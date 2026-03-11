İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini Geri Çekti ve İlişkileri Maslahatgüzar Seviyesine İndirdi
İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma en fazla tepki gösteren AB üyesi ülke İspanya olmuştu. İspanya, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılara da en yüksek perdeden tepki göstermişti. İspanya’nın, Gazze soykırımı sırasında İsrail’den geri çağırdığı büyükelçisini geri göndermeme kararı aldığı öğrenildi. İspanya bu kararla İsrail ile olan ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine düşürmüş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya, İsrail Büyükelçisi Salomon Perez’i 9 Eylül 2025'te istişare için ülkeye geri çağırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkelerin ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirmesi ne anlama geliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın