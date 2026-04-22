Bu Liste Evladiyelik! Eleştirmenlerden En Yüksek Puanları Alan 200 Aksiyon Filmi

Merve Ersoy
22.04.2026 - 15:19

Aksiyon sinemasının en iyilerini tek listede topladık. 1970'lerden günümüze uzanan geniş bir zaman dilimine yayılan bu seçkide, eleştirmenlerin en yüksek puanları verdiği 200 aksiyon filmi sizi bekliyor. Süper kahramanlardan casus gerilimlerine, dövüş sanatlarından bilim kurguya kadar türün her renginden yapımlara yer verdiğimiz bu liste, ne izlesem diye düşünenlerin arayışını bir kez ve evladiyelik sonlandırmak için hazırlandı.

200. The Avengers (1998)

İki İngiliz ajan John Steed ile Emma Peel, bir ekip oluşturarak dünyayı, Sir August De Wynter’ın elinden kurtarmak için mücadele verirler. Kendisi iklim değiştirme makinesi ile dünyaya zarar vermek üzeredir. Tuhaf şeyler olmaktadır. Hava güneşliyken birden fırtına çıkabiliyor ya da kar yağarken aniden eski haline dönebiliyordur. Olay Londra’da ve 1990’larde geçmektedir. Ajanlarımız Steed ile Emma, zekalarını, mizah anlayışı ile birleştirilmiş bir kıvamda perdeye aktarırken son derece keyifli bir aksiyon-macera filmi ortaya çıkar.

199. Jumper (2008)

Bazen sahip olduğumuz doğuştan bize hediye yetenekler, doğru kullanılmadığında tehlikeli de olabilir. O yüzden en doğru şekilde değerlendirmek gerekir. Davey için zıplayabilmek böyle bir risk içerir. O babası ile beraber yaşadığı hayatın içinde mutlu olmayan biridir. Evden kaçmaya karar verince yaşamak için seçtiği yer aslında her yerdir. Yeteneği de yol arkadaşı olacaktır. Çok yüksek mesafelere kadar zıplayabilen biridir o. Oysa başı beladadır. Film, Steven Gould’un kitabından uyarlanarak perdeye aktarılmıştır.

198. 16 Blocks (2006)

Jack Mosley, her şeyde sıkılmış ve yaptığı işten de artık bıkmış bir görüntü sergileyen eski bir dedektiftir. Kendisine sıradan ve aslen başka birinin burun kıvıracağı türde bir görev verilir. Fazla konuşma meraklısı bir tanık koruma altındadır ve karakola yalnızca 16 blok ötedeki bir mahkeme salonuna götürülmesi gerekmektedir. Bu tanığın sürekli konuşan halinin insan sabrını zorlaması bir yanda, söz konusu yol boyunca onun mahkemeye çıkmasını engellemeye çalışacak olan mafya diğer yanda. Jack Mosley için bu 16 blokluk mesafe tam bir kabusa dönüşecektir.

197. The Chronicles of Riddick (2004)

Richard B. Riddick'in başına büyük bir ödül konmuştur. Riddick son beş yılını peşindeki avcılardan kaçarak geçirmiştir. Barışçı yönüyle tanınan Helion gezegeni zorba Lord Marshal tarafından işgal edilir. Riddick buradaki bir yeraltı hapishanesinde uzun zamandır görmediği Kyra'ya başlar. İkisinin yaşayacakları olaylar, hem bu ikilinin hem de üzerinde yaşadıkları gezegenin kaderinde bir dönüm noktası olacaktır.

196. Justice League: The Flashpoint Paradox (2013)

Bir bilim insanı olan Barry Allen, laboratuvarında çalıştığı sırada beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalır. Fırtınalı bir gecede düşen yıldırım, Allen'ın kimyasallarını, kendisini ve malzemelerini korkunç bir şekilde çarpar. Barry tam bu esnada kimsenin hayal dahi edemeyeceği süper güçler kazanır. Artık inanılmaz hızlı bir şekilde hareket edebilmektedir. Kendi şehri olan Central City'nin suçlularının karşısında durabilecek bir süper kahramanı vardır.

195. Punisher: War Zone (2008)

Öcün artık bir adı var. Bir aileye yapılanların intikamı alınacaktır.

194. Lethal Weapon (1987)

Los Angeles polis teşkilatı dedektiflerinden Çavuş Roger Murtaugh (Danny Glover), 50 yaşına girdiği günlerde artık emekliliği düşünürken, Vietnam savaşından tanıdığı bankacı arkadaşı Michael Hunsaker’ın kızının öldürülmesini soruşturmaya başlar. Soruşturmayla birlikte yeni de bir ortağı olur. Çavuş Martin Riggs (Mel Gibson), karısını trafik kazasında kaybettiğinden beri intihar eğilimleri içinde olan çılgın karakterli bir polistir.

Soruşturma ilerledikçe, ipuçları onları Gölge Şirketi adında, Vietnam dönemi paralı askerlerinden oluşan bir gruba ulaştırır. General Peter McAllister liderliğindeki bu grup, Los Angeles bölgesine eroin getirmekte ve dağıtmaktadırlar.

Kahramanlarımız kendilerini, basit bir cinayeti araştırırken, onları öldürmeye çalışan bir grup terörist ile savaşa girmiş bulurlar.

193. Man on Fire (2004)

Meksika'da başlayan çocuk kaçırma vakaları özellikle zengin ailelerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Altı gün içinde yirmi dört tane daha çocuk kaçırılınca aileler hem kendilerini hem de çocuklarını koruyabilmek için özellikle eski paralı askerleri kiralamaya başlarlar.

