. Biz kendi tarafımıza yakışan bir ayrıcalık istiyoruz.
Biz futbolda doğruyu aramıyoruz. Kendimize uygun doğruyu arıyoruz.
Sorun çirkeflik değil sadece; çirkefliğe bile takım forması giydirmemiz.
