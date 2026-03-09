MART
Pazartesi Gününe Şok Başlangıç: Petrol Rekor Kırdı, Altın Fiyatı ve Borsalar Tepetaklak Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.03.2026 - 06:26 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 07:49

Orta Doğu'da yükselen savaş sesleri ve İran’daki kritik lider değişimi küresel piyasaları yangın yerine çevirdi. Yeni haftanın ilk işlem gününde Brent petrol son 4 yılın zirvesini görürken; altın, kripto paralar ve Asya borsalarında tarihi değer kayıpları yaşanıyor.

Dünya genelinde yatırımcılar yeni haftaya Orta Doğu’dan gelen sert çatışma haberleri ve artan jeopolitik risklerle uyandı.

ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilimin tırmanması, finansal piyasalarda tam anlamıyla bir 'panik havası' yarattı. Bu belirsizlik dalgasının ilk ve en sert etkisi enerji piyasasında hissedildi; Brent petrolün varil fiyatı 119 dolara yükselerek son dört yılın en yüksek noktasına ulaştı. 

Enerji koridorlarındaki tıkanıklık piyasaları sarsarken, güvenli liman olarak bilinen altın tarafında şaşırtıcı bir geri çekilme kaydedildi. Ons altın sabah saatlerinde yüzde 2,25’lik bir kayıpla 5.055 dolara gerilerken, iç piyasada gram altın fiyatı 7.170 TL seviyelerine kadar indi.

Piyasalardaki yangın sadece enerji ve değerli metallerle sınırlı kalmadı.

Riskli varlıklardan kaçışın hızlanmasıyla birlikte Bitcoin 66 bin dolar sınırına kadar geri çekildi. Asya piyasalarında ise adeta bir çöküş yaşandı; Japonya'nın Nikkei ve Güney Kore’nin Kospi endeksleri güne yüzde 6’yı aşan kayıplarla başlayarak yatırımcısını şoka uğrattı. Finans uzmanları, yaşanan bu tabloyu 'arz şoku ve nakde dönüş çabası' olarak yorumluyor. Savaş paniğinin hakim olduğu piyasalarda belirsizliğin sürmesi beklenirken, yatırımcıların en güvenli liman arayışı içinde tüm varlık sınıflarında sert satışlar yaptığı gözlemleniyor.

Petrolde 200 dolar tehdidi!

Son olarak dün ABD ve İsrail, İran’ın başkenti Tahran'daki devasa yakıt depolarını vurmuştu. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu bölge ülkelerindeki yakıt ve enerji tesislerini vurmakla tehdit edip 'Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise petrol fiyatlarındaki artışın 'ABD ve dünyanın güvenliği ve barışı için ödenecek küçük bir bedel' olduğunu savundu. Gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump 'İran nükleer tehdidinin ortadan kaldırılması tamamlandığında hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Aksini sadece aptallar düşünür!' ifadelerini kullandı.

Krizin fitilini ateşleyen gelişmelerin merkezinde ise İran'daki siyasi değişim yer alıyor.

Ayetullah Ali Hameney’in oğlu Mucteba Hamaney’in ülkenin yeni dini lideri olarak atanması, bölgedeki tansiyonu hiç olmadığı kadar yükseltti. Washington yönetiminin daha önce karşı olduğunu sert bir dille açıkladığı bu hamle, diplomatik krizin askeri bir boyuta evrilme ihtimalini güçlendirdi. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının durma noktasına gelmesi ve İran'ın tanker trafiğine yönelik tehditleri, arz krizini derinleştirdi. Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi OPEC’in dev üreticileri, depolama kapasitelerinin dolması nedeniyle üretimi kısmak zorunda kaldı. Bu durum, küresel ekonomide yeni bir enflasyon dalgası korkusunu tetikledi.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