John Creasy'i de eskiden CIA için çalışmış bir suikastçidir fakat eski hayatından tamamen uzaklaşmış ve kendine yeni bir yaşam kurmaya çalışmaktadır. Meksika'daki iş teklifini arkadaşı Rayburn aracılığıyla alır. Başta işe sıcak bakmasada artık bir şeyler yapmak zorunda olduğunu bildiğinden özel korumalığı kabul eder.

Pita, Samuel ve Lisa Ramos'un dokuz yaşındaki kızlarıdır ve her çocuk gibi sürekli sorular sorarak öğrenme yolunu tercih etmiştir. John ilk gümlerde çocuğun kendi hayatı ve geçmişiyle ilgili sorduğu sorulardan bunalır fakat zamanla küçük kız bir şekilde kalbine girmeyi başarır. Birbirlerine bağlandıkça ilişkileri güçlenir ve John artık yok olduğunu sandığı duygusallığı yeniden yaşamaya başlar. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen Pita kaçırılınca John engel tanımaz bir ölüm makinesine dönüşür. Pita'ya ulaşmaya çalışırken kendisini engelleyecek hiçbir şey yoktur artık.

192. Resident Evil: Afterlife (2010)

Gezegenimiz bir virüsün etkisiyle derinden sarsılıp yaşayan tüm canlı formlarını zombiye dönüştürürken, Alice (Milla Jovovich) kılıç artıklarını ve sağ kalanları bulup onları mücadele zeminine çekmeye devam ediyor. Umbrella Corporation ile olan savaş, artık yeni bir dönemece girmiştir. Yeni boyutlar kazanan bu karanlık günlerde Alice beklenmedik eski bir arkadaşından yardım alır. Arkadaşıyla yeni bir yol bulular; bu yol onları zombilerden uzak Los Angeles'daki bir sığınağa götürür. Ancak, şehre vardıklarında şehirde binlerce zombi onları beklemektedir. Alice ve arkadaşları ölümcül bir tuzağa doğru adım atmaktadır.

191. Broken Arrow (1996)

İki militer pilot aynı zamanda da içtikleri suyun ayrı gitmediği iki kankadır ve bir gün tehlikeli bir görev üstlenirler. Vic ve Riley'in bu gizli görevi havada iki nükleer başlık taşımaktır. Misyonları B-3 Stealth bombardıman uçağı ile yapacakları deneme uçuşunda iki nükleer savaş başlığını lojistik amaçlarla sevk etmekken Vic'in farklı emelleri ortaya çıkar... Ancak sonu şantaja kadar gidecek olan bu durum kanlı sonuçlanacaktır.

190. Crocodile Dundee II (1988)

Avustralyalı bir doğa uzmanı, New York'a aşkının peşinden gidip, onu takip eden gangsterlerden koruyor.

189. Taxi 2 (2000)

Bir Japon büyükelçisi, Fransız polisinin çalışma metotlarını öğrenmek adına güzel bir Fransız kenti olan Marsilya'yı ziyaret etmeye karar verir. Büyükelçi kısa bir süre Japon mafyası Yakuza'ya mensup bir ekip tarafından kaçırılır. Bir müfettiş olan Emilien, büyükelçiyi kurtarmak adına kolları sıvar. Süratiyle nam salmış bir taksi sürücüsü olan Daniel ise bu maceranın başrollerinden birini oynayacaktır.

188. Beowulf (2007)

Korkudan uzak, her türlü güce başkaldırabilen gerçek bir savaşçıdır Beofwulf. Ayrıca her yeri ve her şehri kan gölüne çeviren ve etrafa yaydığı dehşet ile tam bir kaos oluşturan Grendel ile baş etmeye kalkışacak tek kişi de Beowulf’tur. Ancak Grendel’in üstesinden gelip onu yenmek tam olarak kabusun sona ermesini sağlamayabilir. Zira Grendel’in intikam ateşi ile kavrulan annesi ortaya çıktığında kendisi Grendel’den çok daha tehlikeli bir hal alacaktır. Oscar sahibi Robert Zemeckis, son derece başarılı bir oyuncu kadrosu eşliğinde fantastik bir maceranın yaratıcısı konumunda.

187. Push (2009)

Paul McGuian'dan sıra dışı bir kurgu bilim denemesi karşımızda. Amerikan hükümetinin gizli sürdürdüğü karanlık bir operasyon bir grup Hong Kong'lu gencin kabusu olmuştur. Kendi çıkarları için kullanılmak üzere onların silaha dönüştürülmesini isteyen bu kişilerden tamamen kurtulmak için güçlerini birleştirmeleri gerekiyordur. Bu amaçla da insanların düşüncelerini istediği gibi kontrol eden Alyssa English’e ulaşmaları ve birlikte savaşmaları gerekmektedir.

186. Bad Boys (1995)

Marcus Brunett ve Mike Lowry, uyuşturucu olaylarına bakan Miami’li polislerdir. Polisin sorumluluğunda bulunan 100 milyon dolarlık uyuşturucu çalınınca aksiyon başlar. Malı geri almak için sadece ve sadece 72 saatleri vardır. Bu arada bir cinayet tanığını koruma görevini de yerine getirmeye çalışırlar...

185. Bad Boys II (2003)

Narkotikten sorumlu polisler Mike Lowrey ve Marcus Bennett, Miami’deki uyuşturucu akış trafiğini araştırmak üzere görevlendirilirler. Ancak araştırmaları onları tehlikeli bir ele başına götürür. Şehrin uyuşturucu trafiği bu adamın elindedir ve yeraltı dünyasında büyük bir savaşı henüz ateşlemiştir. Çok geçmeden Mike ve Marcus’un kız kardeşi Syd arasında işler ateşli ve seksi bir hal almaya başlar. Bu durum iki polisin aralarında sıkıntılı süreci başlatacaktır. Baş etmek durumunda oldukları meseleye illa ki etkisi olacaktır.

