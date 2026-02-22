Yalnızlık Seni Güçlendirir mi Çökertir mi?

Yalnızlık kimine göre özgürlük, kimine göre dipsiz bir boşluk.

Bazen kendi kendine kalmak terapi gibi gelirken bazen de zihnin en gürültülü haliyle baş başa kalmak yorucu olabilir. Peki senin için yalnızlık ne ifade ediyor? Güç mü? Kaçış mı? İçsel büyüme mi? Yoksa ağır bir yük mü? Bu testte vereceğin cevaplar; ilişkilerden stresle baş etmeye, sosyal ihtiyaçlarından iç dünyana kadar birçok ipucu verecek.

Hazırsan dürüst ol ve iç sesini susturma!