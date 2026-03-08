MART
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
08.03.2026 - 17:50

Ekranlarda ne yaşanırsa yaşansın, son sözü yine X ahalisi söyledi! Dizilerin en derin sahneleri de programlardaki o garip anlar da sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Haftayı kahkahayla kapatmaya hazırsanız, TV dünyasını mizahıyla sallayan paylaşımlara buyurun.

1. Gülümseyince enerjimiz gidecekmiş gibi geliyorsa demek.

2. Her şeyi çözeriz 💅

3. Birlikte çok eğleneceğimiz kesin.

4. Bu infoya çok şaşırdık ama olsun artık birlikte öğreniriz.

5. Yakışmadı çocuklar.

6. Farklı bir deneyim olurdu bizler için.

7. Kendisi de çok şaşkın bu duruma.

8.

9. En yakın arkadaşlarımızın uyumsuz giyimlerine karşı biz:

10. Komşularımız kıskanç çıktı.

11. Dünyanın en iyi kötü karakteri diyebilir miyiz?

12. İso Furtuna hayal ürünüdür.

13. İspanyol kardeşlerimizin dizilerimize ilgisinin artması da muazzam değil mi?

14. Biz edit ülkesiyiz

15. Özür dileriz ama çok komik Sevcan 😅

16. Ya da tam uyumamız gerekirken...

17. 😂

18. Haftaya görüşmek üzere!

