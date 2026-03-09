Akımın En Güzel Hali: Fiziksel Anomalileri Bulunan İki Köpeğin Değişim Videosu İçinizi Isıtacak

Hayvanlarda da, tıpkı insanlarda olduğu gibi, pek çok fiziksel anormali bulunabiliyor. Fakat, bu durumda onların sokağa terk edilmeleri, durumu daha da karmaşık ve tehlikeli bir hale getiriyor. Zaten zorlu olan koşullara bir de fiziksel zorluk eklenince durum daha da karmaşık bir hale gelebiliyor.

'ankaragaripleri_' isimli dernek sokakta fiziksel anomalileri ile hayatta kalmaya çalışan canların, gönüllüler sayesinde yaşadığı değişimi paylaştı. Kalpleri ısıtan değişim hem duygulandırdı hem beğeni topladı.