184. Wonder Woman (2009)

Modern bir adamın Amazonlar adasına izinsiz girmesi, hapsedilmiş bir savaş tanrısının kaçmasını sağlar ve Prenses Diana onu yeniden yakalamaya çalışır.

183. Fantastic Four (2005)

Reed Richards bir dehadır. Onun en yakın arkadaşı olan Benjamin Grimm bir pilottur. Onun sevgilisi olan Susan Storm oldukça güzel bir kadındır. Onun erkek kardeşi Johnny ise tezcanlı bir gençtir. Hep beraber bir uzay yolculuğuna çıkarlar. Geçirdikleri çok talihsiz bir kaza hepsinde çeşitli mutasyonlara yol açacaktır. Artık hiç biri, eskiden olduğu kişi olamayacaktır. Artık dünya dört adet yeni süper kahraman kazanmıştır. Yaşanan bu kötü olay, insanlığın yararına kullanılabilecek midir?

182. Con Air (1997)

Ürkütücü suçluları nakleden bir uçak, katilleri yüksek güvenlikli bir hapishaneye taşımaktadır. Takma adı ‘Virüs’ olan kontrol edilemez katil Cyrus Grissom ise alınan tüm önlemlere rağmen serbest kalmayı başarır. Uçağı ele geçirerek rotasını değiştiren Cyrus, özgürlüğüne ulaşmak yolunda ant içer. Uçaktaki tüm mahkûmlar ise durumdan memnun değildir. Zira aralarında yakın zamanda serbest bırakılacak olanlar da vardır; işlediği suçu kabul edip cezasını çekmek isteyenler de…

181. In the Line of Fire (1993)

Frank Horrigan (Clint Eastwood ), John F. Kennedy’yi suikastten korumada başarısız olmuş kıdemli bir gizli servis ajanıdır. 30 yıl sonra yetenekli bir psikopat katil, dönemin başkanını öldürmek ve Horrigan’ı da beraberinde götürmekle tehdit edince, Horrigan için kendini affettirme şansı da doğar. Katil (John Malkovich) ajan Horrigan ile telefonda alay ederek, önüne serdiği ipuçlarıyla oynayarak, onu hayatta kalabileceği gerilimi yüksek bir zeka savaşının içine çeker...

180. The Losers (2010)

Yüksen oktanlı aksiyon filmi Kaybedenler (The Losers), arama ve imha etme görevi için Bolivya ormanlarına gönderilen Özel Kuvvetler timinin seçkin üyelerini konu alıyor.  Ancak ekip üyeleri (Clay Jensen, Roque, Pooch ve Cougar) kısa bir süre sonra, Max olarak bilinen güçlü düşmanın içerden körüklemesiyle ölümcül bir ihanetin hedefi haline geldiklerini fark ediyorlar.

Ölü farz edilen grup, öç almak ve isimlerini temize çıkartmak için, kendi hesapları olan güzel ve gizemli casus Aisha'nın dahil olduğu bir plan yapıyorlar. Beraber çalışırken gizemli ve çok iyi korunan Max'ın (kendi çıkarları için yeni yüksek teknolojisiyle bir dünya savaşı çıkarmaya kendini adamış acımasız bir adam) izini sürerken, çok iyi gizlenmeleri gerekmektedir.

179. X-Men: The Last Stand (2006)

Film, Dark Phoenix hikayelerini temel alıyor. İkinci filmde, final kısmında bir takım telepatik yeteneklere sahip olan Jean Grey, sevdiği dostları uğrunda kendisinden vazgeçmişti. Bu sefer Phoenix yani Anka Kuşu aracılığı ile yeniden hayat bulacak gibi görünüyor. Her şeyin olduğu üzere bu güzel haberin de bir bedeli olacak mutlaka. Bu bedeli ödemesi gereken başkaları da var bu kez. Son derece heyecanlı bir bölümle karşımızda.

178. Terminatör 3: Rise of the Machines (2003)

John Connor, son derece sıradan hayatına bir işçi olarak devam etmektedir. Annesi olan Sarah Connnor ise hayatını kaybetmiştir. Sarah ölmüştür ancak gelecekteki makineler bilmektedirler ki John, gelecekteki direnişin lideri olacaktır. Bu nedenle Skynet, onu ortadan kaldırmak üzere üretilmiş en güçlü Terminatör olan dişi T-X'i günümüze gönderir. T-X ve John Connor artık amansız bir kedi fare oyununun içerisindedirler.

177. AVP: Alien vs. Predator (2004)

Özel bir uydu aracılığı ile, Antarktika’da tanımlanamayan bir ısı kaynağına rastlanır ve bunun, yer altında derinlere gömülü bir piramit olduğu fark edilir. Bunun üzerine daha detaylı bir araştırma yapmak üzere en iyi arkeologlar ve mühendisler Antarktika’ya giderler. Ancak ekip oraya vardığında bölgenin uzaylı türlerine ait bir savaş alanı olduğunu keşfederler. Bu hiç akıllarına gelemeyecek bir durumdur. Dahası bu insanlar, mevcut savaşın ortasında kalmışlardır. Film, uzaylıları korku salan varlıklar olarak işlemektedir. İki ayrı ırk söz konusudur ve insanlık ciddi anlamda tehdit altındadır.

