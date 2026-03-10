17 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
17 Mart Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 329 TL
Züber %100 Yer Fıstığı Ezmesi 315 gr 209 TL
Binvezir Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 349 TL
