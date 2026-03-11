İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini Geri Çekti ve İlişkileri Maslahatgüzar Seviyesine İndirdi

Ülkelerin diplomatik temsil düzeyini maslahatgüzar seviyesine indirmesi, ikili ilişkilerde ciddi bir siyasi krizin yaşandığı ve karşılıklı güvenin sarsıldığı anlamına gelir. Bu karar, sembolik olarak “ilişkiler tamamen koparılmadı ancak en alt düzeye çekildi” mesajını taşır.

Bu doğrultuda büyükelçiler merkeze çağrılır ve diplomatik misyonun idaresi daha düşük rütbeli bir temsilciye devredilir. Protokol gereği maslahatgüzarların güven mektuplarını devlet başkanları yerine doğrudan Dışişleri Bakanlarına sunması, devletler arası diyaloğun artık “en üst perdeden” değil, yalnızca teknik ve zorunlu işleri yürütecek seviyede sürdürüleceğini resmileştirir.