176. Chronicle (2012)

Meraklı, haşarı ve liseli üç sıkı arkadaş, şans eseri keşfettikleri bir yer altı tünelinde, kendilerine doğaüstü güçler kazandıracak bir 'şeyle' karşı karşıya gelirler. Ve aynı gün içinde üçü de sadece düşünce gücüyle çevrelerindeki canlı-cansız her şeyi kontrol edebilir hale gelirler. Başta sadece ortalığı karıştırmak ve eğlenmek için kullandıkları bu süper güçler, kısa sürede insanların hayatlarıyla oynadıkları bir kumara, oyuna dönüşecektir. Tüm bu süreçte ise kamera kayıttadır...

175. Enemy Mine (1985)

Farklı gezegenlerden olan iki düşman pilot, uzay gemileriyle volkanik gezegen Fyrine IV'e iniş yapmak zorunda kalırlar. Pilotlardan biri Dünyalı bir asker diğeri ise Dracon gezegeninden bir sürüngen. Hayatta kalabilmeleri için düşmanlığa son verip beraber mücadele vermek zorunda kalırlar.

174. House of Flying Daggers (2004)

Çin’de Tang rejimi döneminde hükümetin güç kaybı esnasında “House of Flying Daggers” adlı gizli bir örgüt ortaya çıkar ve hükümete başkaldırır. Leo adındaki bir polis memuru, Jin adındaki adamını görevlendirerek Mei adlı bir dansçıyı araştırmasını ister. Onun bu örgütle bir ilişkisinin olduğunu düşünmektedir. Leo, bir oyun planlar. Mei’yi tutuklar ve Jin sayesinde serbest kalmış gibi bir düzen hazırlar. Böylelikle Mei, Jin’in güvenini kazanacaktır. Bu yolla da gizli örgütün liderine ulaşmanın yolu açılmış olacaktır. Ancak işler göründüğünden çok daha karmaşıktır zira bu iki insan arasında güvenden öte bir aşk kıvılcımı parlamaya hazır beklemektedir. Zhang Yimou, 2005’te en güçlü Oscar adayı olarak gösterilmiştir.

173. Naked Weapon (2002)

Madame M tarafından küçüklüklerinden yetimhanelerden toplanan kızlar yıllarca askeri eğitime tabi tutulur. Birbirinden güzel bu ölüm meleklerinden ikisi bu özel suikast için Hong Kong’a giderler. Yıllarca bu özel Timin peşinden koşan dedektif Jack ise ölüm meleklerinin bu seferki planını bozmak için peşlerindedir.

172. Avatar (2009)

Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na’vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na’vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora’ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora’ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu sırada Na’vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir.

171. The 6th Day (2000)

Yakın bir gelecekte geçen film klon teknolojisinin geliştiği ve bunun fütursuzca kullanıldığı bir dünya resmi çiziyor. Gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olan klonlama işlemi; sebze, meyve, bitki ve hayvanlar için kullanılıyorken kullanılmadığı tek alan insanlar oluyor. Kanunlar nedeniyle insanların klonlanmasının yasak olduğu bu dünyada helikopter pilotu olarak çalışan Adam Gibson, aslında işlerin hiç de göründüğü gibi olmadığını keşfeder.

170. Tron: Legacy (2010)

Kevin Flynn'in 27 yaşındaki teknoloji meraklısı oğlu Sam Flynn, babasının ortadan kayboluşunu araştırır ve kendini babasının 25 yıldır yaşadığı Tron'un dijital dünyasında bulur.

Kevin'in sadık arkadaşı Quorra'yla birlikte, baba ve oğul çok fazla gelişmiş ve son derece tehlikeli bir hale gelen, görsel açıdan üst düzey sanal alemde bir ölüm kalım yolculuğuna çıkarlar...

169. Shanghai Knights (2003)

Chon Wang ve Roy O'Bannon bütün vahşi batıyı ayakları altına aldıktan sonra bu kez Londra'dadırlar. Çin'deki asiler Chon'un babasının hayatına son verirler. Chon da bunun üzerine en yakın dostu Roy'u çağırarak intikam almak üzere Londra'ya doğru yol alır. Chon'un pek görüşmediği kız kardeşi olan Liu da diğer yandan kendi intikamını almak için planlar yapmaktadırlar. Roy, Liu ile tanışınca ona aşık olacak ve bütün bu karmaşanın iyice bir kaosa dönüşmesine yol açacaktır.

168. Batman Returns (1992)

lk filmde Joker’in planlarını altüst etmiş olan Batman’in karşısında şimdi de Penguen durmaktadır. Bir hilkat garibesi olduğu için, Gotham’ın saygın ailelerinden birinin tek çocuğu olduğu halde soğuk bir kış günü şehir parkına terkedilen Penguen (Davy Devito), hayatta kalmış ve şimdi de şehrin gözünde en sevilen insan olmak için her şeyi göze almıştır.

Kirlenmiş işadamı Max Schreck (Christopher Walken), Penguen ile işbirliği yaparak onu vali seçtirme yolunda Batman’i kurban etmek konusunda kararlıdır. Bu arada Schreck’in dağınık asistanı Selina (Michelle Pfeiffer) kirli çamaşırlarını yanlışlıkla öğrendiği patronu tarafından haince binadan aşağıya itildiğinde, karmaşanın ortasına yeni ve cazip bir karakter doğar: Catwoman - Kedikadın. Bu sonuncusu, Batman’le aynı kimlik bunalımlarını taşıyan ve fazladan, epeyce de çatlak bir tiplemedir.

