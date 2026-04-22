Bu Liste Evladiyelik! Eleştirmenlerden En Yüksek Puanları Alan 200 Aksiyon Filmi
Aksiyon sinemasının en iyilerini tek listede topladık. 1970'lerden günümüze uzanan geniş bir zaman dilimine yayılan bu seçkide, eleştirmenlerin en yüksek puanları verdiği 200 aksiyon filmi sizi bekliyor. Süper kahramanlardan casus gerilimlerine, dövüş sanatlarından bilim kurguya kadar türün her renginden yapımlara yer verdiğimiz bu liste, ne izlesem diye düşünenlerin arayışını bir kez ve evladiyelik sonlandırmak için hazırlandı.
200. The Avengers (1998)
199. Jumper (2008)
198. 16 Blocks (2006)
197. The Chronicles of Riddick (2004)
196. Justice League: The Flashpoint Paradox (2013)
195. Punisher: War Zone (2008)
194. Lethal Weapon (1987)
193. Man on Fire (2004)
192. Resident Evil: Afterlife (2010)
191. Broken Arrow (1996)
190. Crocodile Dundee II (1988)
189. Taxi 2 (2000)
188. Beowulf (2007)
187. Push (2009)
186. Bad Boys (1995)
185. Bad Boys II (2003)
184. Wonder Woman (2009)
183. Fantastic Four (2005)
182. Con Air (1997)
181. In the Line of Fire (1993)
180. The Losers (2010)
179. X-Men: The Last Stand (2006)
178. Terminatör 3: Rise of the Machines (2003)
177. AVP: Alien vs. Predator (2004)
176. Chronicle (2012)
175. Enemy Mine (1985)
174. House of Flying Daggers (2004)
173. Naked Weapon (2002)
172. Avatar (2009)
171. The 6th Day (2000)
170. Tron: Legacy (2010)
169. Shanghai Knights (2003)
168. Batman Returns (1992)
167. Ronin (1998)
166. Never Back Down (2008)
165. The Recruit (2003)
164. World War Z (2013)
163. John Rambo (2008)
162. I, Robot (2004)
161. Iron Monkey (1993)
160. Kick Ass 2 (2013)
159. Street Kings (2008)
158. A Man Apart (2003)
157. Twister (1996)
156. The Punisher (2004)
155. Charlie's Angel (2000)
154. Predators (2010)
153. Death Sentence (2007)
152. Conan II (1984)
151. Salt (2010)
150. Iron Man 3 (2013)
149. Lady Snowblood (1973)
148. Fast and Furious (2001)
147. Highlander 2 (1991)
146. Alien: Ressurrection (1997)
145. Phone Booth (2002)
144. Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
143. Charlie's Angel: Full Throttle (2003)
142. I Am Legend (2007)
141. Universal Soldier (1992)
140. 12 Monkeys (1995)
139. The Rock (1996)
138. Hancock (2008)
137. Speed Racer (2008)
136. Crows Zero II (2009)
135. The 51st State (2001)
134. Jopog Manura (2001)
133. Predator 2 (1990)
132. Bad Company (2002)
131. Deja Vu (2006)
130. X-Men 2 (2003)
129. Blade: Trinity (2004)
128. RoboCop 2 (1990)
127. Mr. and Mrs. Smith (2005)
126. Mad Max (1979)
125. Planet of the Apes (1968)
124. Taxi (1998)
123. Soldier (1998)
122. Hellboy (2004)
121. Star Trek (2009)
120. Enter the Dragon (1973)
119. Red Sonja (1985)
118. A Better Tomorrow (1986)
117. Strange Days (1995)
116. The Brave One (2007)
115. The Kingdom (2007)
114. Crocodile Dundee (1986)
113. Starship Troopers (1997)
112. V for Vendetta (2005)
111. S.W.A.T. (2003)
110. Rush Hour 2 (2001)
109. Ong-Bak (2003)
108. Pitch Black (2000)
107. A-Team (2010)
106. Lucky Number Slevin (2006)
105. Conan the Barbarian (1982)
104. Transformers: Dark of the Moon (2011)
103. Domino (2005)
102. Haywire (2011)
101. Mission: Impossible Ghost Protocol (2011)
100. 300 (2006)
99. Death Wish (1974)
98. Fight Club (1999)
97. Shoot 'Em Up (2007)
96. District 9 (2009)
95. Die Hard 2: Die Harder (1990)
94. Jui Kuen II (1994)
93. Smokin' Aces (2006)
92. Yojimbo (1961)
91. Shurayukihime (2001)
90. The Blade (1995)
89. The Boondock Saints (1999)
88. Ip Man 2 (2010)
87. Mad Max 2 (1981)
86. Resident Evil (2002)
85. Elite Squad 2 (2010)
84. Elite Squad (2007)
83. Police Story 3: Supercop (1992)
82. My Wife is a Gangster 2 (2003)
81. Cliffhanger (1993)
80. Machete (2010)
79. Hanna (2011)
78. Transformers (2007)
77. Total Recall (1990)
76. Under Siege 2 (1995)
75. Live Free or Die Hard (2007)
74. Men in Black (1997)
73. The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
72. Pacific Rim (2013)
71. X-Men (2000)
70. Xi Yang Tian Shi (2002)
69. Once Upon a Time in Mexico (2003)
68. Van Helsing (2004)
67. Chocolate (2008)
66. Demolition Man (1993)
65. The Running Man (1987)
64. Ran (1985)
63. Rush Hour (1998)
62. Die Hard with a Vengeance (1995)
61. Hard Target (1993)
60. Commando (1985)
59. Tropic Thunder (2008)
58. Iron Man (2008)
57. The Abyss (1989)
56. The Fifth Element (1997)
55. The Avengers (2012)
54. The Matrix Reloaded (2003)
53. Ip Man (2008)
52. Underworld: Awakening (2012)
51. Drunken Master (1978)
50. Kick-Ass (2010)
49. First Blood (1982)
48. True Lies (1994)
47. Seven Samurai (1954)
46. The Crow (1994)
45. Blade (1998)
44. RoboCop (1987)
43. Underworld: Rise of the Lycans (2009)
42. Underworld (2003)
41. Blade II (2002)
40. Nikita (1990)
39. Hero (2002)
38. Mortal Kombat (1995)
37. Point Break (1991)
36. Fast Five (2011)
35. The Dark Knight (2008)
34. Team America: World Police (2004)
33. Under Siege (1992)
32. G.I. Jane (1997)
31. Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999)
30. The Long Kiss Goodnight (1996)
29. The Dark Knight Rises (2012)
28. Die Hard (1988)
27. Face/Off (1997)
26. Wanted (2008)
25. Desperado (1995)
24. Man of Steel (2013)
23. Predator (1987)
22. Skyfall (2012)
21. Fist of Fury (1972)
20. Sucker Punch (2011)
19. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
18. Equilibrium (2000)
17. El Mariachi (1992)
16. Highlander (1986)
15. Lat Sau San Taam (1992)
14. Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life (2003)
13. Aliens (1986)
12. Lara Croft: Tomb Raider (2001)
11. Terminator 2: Judgement Day (1991)
10. Hellboy II: The Golden Army (2008)
9. The Matrix (1999)
8. The Terminator (1984)
7. Sin City (2005)
6. Frantic (1988)
5. From Dusk Till Dawn (1996)
4. Planet Terror (2007)
3. Kill Bill: Vol. 2 (2004)
2. Kill Bill: Vol. 1 (2003)
1. The Fugitive (1993)
