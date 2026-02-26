onedio
Doğduğun Aya Göre Psikolojik Sıkıntın Ne?

Doğduğun Aya Göre Psikolojik Sıkıntın Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.02.2026 - 15:14

Bazı insanlar aşırı düşünür, bazıları her şeyi içine atar, bazıları ise kontrol manyağıdır. Peki senin zihnini en çok yoran şey ne? Belki doğduğun ay sandığından daha fazla ipucu veriyordur Bu test tamamen eğlence amaçlı ama okurken “ya bu biraz doğru” deme ihtimalin yüksek 

Doğduğun ayı seç ve zihninin en dramatik tarafıyla tanış!

Doğduğun Aya Göre Psikolojik Sıkıntın Ne?