167. Ronin (1998)

Sam Amerikalı bir gizli ajandır. Uluslararası bir ekiple çalışmakta ve işinin ehli biri olarak anılmaktadır. Ününü yeraltı çevrelerinde yaymıştır. Ulaşılması en zor belgelere bile rahatlıkla ulaşabilen, birinci sınıf bir ajan olarak tanınmıştır. Soğuk savaşın son bulduğu dönemde Sam ve ekibi etik kuralları bırakmak durumunda kalırlar. Durumlarının ne olacağı belli değildir. Bu nedenle kendilerine en cazip gelen işlerde çalışmaya ve kim olursa olsun parayı verene fayda sağlamaya karar verirler. Zaten tehlikeli olan mesleki dünyaları böylece daha da tehlikeli hale gelecektir.

166. Never Back Down (2008)

Orlando, ağırlıklı burjuvaların yaşadığı, sokaklarında lüks arabalarıyla züppe gençlerin fink attığı bir kenttir. Jake Tyler ise Iowa'dan gelmiştir ve etraftaki lüks binalar ve pahalı malikaneler başını döndürür. Burası tüm düşlerini gerçeğe döndürebileceği masalsı bir yerdir Tyler için. İşin ilginç yanı, Amerikan Rüyası'nı temsil eden bu kentin havai gençlerinin ise hayattan hiçbir beklentisi kalmamıştır. Bu ayrıcalıklı güruhun, pahalı otomobillerine binerek hava atmak, bikinileri ve tokyolarıyla sokaklarda gezinmek dışında pek yaptıkları kaydadeğer bir meşgale zaten yoktur. Iowa'dayken futbol takımının gözdesi olan Jake, bu parlak şehirde tam bir yabancı gibidir. Sessiz ve çekingen mizacı; çevresinde kaba saba ya da hırpani olarak algılanan kılık kıyafetiyle yeni gelen çocuk muamelesi gördüğü için ilk etapta arkadaş edinemez. Ryan adlı kabadayı ruhlu bir gençle istemeden kavgaya tutuşmak zorunda kalan Jake dövüşü kaybedince de çevresi tarafından aşağılanmaya ve küçümsenmeye başlar. Ancak Jake'in iyi kalpli sınıf arkadaşı Max, onda bir şampiyon ruhu görmektedir. Jake'e kısaca MMA olarak bilinen karışık savunma sanatları sporundan bahseder. Sonra da onu bu sporu öğreten kendi koçu Jean Roqua ile tanıştırır. Bu sporu öğrenmeye başlayan Jake'in, MMA'nın bir sokak dövüşü olmadığını, başlıbaşına bir sanat olduğunu fark etmesi uzun sürmez.

165. The Recruit (2003)

Başarılı ve zeki bir öğrenci olan James Clayton okuduğu MIT'i birincilikle bitirerek olağanüstü bir başarıya imza atar. Bu başarı ilk olarak kıdemli bir CIA ajanı olan Walter Burke'un ilgisini çektiğinde genç Clayton'ı ekibine almak için elinden geleni yapmaya karar verir. Bir an önce hayata atılmak isteyen Clayton başlarda bu fikre sıcak bakmasa da sonradan fikrini değiştirecektir. İçine sürüklendiği bu dünya ise zorlu bir sınava dönüşecektir.

164. World War Z (2013)

Gerry Lane iki kızı ve sevgili eşiyle mutlu bir hayat sürdüren bir aile babasıdır. Bir gün arabaları trafikte sıkıştığında her zamankinden farklı olarak yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ederler. Tehlike hızla yaklaşmaktadır... Ailesini güvenli bir bölgeye yerleştiren Birleşmiş Milletler çalışanı olan Gerry, ikiye ayrılan dünyayı kurtarmak için dünyayı dolaşacak ve bunu yaparken hayli kısıtlı olan zamana karşı yarışacaktır.

Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği film, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı odağına alıyor. Film Max Brooks'un aynı adlı kitabından uyarlandı.

163. John Rambo (2008)

Vietnam gazisi John Rambo, tüm yaşamı boyunca çok sayıda dehşet ve ölüm dolu hikayelerin içinden geçmiştir. Ancak bütün bunlardan uzaklaşmak sureti ile daha dingin bir hayatın zamanı gelmiştir. Kendi mesleğince bir emeklilik yaşarken hesapta olmayan bir son görev çıkar karşısına. Ansızın yeniden silahına sarılıp, hiç gücünden kaybetmemişçesine eski günlerine geri dönecektir. Tayland’da Hıristiyan insan hakları misyoneri olarak görev yapan bir grup ortadan kaybolmuştur. Sylvester Stallone yirmi yıl aradan sonra yeniden Rambo 4 ile karşımızda.

162. I, Robot (2004)

2035 yılı toplumda robotların büyük rol oynamaya başladığı bir zamandır. Bu şartlar altında, aslında robot fobisi olan, Chicago Polis Ofisi’nden Del Spooner için hayat giderek zorlaşmaktadır. Daha da kötüsü henüz bir cinayet davasını üstlenmiştir ki söz konusu davada katilin bir robot olmasından şüphelenilir. Bilim adamı Dr Miles Hogenmiller’ın ölümü incelenmektedir. Bilim adamının, ölümünden kısa bire süre öncesine kadar gizli bir proje üzerinde çalışmakta olduğu anlaşılır. Her ne kadar sıradan bir dedektif işi gibi görünse de bu kez gerçek ziyadesi ile ürkütücüdür.

161. Iron Monkey (1993)

“Iron Monkey” zenginden çalıp fakire yardım eder. Bir gün Iron Monkey, eyalet valisinden çalar ve vali onun hakkında tutuklama emri çıkarır. Wong’u tutuklayan askerler bir yanlışlık yaptıklarının farkında değildir. Vali Wong’un Iron Monkey olmadığını anlar ve Wong’un oğlunu rehin olarak alır. Wong’u Iron Monkey'i bulması için zorlar.

160. Kick Ass 2 (2013)

Mindy/ Hit-Girl, babasının da yönlendirmesiyle süper kahramanlar ekibinden ayrılır ve normal bir hayat kurmaya çalışır. Dave / Kick-Ass de normal hayata nispeten dönmüş olsa da Justice Forever isimli kendisine benzeyen kahramanlardan oluşan bu grubu gördüğünde onlara katılmaya karar verir. Justice Forever bir gece yeni bir görev kararı alır; bu seferki hedefleri Mr. Kim tarafından yönetilen ve çocukları pazarlayan bir çetenin izini sürmektir. Bu kötücül lider bir grup Latin Amerikalı çocuğu kaçırır; Kick-Ass, Battle Guy ve diğerlerinin yapması gereken şey ise daha fazla geç olmadan onları kurtarmaktır.

159. Street Kings (2008)

Tom Ludlow, LAPD emekli polisidir ve karısının ölümünden sonra hayatını yola sokmak konusunda son derece başarısız hissetmektedir kendisini. Onun yokluğu her yarı karanlığa boğmuştur adeta. Bir polis arkadaşının infazı konusunda kanıtlar bir şekilde Tom’u da olaya dahil edince, yeniden kariyeri boyunca parçası olmadığı o polis kültürüne başkaldırmak zorunda kalır. Yozlaşmalar bariz bir biçimde diz boyuna ulaşmıştır. Bu vesile ile Tom, etrafındaki herkesin sadakatini bir kez daha sorgulamaya kalkışacaktır.

158. A Man Apart (2003)

Sean Vatter, kendi camiasının öne çıkan birkaç FBI ajanından biridir. Amerika ve Meksika arasında durmaksızın devam eden uyuşturucu giriş çıkışlarını enselemek en büyük amacıdır. Bir gün çalışma arkadaşı olan Demetrius ile bir plan yaparlar ve uyuşturucu ticaretinin en önemli beyinlerinden biri olan Memo'yu yakalayıp hapishaneye gönderirler. Memo'nun yakalanmasıyla beraber 'Diablo' isimli başka bir suçlu örgütün başına geçer ve örgütün kontrolünü eline alır. Vatter bu süreçte karısını kaybedip uyuşturucu örgütüne savaş açacaktır. Diablo, kimsenin baş edemeyeceği kadar zorlu bir hedeftir.

157. Twister (1996)

Doğanın türlü felaketlerini önceden tahmin edip de insanlığa bildirmek imkanını yaratmak muhtemelen en büyük hediyelerden olurdu. Amerika’da sık sık karşılaşılan hortum ve kasırgaların nedenlerini anlamak ve bu konuda bölgede yaşayanları uyarabilmek üzerinde çalışan bir ekip Jo adında biri tarafından yönetilmektedir. Ekibin eski üyelerinden Bill, bu heyecanlı kovalamacadan çekilmiş ve eski aşkı Jo’nun tam zıttı bir kadınla evlenmek üzeredir. Bill’in icadı hassas algılayıcılarla dolu bir tankın hortumun içine bırakılması gerekmektedir. Ekip bu konuda Bill’den yardım isterler. Herkes ellerinden geleni yapacaktır.

156. The Punisher (2004)

Özel ajan Frank Castle’ın sevgi dolu bir ailesi, mükemmel bir hayatı ve macera dolu dolu bir işi vardır. Ancak acımasız bir suçla her şeyi elinden alındığında Frank yeniden doğmak zorunda kalır. Şimdi bir yargıç, jüri ve cellat olarak hizmet veren Frank, yeni bir düzen sağlamak anlayışı ile kendisine yanlış yapan herkese karşı tek başına savaşır. Onun artık tek amacı vardır. Kimsenin, önünü kesemeyeceği bir ölüm makinesine dönüşmüştür. Ailesini öldürenlerin peşine düşerek kendi yöntemleri ile intikam almanın peşindedir.

155. Charlie's Angel (2000)

Eric Knox elektronik sistemlerde uzmanlaşmış bir adamdır. Bir gün kim tarafından olduğu belli olmasa da kaçırıldığı haberi ulaşır. Dylan, Alex ve Natalie'den oluşan Charlie'nin Melekleri ekibi bu esrarengiz olayı çözümlemek üzere görevlendirilirler. Knox'un oldukça önemli bir teknolojiyi temsil eden son buluşu da onunla beraber ortadan kaybolmuştur. Bu icat sayesinde kötücül insanlar dünyanın herhangi bir yerinde cereyan etmekte olan bir telefon konuşmasını dinleyebileceklerdir. Charlie'nin Melekleri'nin bu adamları bir an önce durdurmaları gerekmektedir.

154. Predators (2010)

1987 tarihli kült filmden sonra bu yeniden çevrimi yapılan Predators versiyonunda da Robert Rodriguez yapımcı ve senarist olarak projeye imza atıyor. 1994’te yazılmaya başlanan senaryo o zamanlar bütçe sıkıntısından dolayı geri çevrilmişti. Projeye olan inancını asla kaybetmeyen acar sanatçı,15 yıl sonra artık rüşdünü ispatlamış olmalı ki 20th Century Fox'u ikna etmeyi sonunda başarıyor ve şirket senaryoyu yeniden değerlendirip güncelleştirilmiş şekliyle prodüksiyonu hayata geçiriyor.

