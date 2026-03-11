onedio
Eşel Mobil Sistemine Geçilmişti: Benzin ve Motorine Bu Gece İndirim Geliyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2026 - 18:44

Orta Doğu’da başlayan savaş sonrasında petrol fiyatları hızla yükselmiş ve Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmişti. Yeni sistemle birlikte akaryakıt fiyatlarında zam pompaya daha düşük olarak yansıyordu.

120 dolardan 85 dolara gerileyen petrol fiyatları sonrasında benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi ile benzinde indirim pompaya 75 kuruş, motorinde ise 1,15 lira olarak yansıyacak. Yeni fiyatlar 12 Mart Perşembe günü gece yarısından sonra geçerli olacak.

Kaynak: NTV

İran’ın Körfez ülkelerini hedef alması ve Hürmüz Boğazı’nı kapatması petrol fiyatlarında son yılların en yüksek seviyesini getirmişti.

ABD tarafından savaşın bitmeye yaklaştığı yönündeki açıklamalar sonrasında petrol fiyatları 120 dolardan 85 dolara kadar geriledi. Düşen petrol fiyatları sonrasında akaryakıtta da indirim gündeme geldi.

NTV’de yer alan habere göre benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4,58 lira indirim yapılması planlanıyor.

Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle akaryakıt pompa fiyatlarına indirim benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 lira olarak uygulanacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
