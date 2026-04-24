Çocuklar Duymasın Hayranlarına Özel: Nesiller Arası Bağlara Odaklanan 15 Yabancı Dizi Önerisi

Ricky Gervais'in hem yazıp hem oynadığı bu Netflix dizisi, karısını kaybeden Tony'nin acısıyla başa çıkma sürecini anlatıyor. IMDB puanı 8.4 olan bu üç sezonluk dizi, Gervais'in yanı sıra Tom Basden, Ashley Jensen ve Tony Way gibi İngiliz oyuncuları da barındırıyor. Tony'nin çalıştığı yerel gazetede geçen hikaye, ölümle yüzleşme, toplumsal değerler ve insanlığın güzelliklerini keşfetme üzerine kurulu.

Çocuklar Duymasın hayranları Tony'nin hayat derslerini öğrenme sürecinde, dizide verilen değerli öğütleri bulacaklar. The Guardian'dan Adrian Horton'a göre: 'Gervais, yas sürecini ve insani bağlantıları o kadar samimi bir şekilde işliyor ki, izleyici her bölümde hem gülüyor hem de derin düşüncelere dalıyor.'