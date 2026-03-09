Lübnan'a Sızmaya Çalışan İsrail Helikopterinin Düşürüldüğü İddia Edildi

İsrail, ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırılarına başladıktan sonra Lübnan’da bulunan Hizbullah’ı da hedef almıştı. Hava saldırıları ile Lübnan’da birçok yeri bombalayan İsrail ile ülkenin doğusunda Hizbullah’ın sıcak çatışmaya girdiği iddia edildi. Hizbullah, ülkeye sızmaya çalışan bir İsrail helikopterini düşürdüğünü öne sürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında 3'ü Lübnan askeri olmak üzere en az 41 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu.