Mahallenin Köpekleri İçin Hırka Ören Düşünceli Vatandaşlar Soğuk Günlerde İçimizi Isıttı

Kış mevsimi bu sene oldukça çetin geçiyor. Zaten beklediğimizden erken gelen kış, dünyanın pek çok yerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bahara girdiğimiz şu günlerde bile bir çok ilimizde kış soğukları devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen de sokak hayvanları oldu haliyle.

'ezgiylegez' isimli sosyal medya kullanıcısı mahallede gördüğü bir manzaraya paylaştı. Köpekler için hırka ören mahallelinin ince düşüncesi ve köpeklerin o halleri kalpleri ısıttı.