onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Mart 2026 Kia Fiyat Listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Mart 2026 Kia Fiyat Listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Kia
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 00:09

Kia, Mart ayında geçerli olacak listesini yayınladı. Yeni yıla fiyat artışıyla başlayan markanın ilerleyen aylardaki fiyat listeleri merak konusu olmuştu. Kia'nın Mart ayında fiyatlarında büyük bir değişiklik yapmadığı görüldü. Marka, son zamanlarda özellikle hybrid modelleriyle dikkat çekiyor. 

Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu? 

İşte, Kia Mart 2026 fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kia fiyat listesi Mart 2026

Kia fiyat listesi Mart 2026

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda bulunan Picanto, Mart ayında 1.290.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Kia Picanto fiyat listesi Mart 2026

Kia Picanto fiyat listesi Mart 2026
  • Picanto 1.0L 68 PS AMT Benzin Cool 1.435.000 TL

Kia Stonic fiyat listesi Mart 2026

Kia Stonic fiyat listesi Mart 2026
  • Yeni Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Cool 1.999.000 TL

Kia XCeed fiyat listesi Mart 2026

Kia XCeed fiyat listesi Mart 2026
  • XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 1.790.000 TL

Kia Sportage fiyat listesi Mart 2026

Kia Sportage fiyat listesi Mart 2026

  • Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool 2.370.000 TL

  • Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Prestige 3.085.000 TL

  • Yeni Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik) Benzin GT-Line 3.325.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kia Sorento fiyat listesi Mart 2026

Kia Sorento fiyat listesi Mart 2026

  • Yeni Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Hibrit Prestige Smart 5.990.000 TL

  • Yeni Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Hibrit Prestige Smart 6.130.000 TL

Kia EV3 fiyat listesi Mart 2026

Kia EV3 fiyat listesi Mart 2026

  • EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Standard Range 2.095.000 TL

  • EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Standard Range 2.345.000 TL

  • EV3 - 150 kW Otomatik GT-Line Long Range 3.500.000 TL

Kia EV6 fiyat listesi Mart 2026

Kia EV6 fiyat listesi Mart 2026
  • Yeni EV6 - 125 kW Otomatik Elektrikli Elegance Standard Range 3.500.000 TL

Kia EV9 fiyat listesi Mart 2026

Kia EV9 fiyat listesi Mart 2026

  • EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Elektrikli Prestige 6.360.000 TL

  • EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk Elektrikli GT-Line 7.630.000 TL

  • EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk Elektrikli GT-Line 7.630.000 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın