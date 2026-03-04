onedio
Mahallenin Köpekleri İçin Hırka Ören Düşünceli Vatandaşlar Soğuk Günlerde İçimizi Isıttı

Mahallenin Köpekleri İçin Hırka Ören Düşünceli Vatandaşlar Soğuk Günlerde İçimizi Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.03.2026 - 15:57

Kış mevsimi bu sene oldukça çetin geçiyor. Zaten beklediğimizden erken gelen kış, dünyanın pek çok yerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bahara girdiğimiz şu günlerde bile bir çok ilimizde kış soğukları devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen de sokak hayvanları oldu haliyle. 

'ezgiylegez' isimli sosyal medya kullanıcısı mahallede gördüğü bir manzaraya paylaştı. Köpekler için hırka ören mahallelinin ince düşüncesi ve köpeklerin o halleri kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/ezgiylegez/...
Dışarıdaki dostlarımız için kış ayları gerçekten zorlu geçebiliyor. Küçük dokunuşlarla onların kışı rahat bir biçimde geçirmelerini sağlamamız mümkün.

Dışarıdaki dostlarımız için kış ayları gerçekten zorlu geçebiliyor. Küçük dokunuşlarla onların kışı rahat bir biçimde geçirmelerini sağlamamız mümkün.

  • Enerji Verin: Soğukla savaşmaları için yüksek proteinli mama veya ılık, baharatsız ev yemekleri verin. Su kaplarının donup donmadığını sık sık kontrol edin.

  • Kuru Tutun: Rüzgar almayan, altına palet veya strafor koyulmuş (yerle teması kesilmiş) yuvalar yapın. İçine battaniye yerine, ıslansa da ısıyı koruyan saman koymak daha sağlıklıdır.

  • Kaputa Vurun: Arabanızı çalıştırmadan önce mutlaka kaputa vurun; motor sıcaklığına sığınmış bir dostumuz olabilir.

twitter.com
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
