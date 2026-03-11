İnsan Hakları Neden Hep İnsanlardan Talep Edilir?

Ve en ironik tarafı şudur: İnsan hakları yine insanlardan talep edilir. Üstelik çoğu zaman bizi temsil etsin diye seçtiğimiz insanlardan.

Bu gerçekten tuhaf bir durum.

Çünkü modern siyasal sistemlerin temel iddiası şudur: İnsanlar kendilerini yönetmesi için temsilciler seçer. Bu temsilciler de halkın refahını, özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamak için çalışır.

Kağıt üzerinde mükemmel bir model.

Ama gerçek hayatta ortaya çıkan manzara çoğu zaman şu olur:

İnsanlar haklarını talep eder.

Temsilciler ise bu hakları sınırlamanın yollarını arar.

Peki neden?

Bu sorunun cevabı çoğu zaman gücün doğasında saklıdır.

Güç, doğası gereği genişlemek ister. Yetki sınırlandırılmak istemez. İktidar, denetlenmekten hoşlanmaz. Bu yüzden tarih boyunca insan hakları hiçbir zaman “verilen” bir şey olmamıştır. Hep “alınan” bir şey olmuştur.