Serenay Sarıkaya'nın Gündem Olan Kombinine Sibel Can İmzası!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2026 - 17:55

Paris Moda Haftası’nda tarzıyla konuşulan Serenay Sarıkaya’nın kombini bu kez Sibel Can’da görüldü. Ünlü sanatçının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hem oyunculuğu hem de moda dünyasındaki güçlü duruşuyla sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, 3 Mart’ta Paris Moda Haftası’nda yaptığı çıkarmayla gündeme oturmuştu.

Uluslararası davetlerde Türkiye’yi temsil eden isimlerden biri haline gelen Sarıkaya, katıldığı defilede tercih ettiği iddialı kombiniyle moda sayfalarının ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. 

Minimal ama güçlü parçaların bir araya geldiği kombiniyle oldukça dikkat çeken Serenay Sarıkaya’nın stil tercihi, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde ise Serenay Sarıkaya’nın çok konuşulan kombini bambaşka bir isimde karşımıza çıktı.

Sarıkaya’yı çok sevdiği ve sık sık beğenisini dile getirdiği bilinen Sibel Can, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü sanatçı, paylaşımında tercih ettiği kombiniyle gözlerden kaçmadı. 

Çünkü Sibel Can’ın stili, Serenay Sarıkaya’nın Paris Moda Haftası’nda giydiği kombinin birebir aynısıydı. Zarafeti ve asaletiyle yine hayran bırakan Sibel Can’ın paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları iki ismin stil benzerliğini konuşmadan edemedi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

