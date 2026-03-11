İnsan Hakları Neden Hep İnsanlardan Talep Edilir?
Tuhaf bir paradoksun içinde yaşıyoruz. Adına “insan hakları” dediğimiz kavram, teoride doğuştan gelir. Hiç kimsenin lütfu değildir. Hiçbir iktidarın bağışı değildir. Hiçbir bürokrasinin hediyesi değildir.
Ama pratikte öyle mi?
Hayır.
İnsan hakları dünyada en çok talep edilen şeylerden biridir.
Kadınlara oy hakkı verilmedi; mücadeleyle kazanıldı.
Eğer yöneticiler halkın temsilcisiyse, neden halk haklarını savunmak için mücadele etmek zorunda kalır?