153. Death Sentence (2007)

Tüm bir yaşamı alabildiğine sakin ve duyarlı bir karakter yapısı içinde sürdürmüş olsa bile insan, canından can koptuğunda gerçek bir saldırgana dahi dönüşebilir. Nick Hume, oğlunun bir silahlı soygunda öldürülmesini kendi gözleri ile gördükten sonra müthiş bir dönüşüme uğrayacaktır. Adaletin verdiği cezayı yetersiz bulunca iyice intikam almak hırsı bürür gözünü. Şiddet hayatının merkezine yerleşir ve sokaklarda oğlunun cinayeti ile ilişkisi olma ihtimali taşıyan herkesi öldürmeye kararlıdır.

152. Conan II (1984)

Barbar Conan’a, kötücül kraliçe Taramis tarafından zor bir görev yüklenir. Genç ve güzel prenses Jehnna ve devasa koruyucusu Bombaata’ya uzun bir yolculukta eşlik etmek. İkiliye, Kimeryalı barbarın dışında, Conan’ın arkadaşları siyahi kadın savaşçı Zula, kendine özgü karakteriyle büyücü Akiro ve sakar Malak da eşlik eder.

Hep birlikte doğal ve doğaüstü güçleri aşıp, mistik ve güçlü bir nesne olan Dagon’un Boynuzu ile birlikte geri dönmeyi denerler. Ancak kraliçe Taramis’in henüz Conan’a anlatmadığı planları vardır...

151. Salt (2010)

Angelina Jolie'nin seksi bir federal ajanı canlandırdığı 'Ajan Salt', kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.

150. Iron Man 3 (2013)

Milyarder iş adamı, kahraman ve mucit Tony Stark, bu sefer gücü ondan çok daha fazla, hatta sınırsız bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu düşman, o çok sinirlendirecek bir hamle yaparak özel hayatını yok ediyor. Stark şimdi bu olayların kaynağını araştıracağını zorlu bir mücadeleye giriyor. Fakat en yakınlarını korumak için zekasının ve cesaretinin yanı sıra içgüdülerine de ihtiyacı var. Stark'ın bu savaşında kafasında dönüp duran soru ise belki de tüm olayların en can alıcı yanı: Adam mıdır kıyafeti kıyafet yapan yoksa kıyafet midir adamı adam yapan?

149. Lady Snowblood (1973)

Japonya karışık bir dönemdedir, Yuki'nin babası öğretmen olarak bir kasabaya gelir. O kasabanın yerel çetesi tarafından babası katledilir, annesi ise tecavüze uğrar. Annesi bu yerel çetenin bir elemanını öldürür ve bunun sonucunda hapishaneye düşer. Orada intikamını almak için planlarını yapar. Amacı, intikamını doğan çocuğunun almasını sağlamaktır. Bir kız çocuğu (Yuki) doğurur ve doğumdan kısa bir süre sonra o da ölür. Kız hapisten çıkar ve budist bir rahip tarafından yetiştirilir. Kız, birçok dövüş tekniğinde ustalaşır ve intikamını almak üzere yola koyulur.

148. Fast and Furious (2001)

Domenic Toretto, arabaların pahalı aksesuarlarını çalan bir çetenin baş üyesidir. Çok değerli elektronik ekipmanların çalınmış olması üzerine de baş şüpheli haline gelmiştir. Peşinde ise bu suçun muhattabını arayan bir sivil polis vardır. Bu sivil polis, bir yandan suçu araştırmak üzere çete ile samimi hale gelirken diğer yandan Domenic Toretto'nun kız kardeşine aşık olmuştur. Artık ortada çözülmesi gereken birden çok mesele vardır.

147. Highlander 2 (1991)

Duncan MacLeod ölümsüzdür ve diğer ölümsüzlerle savaşırken gerçek doğasını gizleyerek modern toplumda yaşamalıdır.

146. Alien: Ressurrection (1997)

Alien 3’ten 200 yıl sonrası… Bilim insanları, yaratığa tekrar ulaşabilmek için bazı bilimsel çalışmalar neticesinde ölen Ripley’i yeniden hayata döndürürler. Ripley’in içerisinde bulunan yaratık, bir operasyon sonucu kadından alınır. Ancak, Ripley’de izlerini bırakmıştır. Uzay gemisi dünyadan çok uzaklardadır. Yaratık, hiçbir kaçışı olmayan bu uzay gemisi içerisinde yeninden belirir. Ripley’in ölüm kalım mücadelesi bir kez daha başlar.

145. Phone Booth (2002)

Stu Shepard, yolda yürürken bile asistanının yardımıyla iş bağlantıları yapan, bir saniye bile boş vakti olmayan parlak bir reklamcıdır. Sadece özel görüşmelerini belirlediği bir telefon kulübesinden yapmaktadır. Bir gün her zamanki gibi özel görüşmesini yaptıktan sonra kulübeden çıkarken telefon çalmaya başlar.

Shepard, telefon kulübesine girip telefonu kaldırdıktan sonra bulunduğu yerde kalakalır. New York camın önünde akmaya devam etse de, o telefonu kapatamadığı için kulübeden dışarı çıkamaz.

Kulübeyi hedef alan bir seri katil, adamı kontrol etmeye başlar. Silahın kırmızı ışığını alnında hisseden Shepard, bütün emirleri yerine getirecektir. Polis de etrafı sarmaya başlamıştır. Ve bir tanesi bu olayı bitirmeye kararlıdır..!

144. Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)

Onlar klasik bir çocuk masalının baş kahramanı olan Hansel ve Gretel kardeşler. Ormanda yollarını kaybettikten sonra şeker ve çikolata kaplı cadının evinde tuzağa düşen kardeşler, akşam yemeği olmaktan son anda kurtulurlar ve işbirliği yaparak cadıyı kendi tuzağına düşürürler. Bu ilk avlarından sonra hiç ayrılmadan beraber yola devam eden Hansel ve Gretel, gittikleri her kasabada, her orman derinliğinde acımasız cadıları avlamakta ustalaşırlar. Fakat geldikleri son kasabada yaşanan çocuk kaçırma olaylarında, her zamankinden farklı bir gariplik vardır. Kısa süre içinde kasabanın çocukları tek tek kaybolur ve cadı avcısı ikili kendilerini daha önce karşılaşmadıkları kadar büyük bir cadı kaosunun içinde bulurlar.

