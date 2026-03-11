onedio
İnsan Hakları Neden Hep İnsanlardan Talep Edilir?

İnsan Hakları Neden Hep İnsanlardan Talep Edilir?

Cenk Yüksel
Cenk Yüksel - yazio
12.03.2026 - 02:25

Tuhaf bir paradoksun içinde yaşıyoruz. Adına “insan hakları” dediğimiz kavram, teoride doğuştan gelir. Hiç kimsenin lütfu değildir. Hiçbir iktidarın bağışı değildir. Hiçbir bürokrasinin hediyesi değildir.  

Ama pratikte öyle mi?

Hayır.

İnsan hakları dünyada en çok talep edilen şeylerden biridir.

Ve en ironik tarafı şudur: İnsan hakları yine insanlardan talep edilir. Üstelik çoğu zaman bizi temsil etsin diye seçtiğimiz insanlardan.

Bu gerçekten tuhaf bir durum.

Çünkü modern siyasal sistemlerin temel iddiası şudur: İnsanlar kendilerini yönetmesi için temsilciler seçer. Bu temsilciler de halkın refahını, özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamak için çalışır.  

Kağıt üzerinde mükemmel bir model.

Ama gerçek hayatta ortaya çıkan manzara çoğu zaman şu olur:  

İnsanlar haklarını talep eder.  

Temsilciler ise bu hakları sınırlamanın yollarını arar.

Peki neden?

Bu sorunun cevabı çoğu zaman gücün doğasında saklıdır.

Güç, doğası gereği genişlemek ister. Yetki sınırlandırılmak istemez. İktidar, denetlenmekten hoşlanmaz. Bu yüzden tarih boyunca insan hakları hiçbir zaman “verilen” bir şey olmamıştır. Hep “alınan” bir şey olmuştur.

Kadınlara oy hakkı verilmedi; mücadeleyle kazanıldı.

İşçi hakları bahşedilmedi; grevlerle elde edildi.  

İfade özgürlüğü hediye edilmedi; bedeller ödenerek kazanıldı.

Yani insan haklarının tarihi aslında insanın kendi hakkını talep etme tarihidir.

Buradaki trajikomik taraf ise şudur: İnsanlar haklarını korusun diye temsilciler seçer. Ama o temsilciler çoğu zaman hakları sınırlandıran mekanizmaların parçasına dönüşür.

Çünkü temsil mekanizması zamanla şu dönüşümü yaşayabilir:  

Halkı temsil eden yapı, halkı yöneten yapıya dönüşür.  

Halk adına konuşanlar halk adına karar verenlere dönüşür.  

Sonra da halk adına hakları belirleyenlere…

Ve böylece insan hakları, doğuştan gelen bir ilke olmaktan çıkar; yönetilenlerin yönetenlerden talep ettiği bir şeye dönüşür.

Bu noktada şu soruyu sormak gerekir:

Eğer haklar doğuştan geliyorsa, neden sürekli talep edilmek zorundadır?

Eğer yöneticiler halkın temsilcisiyse, neden halk haklarını savunmak için mücadele etmek zorunda kalır?

Belki de cevabı şudur:

İnsan hakları bir hukuk maddesi değildir. Bir kültürdür.  

Bir yasa değildir. Bir bilinçtir.  

Bir metin değildir. Bir mücadeledir.

Ve belki de insan haklarının en büyük garantisi ne anayasadır ne mahkemeler ne de yöneticiler.

Onların hepsinden önce gelen şey şudur:

Haklarını talep etmeyi unutmayan insanlar.

Çünkü tarih bize şunu defalarca gösterdi:  

Haklar unutulduğu anda kaybolur.  

Talep edilmediği anda geri alınır.  

Ve savunulmadığı anda sessizce ortadan kaldırılır.

Bu yüzden insan hakları bazen ironik bir şekilde yine insanlardan talep edilir.

Ama belki de asıl soru şu değildir:  

“Neden yöneticiler hak vermek istemez?”

Asıl soru şudur:

İnsanlar haklarını talep etmeyi ne zaman bırakır?

Cenk Yüksel
