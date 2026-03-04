Bu Davranışları Yapıyorsan Sen Duygularını Kontrol Edemiyorsun Demektir!
Hepimiz zaman zaman fevri davranırız. Ama bazen verdiğimiz tepkiler, yaşadığımız duygudan daha büyük olur. Küçük bir mesaj gecikmesi dev bir senaryoya dönüşür, basit bir eleştiri saatler süren iç monologa…
Peki sen gerçekten duygularını yönetebiliyor musun, yoksa duyguların mı seni yönetiyor?
Hazırsan öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu Davranışları Yapıyorsan Sen Duygularını Kontrol Edemiyorsun Demektir!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın