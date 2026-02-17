Yeni Bir Başlangıç Yapman İçin Ne Lazım?

Hayat bazen durur gibi olur. Aynı insanlar, aynı ortam, aynı düşünceler… İçinde bir kıpırtı vardır ama o adımı bir türlü atamazsın. Peki sen gerçekten yeni bir başlangıç yapmak için neye ihtiyaç duyuyorsun? Cesarete mi, netliğe mi, bir kırılma noktasına mı yoksa sadece biraz huzura mı? Bu testte aşk, kişilik, psikoloji ve hayata bakışın üzerinden ilerleyeceğiz. Hem eğlenecek hem de kendinle ilgili minik farkındalıklar yaşayacaksın.

Hazırsan başlayalım!