Sunuculuğu Bırakan İrfan Değirmenci Son Halini Paylaştı!

Sunuculuğu Bırakan İrfan Değirmenci Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
11.03.2026 - 16:37

Uzun yıllar televizyon ekranlarında haber sunuculuğu yapan İrfan Değirmenci, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. “Seneye 50” notuyla paylaştığı son hali takipçilerinin dikkatini çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Gazeteci ve televizyon sunucusu İrfan Değirmenci, Türkiye’de televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden biri olarak uzun yıllar ekranlarda yer aldı.

Gazeteci ve televizyon sunucusu İrfan Değirmenci, Türkiye'de televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden biri olarak uzun yıllar ekranlarda yer aldı.

Gazeteci ve televizyon sunucusu İrfan Değirmenci, Türkiye’de televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden biri olarak uzun yıllar ekranlarda yer aldı. 

Özellikle sabah ve ana haber bültenleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Değirmenci; muhabirlikten haber sunuculuğuna uzanan kariyerinde farklı televizyon kanallarında görev yaptı. Kendine has anlatım dili ve enerjik sunumuyla dikkat çeken Değirmenci, güne başlarken gördüğümüz yüz olarak hafızalara kazınmıştı. 

Televizyon kariyerinin ardından farklı alanlarda da çalışmalarını sürdüren Değirmenci, sosyal medya paylaşımları ve çeşitli etkinliklerdeki konuşmalarıyla gündemde kalmaya devam etti. 2024 yılında yaptığı bir açıklamada ise özel hayatına dair bir kimlik paylaşımında bulunarak eşcinsel olduğunu ifade etmişti. Bu açıklaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Son dönemde kamuoyunda çok sık görünmeyen İrfan Değirmenci, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Son dönemde kamuoyunda çok sık görünmeyen İrfan Değirmenci, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

2025 yılında İstanbul’daki bir Onur Yürüyüşü sırasında yaşanan olaylar nedeniyle kısa süreli gözaltına alınmasıyla da adından söz ettiren Değirmenci, o süreçte yaptığı açıklamalarla takipçilerinin desteğini almıştı.

Ünlü gazeteci, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla yeniden dikkat çekti. Son halini takipçileriyle paylaşan Değirmenci, gönderisine “Seneye 50🎉 En son 20 yıl önce TV’de sabah haberi sunarken mi bıraktınız beni?” notunu düştü.

