Polatların Meşhur Ferrari'si Satışta mı? 38,5 Milyonluk İlan Gündem Oldu!

Polatların Meşhur Ferrari’si Satışta mı? 38,5 Milyonluk İlan Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2026 - 18:32

Bir dönem lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çifti, bu kez Ferrari iddiasıyla konuşuluyor. Sosyal medyada yayılan ilan görüntülerine göre Engin Polat’ın meşhur Ferrari’sini satışa çıkardığı öne sürüldü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sosyal medya fenomenliğini kökünden sarsan Polatları tanımayan kalmamıştır herhalde!

Sosyal medya fenomenliğini kökünden sarsan Polatları tanımayan kalmamıştır herhalde!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 2023 yılında başlatılan soruşturma kapsamında “kara para aklama” ve çeşitli mali suçlamalar nedeniyle gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan dava sürecinde çiftin şirketlerine ve bazı mal varlıklarına da el konulmuştu. 

Yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Polat çifti, 2024 yılında verilen tahliye kararının ardından serbest bırakılmıştı. Cezaevi süreci boyunca sık sık magazin ve sosyal medya gündeminde yer alan ikili, tahliyelerinin ardından da dikkat çekmeye devam etti.

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya oldukça hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya oldukça hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmişti.

Gün içinde 40–50’ye varan hikâyeler paylaşan fenomen isim, günlük hayatının neredeyse her anını takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.  

Evinde, sandalyesinde veya Ataşehir'de şirketindeki sandalyede gününün her anını kayda alan Dilan Polat, bir süre önce üçüncü bebek yoluna girmişti. Birkaç gün önce ise 3. bebek müjdesini vermişti. 

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Dilan Polat’ın son günlerde paylaşımlarına biraz ara verdiği dikkat çekerken, bu kez gündeme oturan hamle Engin Polat’tan geldi.

İddiaya göre, çiftin bir dönem büyük bir şovla tanıttığı ve bir süre sonra el konulan meşhur Ferrari’si satışa çıkarıldı.

İddiaya göre, çiftin bir dönem büyük bir şovla tanıttığı ve bir süre sonra el konulan meşhur Ferrari’si satışa çıkarıldı.

Sosyal medyada hızla yayılan ilan görüntülerinde aracın Engin Polat tarafından 38 milyon 500 bin TL’ye satışa konulduğu öne sürüldü. Söz konusu iddia kısa sürede gündem oldu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
