İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini Geri Çekti ve İlişkileri Maslahatgüzar Seviyesine İndirdi

İspanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2026 - 17:32

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma en fazla tepki gösteren AB üyesi ülke İspanya olmuştu. İspanya, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılara da en yüksek perdeden tepki göstermişti. İspanya’nın, Gazze soykırımı sırasında İsrail’den geri çağırdığı büyükelçisini geri göndermeme kararı aldığı öğrenildi. İspanya bu kararla İsrail ile olan ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine düşürmüş oldu.

İspanya, İsrail Büyükelçisi Salomon Perez’i 9 Eylül 2025'te istişare için ülkeye geri çağırmıştı.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares tarafından yapılan Salomon Perez'in görevden alınma önerisi, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlanırken karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükelçi Salomon Perez'in görevden alınmasıyla İspanya'nın İsrail'deki en üst diplomatik temsilcisi maslahatgüzar seviyesine düşürülmüş oldu.

Bu arada, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıdığı tarih olan Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in Madrid'de bir büyükelçisi bulunmuyor.

İsrail'in İspanya'daki en üst diplomatik temsilcisi olarak maslahatgüzar Dana Erlich görev yapıyor.

Ülkelerin ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirmesi ne anlama geliyor?

Ülkelerin diplomatik temsil düzeyini maslahatgüzar seviyesine indirmesi, ikili ilişkilerde ciddi bir siyasi krizin yaşandığı ve karşılıklı güvenin sarsıldığı anlamına gelir. Bu karar, sembolik olarak “ilişkiler tamamen koparılmadı ancak en alt düzeye çekildi” mesajını taşır. 

Bu doğrultuda büyükelçiler merkeze çağrılır ve diplomatik misyonun idaresi daha düşük rütbeli bir temsilciye devredilir. Protokol gereği maslahatgüzarların güven mektuplarını devlet başkanları yerine doğrudan Dışişleri Bakanlarına sunması, devletler arası diyaloğun artık “en üst perdeden” değil, yalnızca teknik ve zorunlu işleri yürütecek seviyede sürdürüleceğini resmileştirir.

