Çocuklar Duymasın Hayranlarına Özel: Nesiller Arası Bağlara Odaklanan 15 Yabancı Dizi Önerisi

Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2026 - 13:39 Son Güncelleme: 24.04.2026 - 13:51

Çocuklar Duymasın'ın büyük aile arasındaki sevgi ve ilişkisini anlatan, aile değerlerini ve hayat derslerini mizahla harmanlayan tarzı, birçok izleyicinin kalbine dokundu. Bu Türk yapımının nostaljik tonu ve trajikomik anları seven izleyiciler için, dünya sinemasının en değerli örneklerini derledik. Aile bağlarını, nesiller arası çatışmaları ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını benzer bir sıcaklıkla anlatan bu yabancı diziler, Çocuklar Duymasın hayranlarının aradığı duygusal derinliği sunuyor.

Reklam

1. After Life (2019-2022)

Ricky Gervais'in hem yazıp hem oynadığı bu Netflix dizisi, karısını kaybeden Tony'nin acısıyla başa çıkma sürecini anlatıyor. IMDB puanı 8.4 olan bu üç sezonluk dizi, Gervais'in yanı sıra Tom Basden, Ashley Jensen ve Tony Way gibi İngiliz oyuncuları da barındırıyor. Tony'nin çalıştığı yerel gazetede geçen hikaye, ölümle yüzleşme, toplumsal değerler ve insanlığın güzelliklerini keşfetme üzerine kurulu.

Çocuklar Duymasın hayranları Tony'nin hayat derslerini öğrenme sürecinde, dizide verilen değerli öğütleri bulacaklar. The Guardian'dan Adrian Horton'a göre: 'Gervais, yas sürecini ve insani bağlantıları o kadar samimi bir şekilde işliyor ki, izleyici her bölümde hem gülüyor hem de derin düşüncelere dalıyor.'

2. Ted Lasso (2020-2023)

Jason Sudeikis'in başrolünde oynadığı bu Apple TV+ dizisi, Amerikalı bir futbol antrenörünün İngiltere'de bir futbol takımını çalıştırma hikayesini anlatıyor. IMDB puanı 8.8 olan dizi, Hannah Waddingham, Brett Goldstein ve Juno Temple gibi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ted'in pozitif yaklaşımı ve etrafındakilere verdiği hayat dersleri, dizinin ana temasını oluşturuyor.

Variety'den Caroline Framke'ye göre: 'Ted Lasso, iyimserlik ve empati gücünü gösterirken, karakterlerin kişisel gelişim yolculuklarını ustalıkla harmanlıyor.'

3. The Kominsky Method (2018-2021)

Michael Douglas ve Alan Arkin'in başrollerini paylaştığı bu Netflix komedisi, yaşlanan iki arkadaşın hayatlarını ele alıyor. IMDB puanı 8.2 olan dizi, Douglas'ın oyuncu Sandy Kominsky ve Arkin'in menajeri Norman karakterlerini merkeze alarak yaşlılık, dostluk ve aile ilişkilerini işliyor. Chuck Lorre'un yarattığı dizi, üç sezon boyunca nesiller arası çatışmaları ve yaşlanmanın getirdiği zorlukları mizahla sunuyor.

Yaşlı karakterlerin genç nesille kurduğu ilişki, Çocuklar Duymasın'daki aile dinamiğini andırıyor. Entertainment Weekly'den Kristen Baldwin: 'Douglas ve Arkin'in kimyası, yaşlanmanın acı-tatlı gerçeklerini hem komik hem de dokunaklı bir şekilde yansıtıyor.'

4. Parenthood (2010-2015)

Lauren Graham, Peter Krause ve Dax Shepard'ın başrolde olduğu bu NBC dizisi, geniş bir ailenin günlük yaşamını altı sezon boyunca takip ediyor. IMDB puanı 8.3 olan dizi, Braverman ailesinin üç neslinin hikayelerini paralel olarak anlatıyor. Çocuk yetiştirme, evlilik, boşanma, hastalık ve ölüm gibi hayatın her alanından konuları samimiyetle işleyen dizi, gerçekçi karakter gelişimi sunuyor.

Çok nesilli aile yapısı ve karakterlerin birbirlerinden öğrendikleri değerli dersler, Çocuklar Duymasın hayranlarına tanıdık gelecek. The New York Times'tan Mike Hale'e göre: 'Parenthood, aile bağlarının karmaşıklığını ve güzelliğini eşit ölçüde yansıtan nadir dizilerden biri.'

5. Grace and Frankie (2015-2022)

Jane Fonda ve Lily Tomlin'in başrolde oynadığı bu Netflix komedisi, kocaları birbirlerini sevdiklerini açıklayan iki yaşlı kadının dostluk hikayesini anlatıyor. IMDB puanı 8.2 olan yedi sezonluk dizi, Sam Waterston ve Martin Sheen gibi deneyimli oyuncuları da kadrosunda barındırıyor. 70'li yaşlarındaki kadınların yeni başlangıçları, nesil çatışmaları ve değişen değerler dizinin ana temalarını oluşturuyor.

Yaşlı karakterlerin hayata bakış açıları ve genç nesillerle kurdukları bağ, Çocuklar Duymasın'ın ruhunu yansıtıyor. The Hollywood Reporter'dan Angie Han: 'Fonda ve Tomlin'in performansları, yaşlılığın sadece bir son değil, yeni bir başlangıç olabileceğini gösteriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. This Is Us (2016-2022)

Milo Ventimiglia, Mandy Moore ve Sterling K. Brown'un başrolde olduğu bu NBC dizisi, üç kardeşin ve ailelerinin hikayesini geçmiş ve gelecek arasında gidip gelerek anlatıyor. IMDB puanı 8.7 olan altı sezonluk dizi, aile bağları, ırk ilişkileri, evlat edinme ve nesiller arası aktarımları derinlemesine işliyor. Farklı zaman dilimlerinde geçen hikayeler, aile üyelerinin birbirlerini nasıl etkilediğini gösteriyor.

Aile mirası, değer aktarımı ve nesiller arası bağların gücü Çocuklar Duymasın izleyicilerine hitap edecek. Rolling Stone'dan Alan Sepinwall'a göre: 'This Is Us, aile dramlarının duygusal gücünü en iyi kullanan dizilerden biri, her bölümde izleyiciyi düşündürüyor ve duygulandırıyor.'

7. Derek (2012-2014)

Ricky Gervais'in yaratıp başrolünde oynadığı bu İngiliz komedisi, yaşlı bakım evinde çalışan Derek'in hikayesini anlatıyor. IMDB puanı 8.1 olan iki sezonluk dizi, Kerry Godliman, Karl Pilkington ve David Earl gibi oyuncuları da içeriyor. Derek'in yaşlılara gösterdiği sevgi ve saygı, insanlığın en güzel yönlerini ortaya çıkarıyor.

Nesiller arası empati ve yaşlılara gösterilen değer, Çocuklar Duymasın'daki dede figürünün önemini hatırlatıyor. The Independent'tan Neela Debnath: 'Derek, sadeliği ve saflığı ile izleyicinin kalbine dokunurken, yaşlılık ve bakım konularını son derece insancıl bir yaklaşımla ele alıyor.'

8. Atypical (2017-2021)

Keir Gilchrist'in otistik genç Sam Gardner'ı canlandırdığı bu Netflix dizisi, ergenlik dönemindeki bir gencin hayatını ve ailesinin bu süreçteki deneyimlerini anlatıyor. IMDB puanı 8.3 olan dört sezonluk dizide Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport ve Amy Okuda yer alıyor. Sam'in bağımsızlık arayışı ve ailesiyle olan ilişkisi, dizinin merkezindeki temalar.

Farklılıkları olan bir aile üyesiyle yaşananlar ve karşılıklı öğrenme süreci, Çocuklar Duymasın'ın aile dinamiklerini andırıyor. USA Today'den Kelly Lawler'e göre: 'Atypical, otizmli bir karakteri merkeze alırken, aslında evrensel aile deneyimlerini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.'

9. One Day at a Time (2017-2020)

Justina Machado ve Rita Moreno'nun başrolde olduğu bu Netflix dizisi, üç nesil Latinx kadının bir arada yaşadığı evin hikayesini anlatıyor. IMDB puanı 8.2 olan dört sezonluk dizi, Isabella Gomez ve Marcel Ruiz gibi genç oyuncuları da kadrosunda barındırıyor. Büyükanne Lydia'nın geleneksel değerleri, kızı Penelope'nin modern yaklaşımı ve torunların nesil çatışmaları dizinin ana dinamiklerini oluşturuyor.

The Los Angeles Times'tan Lorraine Ali'ye göre: 'Rita Moreno'nun büyükanne karakteri, geleneksel değerleri modern hayatla harmanlayan mükemmel bir köprü kuruyor.'

10. The Good Place (2016-2020)

Kristen Bell ve Ted Danson'un başrolde oynadığı bu NBC komedisi, öldükten sonra yanlışlıkla cennete giden Eleanor'un hikayesini anlatıyor. IMDB puanı 8.2 olan dört sezonluk dizide William Jackson Harper, Jameela Jamil, Manny Jacinto ve D'Arcy Carden yer alıyor. Ahlak felsefesi, arkadaşlık ve kişisel gelişim temaları etrafında şekillenen dizi, hayat dersleri vermeyi amaçlıyor.

Karakterlerin birbirlerinden öğrendikleri değerli dersler ve kişisel gelişim yolculukları, Çocuklar Duymasın'ın öğretici yanını hatırlatıyor. The New Yorker'dan Emily Nussbaum: 'The Good Place, felsefe ve komediyi birleştirerek, izleyicilere düşündürücü ama eğlenceli bir deneyim sunuyor.'

Reklam

11. Shrinking (2023-)

Jason Segel ve Harrison Ford'un başrolde olduğu bu Apple TV+ dizisi, eşini kaybeden terapist Jimmy'nin hem kendi hem de hastalarının hayatlarını düzene koymaya çalışmasını anlatıyor. IMDB puanı 8.0 olan dizi, Jessica Williams, Lukita Maxwell ve Michael Urie gibi yetenekli oyuncuları da kadrosunda bulunduruyor. Yas süreci, terapi ilişkileri ve nesiller arası dostluklar dizinin ana temalarını oluşturuyor.

Yaşlı mentor Ford'un genç meslektaşına verdiği hayat dersleri ve karşılıklı öğrenme süreci, Çocuklar Duymasın dinamiklerini andırıyor. The Wall Street Journal'dan John Anderson'a göre: 'Ford ve Segel'in ikiliği, yaş farkına rağmen kurulan derin bağların gücünü gösteriyor.'

12. Abbott Elementary (2021-)

Quinta Brunson'ın yaratıp başrolünde oynadığı bu ABC komedisi, Philadelphia'daki bir ilkokulun günlük yaşamını mockumentary tarzında anlatıyor. IMDB puanı 8.2 olan dizide Tyler James Williams, Janelle James ve Sheryl Lee Ralph yer alıyor. Öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları bağ, toplumsal sorumluluk ve eğitim sisteminin zorlukları işlenen konular arasında.

The Washington Post'tan Hank Stuever'e göre: 'Abbott Elementary, eğitim sisteminin zorluklarını mizahla ele alırken, öğretmen-öğrenci ilişkisinin değerini vurguluyor.'

13. Modern Family (2009-2020)

Ed O'Neill, Julie Bowen ve Ty Burrell'in başrolde olduğu bu ABC komedisi, üç farklı ailenin hikayesini mockumentary tarzında anlatıyor. IMDB puanı 8.5 olan on bir sezonluk dizi, Sofia Vergara, Jesse Tyler Ferguson ve Eric Stonestreet gibi Emmy ödüllü oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Geleneksel ve modern aile yapıları, nesil çatışmaları ve değer farklılıkları dizinin ana temalarını oluşturuyor.

Büyükbaba Jay'in torunlarıyla kurduğu ilişki ve farklı nesillerin bir arada yaşaması, Çocuklar Duymasın hayranlarına hitap edecek. Time Magazine'den James Poniewozik: 'Modern Family, çağdaş aile yapılarının karmaşıklığını mizahla ele alırken, nesiller arası bağların gücünü gösteriyor.'

14. Friday Night Dinner (2011-2020)

Paul Ritter, Tamsin Greig ve Simon Bird'ün başrolde olduğu bu İngiliz komedisi, her Cuma akşamı aile yemeği için bir araya gelen Goodman ailesinin hikayesini anlatıyor. IMDB puanı 8.7 olan altı sezonluk dizi, Tom Rosenthal ve Mark Heap gibi komedi oyuncularını da içeriyor.

Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
