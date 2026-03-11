onedio
Popüler Bahar Fırsatları Arasından Öne Çıkan 12 Ürün

Sena YİĞİT
11.03.2026 - 19:14

Bahar temizliği sadece evde değil, alışveriş listelerinde de başladı! Teknolojiden mutfağa, kişisel bakımdan ev yaşamına kadar Amazon Bahar Fırsatları'nın en çok konuşulan ve stokları hızla tükenen ürünlerini bir araya getirdik. 

Bu içerik 11.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sinema keyfini dev ekrana taşıyın: UHD 4K Google TV!

58 inçlik dev ekranı ve QLED teknolojisiyle renkleri en canlı haliyle sunan bu Google TV, evinizi adeta bir sinema salonuna dönüştürüyor.

Bahar fırsatları sayesinde 24.999 TL yerine 17.999 TL. 

Next YE-58GFSG8-QLED 58' 147 Ekran UHD 4K Google TV

Bütünsel güzellik ve sağlık: Çok yönlü kolajen desteği!

İçeriğindeki hyalüronik asit, magnezyum ve C vitamini ile cildinizden bağışıklığınıza kadar tam destek sunan bu kolajen, klinik onayıyla güven veriyor.

30 günün en düşük fiyatıyla 1810 TL. 

Mor & Multi Kolajen Peptit Protein Tozu

Performans ve güncellik bir arada: Samsung Galaxy A36!

256 GB geniş depolama alanı ve tam 6 yıl işletim sistemi güncelleme garantisiyle bu telefon, uzun yıllar yeni kalacak bir teknoloji sunuyor.

90 günün en düşük fiyatı ile 16899 TL. 

Samsung Galaxy A36 5G 256GB Akıllı Telefon

Evinizin modunu ışıkla belirleyin: Renkli akıllı ampul!

Milyonlarca renk seçeneğiyle odanızın havasını tek bir tuşla değiştiren Philips Hue, akıllı ev sistemlerinin en keyifli parçası.

Bahar fırsatları sayesinde 1003 TL. 

Philips Hue Essential 8W E27 806 Lumen Renkli Akıllı Ampul A60

Pürüzsüzlüğün profesyonel yolu: Philips Lumea IPL seti!

Cilt tonu sensörü sayesinde güvenli epilasyon sunan bu cihaz, yanında hediye gelen yüz temizleme cihazıyla tam bir kişisel bakım istasyonu görevi görüyor.

Şimdi sadece 9.889 TL. 

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı BRI924/00

Sosyal medyanın ikonik termosu: Stanley Quencher!

1.18 litrelik dev hacmi ve şık tasarımıyla gün boyu su içme alışkanlığınızı bir keyfe dönüştüren bu termos, Bahar Fırsatları'nın en popüler üyesi.

2.999 TL yerine 1597 TL. 

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 L

Dizlerinizi koruyan konfor: 10 mm kalınlığında yoga matı!

Yumuşak dokusuyla eklemlerinizi destekleyen ve taşıma askısıyla her yere kolayca taşınan bu mat, bahar sporları için en ideal arkadaşınız olacak.

%50 indirimle 604 TL. 

Delta Konfor Zemin 10 MM Taşıma Askılı Pilates Minderi Yoga Matı

90 günün en düşük fiyatıyla %11 indirimle 1.799,00 TL.

Difüzyon tabanı sayesinde ısıyı eşit dağıtarak mükemmel pişirme sağlayan bu set, yanmaz yapışmaz yapısıyla temizliği de dert olmaktan çıkarıyor.

Tefal SimpleCook 1X Difüzyon Tabanlı 3'lü Tava Seti

iPhone 16'nıza kristal koruma: Magsafe uyumlu şeffaf kılıf!

Telefonunuzun tasarımını gizlemeden üstün koruma sağlayan bu kılıf, Magsafe desteğiyle kablosuz şarj kolaylığını en şık haliyle sunuyor.

İndirimle sadece 170 TL. 

Minesk iPhone 16 için Magsafe ile Uyumlu Şeffaf Kılıf

Oyun tutkunlarına dev zemin: 90x40 cm Gaming Mouse Pad!

Dikişli kenarları ve Misty Forest deseniyle masanıza estetik katan bu dev mouse pad, pürüzsüz yüzeyiyle oyun performansınızı zirveye taşıyor.

Bahar fırsatları sayesinde 589 TL. 

Klasse Pro Misty Forest 90x40 cm Oyuncu Gaming Mouse Pad

Lekelere veda, renklere can: 12 kg dev boy Ariel deterjan!

Hızlı çözünen formülüyle en düşük sıcaklıklarda bile üstün temizlik sağlayan bu dev paket, ev ekonomisine en büyük desteği sağlıyor.

Sadece 514 TL. 

Ariel Dağ Esintisi Renklilere Özel 12 kg Toz Çamaşır Deterjanı

Çocuklara diş fırçalamayı sevdiren Stitch: iO teknolojili fırça!

En sevilen karakterlerden Stitch temalı bu şarjlı diş fırçası, iO teknolojisiyle çocukların hassas dişleri için profesyonel bir temizlik sunuyor.

60 günün en düşük fiyatıyla 2489 TL. 

Oral-B iO Çocuk 6+ Stitch Şarjlı Diş Fırçası

Ellerinizde bariyer etkisi: La Roche-Posay onarıcı el kremi!

Zarar görmüş ve kurumuş elleri anında yatıştırarak onaran bu krem, bahar aylarında cildinizin en büyük kurtarıcısı olacak.

Bahar fırsatları sayesinde

La Roche-Posay Cicaplast Mains Onarıcı El Kremi 50 ml

