Sunuculuğu Bırakan İrfan Değirmenci Son Halini Paylaştı!

Gazeteci ve televizyon sunucusu İrfan Değirmenci, Türkiye’de televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden biri olarak uzun yıllar ekranlarda yer aldı.

Özellikle sabah ve ana haber bültenleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Değirmenci; muhabirlikten haber sunuculuğuna uzanan kariyerinde farklı televizyon kanallarında görev yaptı. Kendine has anlatım dili ve enerjik sunumuyla dikkat çeken Değirmenci, güne başlarken gördüğümüz yüz olarak hafızalara kazınmıştı.

Televizyon kariyerinin ardından farklı alanlarda da çalışmalarını sürdüren Değirmenci, sosyal medya paylaşımları ve çeşitli etkinliklerdeki konuşmalarıyla gündemde kalmaya devam etti. 2024 yılında yaptığı bir açıklamada ise özel hayatına dair bir kimlik paylaşımında bulunarak eşcinsel olduğunu ifade etmişti. Bu açıklaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.