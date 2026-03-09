MART
Lübnan'a Sızmaya Çalışan İsrail Helikopterinin Düşürüldüğü İddia Edildi

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2026 - 10:06

İsrail, ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırılarına başladıktan sonra Lübnan’da bulunan Hizbullah’ı da hedef almıştı. Hava saldırıları ile Lübnan’da birçok yeri bombalayan İsrail ile ülkenin doğusunda Hizbullah’ın sıcak çatışmaya girdiği iddia edildi. Hizbullah, ülkeye sızmaya çalışan bir İsrail helikopterini düşürdüğünü öne sürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında 3'ü Lübnan askeri olmak üzere en az 41 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara saldırılarının püskürtüldüğü iddia edildi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nda (NNA) yer alan haberde, İsrail askerlerinin ülkeye sızma girişiminde bulunduğu belirtilerek, 'Lübnan-Suriye sınırına yakın Nabi Sheet kasabası eteklerine helikopterle inen ve ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine karşılık verilmesinin ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.' ifadelerine yer verildi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan 2 Hizbullah yetkilisi ise bölgeye inmeye çalışan bir İsrail helikopterinin Hizbullah tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Söz konusu iddia Lübnan ya da İsrail makamları tarafından doğrulanmadı.

İsrail ordusuna ait 4 helikopterin geçtiğimiz hafta Suriye yönünden Lübnan’a girerek El-Hariba ve Maaraboun kasabaları yakınlarına asker indirdiği belirtilmişti. Karadan ilerlemeye çalışan İsrail askerleri, Nabi Sheet kasabası yakınlarında Hizbullah güçleri ile çatışmaya girmişti. Hizbullah, İsrail’in bölgeye sızma girişiminin püskürtüldüğünü duyurmuştu.

