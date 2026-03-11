Eşel Mobil Sistemine Geçilmişti: Benzin ve Motorine Bu Gece İndirim Geliyor
Orta Doğu’da başlayan savaş sonrasında petrol fiyatları hızla yükselmiş ve Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmişti. Yeni sistemle birlikte akaryakıt fiyatlarında zam pompaya daha düşük olarak yansıyordu.
120 dolardan 85 dolara gerileyen petrol fiyatları sonrasında benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi ile benzinde indirim pompaya 75 kuruş, motorinde ise 1,15 lira olarak yansıyacak. Yeni fiyatlar 12 Mart Perşembe günü gece yarısından sonra geçerli olacak.
Kaynak: NTV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran’ın Körfez ülkelerini hedef alması ve Hürmüz Boğazı’nı kapatması petrol fiyatlarında son yılların en yüksek seviyesini getirmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın