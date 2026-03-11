Eşel Mobil Sistemine Geçilmişti: Benzin ve Motorine Bu Gece İndirim Geliyor

ABD tarafından savaşın bitmeye yaklaştığı yönündeki açıklamalar sonrasında petrol fiyatları 120 dolardan 85 dolara kadar geriledi. Düşen petrol fiyatları sonrasında akaryakıtta da indirim gündeme geldi.

NTV’de yer alan habere göre benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4,58 lira indirim yapılması planlanıyor.

Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle akaryakıt pompa fiyatlarına indirim benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 lira olarak uygulanacak.