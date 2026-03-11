Polatların Meşhur Ferrari’si Satışta mı? 38,5 Milyonluk İlan Gündem Oldu!
Bir dönem lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çifti, bu kez Ferrari iddiasıyla konuşuluyor. Sosyal medyada yayılan ilan görüntülerine göre Engin Polat’ın meşhur Ferrari’sini satışa çıkardığı öne sürüldü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya fenomenliğini kökünden sarsan Polatları tanımayan kalmamıştır herhalde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya oldukça hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmişti.
İddiaya göre, çiftin bir dönem büyük bir şovla tanıttığı ve bir süre sonra el konulan meşhur Ferrari’si satışa çıkarıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın