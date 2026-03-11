Mart 2026 Kia Fiyat Listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar
Kia, Mart ayında geçerli olacak listesini yayınladı. Yeni yıla fiyat artışıyla başlayan markanın ilerleyen aylardaki fiyat listeleri merak konusu olmuştu. Kia'nın Mart ayında fiyatlarında büyük bir değişiklik yapmadığı görüldü. Marka, son zamanlarda özellikle hybrid modelleriyle dikkat çekiyor.
Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?
İşte, Kia Mart 2026 fiyat listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kia fiyat listesi Mart 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kia Picanto fiyat listesi Mart 2026
Kia Stonic fiyat listesi Mart 2026
Kia XCeed fiyat listesi Mart 2026
Kia Sportage fiyat listesi Mart 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kia Sorento fiyat listesi Mart 2026
Kia EV3 fiyat listesi Mart 2026
Kia EV6 fiyat listesi Mart 2026
Kia EV9 fiyat listesi Mart 2026
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın