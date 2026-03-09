Pazartesi Gününe Şok Başlangıç: Petrol Rekor Kırdı, Altın Fiyatı ve Borsalar Tepetaklak Oldu!

ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilimin tırmanması, finansal piyasalarda tam anlamıyla bir 'panik havası' yarattı. Bu belirsizlik dalgasının ilk ve en sert etkisi enerji piyasasında hissedildi; Brent petrolün varil fiyatı 119 dolara yükselerek son dört yılın en yüksek noktasına ulaştı.

Enerji koridorlarındaki tıkanıklık piyasaları sarsarken, güvenli liman olarak bilinen altın tarafında şaşırtıcı bir geri çekilme kaydedildi. Ons altın sabah saatlerinde yüzde 2,25’lik bir kayıpla 5.055 dolara gerilerken, iç piyasada gram altın fiyatı 7.170 TL seviyelerine kadar indi.