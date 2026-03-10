onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
17 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 17 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.03.2026 - 11:45

17 Mart Salı 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 329 TL

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 329 TL

  • Solo Bambu Kağıt Havlu 16'lı 189 TL

  • Sparx Diamond Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 69 TL

  • Cif Ultra Sakura Ovma Kremi 750 ml + Kir Ve Yağ Sökücü Sprey 1025 ml 145 TL

  • Güldal Çamaşır Suyu 4 Litre 66,50 TL

  • Giz Tül Ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 gr 69 TL

  • Miss Soda Plus 500 gr + Arap Sabunu 99 TL

  • Persil Toz Deterjan Sık Yıkananlar Renkliler Ve Beyazlar 299 TL

  • Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı Gülün Büyüsü 5 Litre 145 TL

  • Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsül 315 TL

  • Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Kapadokya Güneşi 99 TL

  • Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Lotus 99 TL

  • Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 449 TL

  • Orkid Günlük Ped Uzun 89 TL

  • Orkid Özel Seri Hijyenik Ped Uzun Ekstra 85 TL

  • Orkid Özel Seri Hijyenik Ped Normal 85 TL

  • Bulut Çamaşır Parfümü Çiçek Büyüsü 210 gr 125 TL

  • Bulut Çamaşır Parfümü Okyanus Esintisi 210 gr 125 TL

  • Caldion Jagler Deodorant Seti 2x150 ml 159 TL

  • Dermokil Kil Maskesi Matcha Özü 55 TL

  • Dermokil Kil Maskesi Pirinç Özü 55 TL

  • Dermokil Kil Maskesi C Vitamini 55 TL

  • Dermokil 3D Kapsül Yüz Nemlendiricisi Matcha Özü 99 TL

  • Dermokil 3D Kapsül Yüz Nemlendiricisi C Vitamini 99 TL

  • Dermokil 3D Kapsül Yüz Nemlendiricisi Vegan 99 TL

  • Uni Baby Aile Islak Havlu 29,50 TL

  • Blume Peçete 30x30 cm 42,50 TL

  • Cepli Sunum Peçete 33x40 cm 39,50 TL

  • Restorex Şampuan Kolajen Biotin 129 TL

  • Restorex Şampuan Keratin Argan 129 TL

  • Restorex Şampuan 7 Besleyici Yağ 129 TL

  • Bade Naturel Saç Bakım Biberiye Yağ 50 ml 229 TL

  • Bade Naturel Saç Bakım Biberiye Tonik 100 ml 229 TL

  • Neutrogena Yoğun Bakım Kremi 200 ml 99 TL

  • Signal White Now Diş Macunu + Diş Fırçası Seti 50 ml 99,50 TL

  • Venus Riviera Tıraş Bıçağı 199 TL

  • Friskies Yaş Kedi Maması 4x85 gr 65 TL

  • Dermokil Twister Vücut Losyonu Matcha Özü 200 ml 109 TL

  • Dermokil Twister Vücut Losyonu C Vitamini 200 ml 109 TL

  • Dermokil Twister Vücut Losyonu Vegan 200 ml 109 TL

Market ürünlerinde yer alan 4 AL 3 ÖDE fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

Züber %100 Yer Fıstığı Ezmesi 315 gr 209 TL

Züber %100 Yer Fıstığı Ezmesi 315 gr 209 TL

  • Le'monatta Karadutlu Limonata 1 Litre 45 TL

  • Aktürk Vanilyalı Gofret 1000 gr 119 TL

  • Mooie Kakao Kaplamalı Marshmallowlu Bisküvi 90 gr 27 TL

  • Mascho Çikolata Kaplı Hurma 200 gr 139 TL

  • Bifa Thinster Sütlü Ve Çilekli Kremalı Gofret 142 gr 35 TL

  • Eti Gong Karışık Baharatlı Mısır Patlağı 110 gr 53 TL

  • Eti Canga Yer Fıstıklı Kaplamalı Gofret 34 gr 17,50 TL

  • Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 219 TL

  • Zühre Ana Macun Çeşitleri Kudret Narı 199 TL

  • Zühre Ana Macun Çeşitleri Sultan Macunu 199 TL

  • Züber Meyve Bar Chia Ve Hindistan Cevizli 49,50 TL

  • Fellas Kuruyemiş Bar Antep Fıstıklı 69,50 TL

  • Emsal Kıyılmış Yer Fıstığı 100 gr 19,50 TL

  • Keyifçe Cevizli Muska 400 gr 149 TL

  • Kent Tofita Böğürtlen 47 gr 17,50 TL

  • Kent Tofita Çilek 47 gr 17,50 TL

  • Kent Tofita Portakal 47 gr 17,50 TL

  • Bebeto Espresso Aromalı Yumuşak Şekerleme 70 gr 35 TL

  • Aşhane Bademli Kömbe Kurabiye 150 gr 60 TL

  • Le Cola Gazlı İçecek Kola 2,5 Litre 49,50 TL

  • Teatone Şeftali Aromalı Şekersiz Soğuk Çay 1 Litre 23,50 TL

  • Will Aromalı İçecek Çeşitleri Limon 49 TL

  • Will Aromalı İçecek Çeşitleri Mandalina 49 TL

  • Ofçay Dökme Siyah Çay İlk Hasat 500 gr 145 TL

  • Jacobs Hazır Kahve 3'ü 1 Arada 16'lı 256 gr 99 TL

  • Karlıtepe Limonlu Tuzlu Mineralli Gazlı İçecek 6x200 ml 49,50 TL

  • Kınık Portakallı Bursa Gazozu 6x200 ml 69 TL

  • Sek Kahveli İçecek Latte 285 ml 49,50 TL

  • Redbull Yaban Mersini Aromalı Enerji İçeceği 250 ml 49 TL

Züber ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Binvezir Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 349 TL

Binvezir Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 349 TL

  • Binvezir Ayran 250 ml 14,50 TL

  • Kestaneli Akdo 680 ml / 500 gr 175 TL

  • Superfresh Mantı 1 kg 160 TL

  • Artisan Cake Factory Fıstık Pasta 145 gr 175 TL

  • Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL

  • Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 179 TL

  • Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre 45 TL

  • İçim Labne 3x180 gr 159 TL

  • İçim Ayran 2 Litre 79,50 TL

  • İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 79,50 TL

  • Milk Academy Krem Peynir 500 gr 92 TL

  • Otat Tereyağı 1000 gr 499 TL

  • Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği Klasik Dilimli Beyaz Peynir 450 gr 199 TL

  • Arpacı Yöresel Peynir Çeşitleri Çubuk 200 gr 89 TL

  • Arpacı Yöresel Peynir Çeşitleri Tel 200 gr 89 TL

  • Arpacı Yöresel Peynir Çeşitleri Misket 200 gr 89 TL

  • İçim Rulo Kaymak 150 gr 89,50 TL

  • Sancak Eski Kaşar 300 gr 159 TL

  • Activia Mix&Go Çilek 3x183 gr 125 TL

  • Activia Probiyotik Yoğurt Çilekli 400 gr 65 TL

  • Activia Probiyotik Yoğurt Sade 400 gr 65 TL

  • Namet Dana Macar Salam 150 gr 79,50 TL

  • Maret Soslu Dana Döner 300 gr 159 TL

  • Akşeker Dana Kangal Sucuk 450 gr 269 TL

  • Pınar Hindi Salam Açıkbüfe 900 gr 139 TL

  • Gedik Piliç Acılı Bonfile 700 gr 149 TL

  • Lezita Piliç Döner 1000 gr 249 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın