onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
En İlginç Korkularını Büyük Cesaretle Açıklayan X Kullanıcıları

En İlginç Korkularını Büyük Cesaretle Açıklayan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.03.2026 - 15:20

İnsanoğlu oldukça kompleks bir varlık. Korku duygusu her ne kadar doğal bir durum olsa da kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor ve bazılarının korkuları bazılarına tuhaf veya gülünç gelebiliyor. Konu fobilerden açılmışken bir X kullanıcısı takipçilerine en büyük fobilerini sordu. Oldukça ilginç yanıtlar peş peşe geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soru şöyleydi;

Soru şöyleydi;
twitter.com

İlginç yanıtlara bakalım 🤔

İlginç yanıtlara bakalım 🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın