Akımın En Güzel Hali: Fiziksel Anomalileri Bulunan İki Köpeğin Değişim Videosu İçinizi Isıtacak

Akımın En Güzel Hali: Fiziksel Anomalileri Bulunan İki Köpeğin Değişim Videosu İçinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
09.03.2026 - 11:18

Hayvanlarda da, tıpkı insanlarda olduğu gibi, pek çok fiziksel anormali bulunabiliyor. Fakat, bu durumda onların sokağa terk edilmeleri, durumu daha da karmaşık ve tehlikeli bir hale getiriyor. Zaten zorlu olan koşullara bir de fiziksel zorluk eklenince durum daha da karmaşık bir hale gelebiliyor.

'ankaragaripleri_' isimli dernek sokakta fiziksel anomalileri ile hayatta kalmaya çalışan canların, gönüllüler sayesinde yaşadığı değişimi paylaştı. Kalpleri ısıtan değişim hem duygulandırdı hem beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/ankaragarip...
Peki bu köpeklerin problemi ne?

Peki bu köpeklerin problemi ne?

Bazı durumlarda anne ve babadan gelen genetik bozukluklar, ön bacakların bu şekilde 'çarpık' gelişmesine neden olur. Bunun yanında Raşitizm de bacaklardaki bu görünümün en yaygın nedenlerden biridir. Sokakta yaşayan yavruların yeterli D vitamini, kalsiyum ve fosforalamaması sonucu kemikleri yumuşar ve vücut ağırlıklarını taşıyamayarak bu şekilde dışa ya da içe doğru bükülür.

İyi haber şu ki her iki durumda da erken müdahale ile bu sorun çözüme kavuşturulabiliyor.