143. Charlie's Angel: Full Throttle (2003)

Güzel ve tehlikeli melekler Dylan, Alex ve Natalie, bir dava sonucunda FBI tarafından tanık koruma programına alınan kişilerin listesini incelerken aralarından birinin öldürüldüğünü fark ederler. Teşkilatta bir köstebek olma ihtimali güçlenmiştir ve melekler için iş başa düşmüştür. Katili bulma görevine atanan güzel meleklere bu kez eski meleklerden biri de katılacak ve yine hep birlikte hayatlarına mal olabilecek oldukça tehlikeli bir mücadeleye girişeceklerdir.

Özellikle video klip alanında yaptığı çalışmalarla ünlenen McG tarafından yönetilen filmin başrollerinde Drew Barrymore, Lucy Liu, Cameron Diaz ve Demi Moore bulunuyor.

142. I Am Legend (2007)

Robert Neville, korkunç bir virüsün her yere yayılmasına engel olamamış bir bilim adamıdır. New York’ta hayatta kalabilenlerdendir. Daha doğrusu o, tüm üstün deneyim ve bilgilerine rağmen bu virüsün önünü kesememiş ve ancak kendi bedeni söz konusu virüse bağışıklık kazanmıştır. Bu noktada olan aslında tek kişidir. Üç yıl süre ile her türlü imkanını kullanarak kendisi gibi hayatta kalabilmiş başkaları varsa onlara ulaşmaya çalışır ve aslında yalnız değildir. Neville’in direnme gücünü sağlayan tek şey misyonunu yerine getirmek tutkusudur. Kendi kanını kullanarak virüsün etkilerini terse çevirmesi gerekmektedir. Zaman hızla tükenmektedir.

141. Universal Soldier (1992)

Acar gazeteci Veronica, ABD hükümetinin cevval yeni SWAT teşkilatı UniSols’u yakın plana almıştır. Luc ve Scott, üst üste ses getiren operasyonlar yapan örgütün en iyi iki elemanıdır. Luc, geçmişiyle büyük problemler yaşayan ve psikolojik problemlerle başı dertte birisidir. Ve buhranlı bir anında Veronica’nın kameramanını öldürecektir. Ekipten kaçan Luc'un peşine düşen Scott, dikkatle iz sürerken Veronica ise ekibin arkasında yatan korkunç sırrı keşfetmek üzere gerçeğe yaklaşmaktadır.

140. 12 Monkeys (1995)

Dünyada insanlığın yok olmasına yetecek derecede tehlikeli olan bir virüs yaklaşık beş milyar kişinin ölümüne yol açmıştır. Geriye kalan az sayıdaki insan yer altlarına kurdukları barınaklarda yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu esnada virüsün yok olması için bir çözüm yolu bulan insanlar, zamanda geriye gidebilecekleri bir zaman makinesi yaparlar. İlk test sürüşü içinse eski bir mahkum olan James Cole gönüllü olur. James kendisini yedi yıl geride, bir akıl hastanesinde bulur. Akıl hastanesi gibi bir ortamda gelecekten geldiğini ve misyonunu anlattığında ise gerçek anlamda akıl hastası etiketi yemesine neden olur.

139. The Rock (1996)

Bir grup asi deniz komandosu, kimyasal silahlarla birlikte Alcatraz adasını ele geçirir ve turistleri rehin alırlar. Liderleri, eski bir savaş kahramanı olan bir generaldir. Gizli operasyonlarda ölen askerlerin ailelerine ödenmek üzere 100 milyon dolar fidye isterler. Aksi takdirde San Fransisco körfezini kimyasal silahlarla bombalayacaklardır. Onları durdurabilecek iki kişi, Alcatraz’dan kaçabilmiş tek mahkum (Sean Connery) ve bir kimyasal silah uzmanı (Nicolas Cage) zamana karşı ölümcül bir mücadeleye girişirler.

138. Hancock (2008)

Süper kahraman, güçlü John Hancock, alkolizm ve beceriksizliğinden ötürü imajını yitirmiş ve halk arasında espri konusuna dönüşmüştür. Aynı zamanda da Los Angeles’daki en sevilmeyen kişi haline gelmiştir. Birçok hayat kurtarmış olmasına rağmen aynı zamanda şehre milyarlara mal olacak miktarlarda hasar verip, kayıp yaşatmıştır. Bir gün, Ray Embrey adında bir halkla ilişkiler uzmanının hayatını, üzerine doğru gelen trenden kurtardığında, Ray’in müdürü ona minettar olup yeniden Hancock’ın süper kahraman imajını geri getirebileceğine karar verir. Hancock’ı akşam yemeği için evine getirir ve kendisinin büyük fanatiği olan oğlu Aaron ve karısı Mary ile tanıştırır. Ancak bilinmeyen bir nedenden ötürü Mary, onu ne kendisinin ne de ailesinin yakınında istemektedir.

137. Speed Racer (2008)

Film, genç bir adam olan hız yarışçısı Speed Racer’ın ağabeyinin yaşamına mal olan The Crucible adlı cross-country rallisini kazanmayı hedef alışını anlatmaktadır. Speed, yarış konusunda doğuştan gelen bir yetenek ile tutkuya sahiptir. O, pistlerde fırtına gibi esen korkusuz bir adamdır. Dillere destan yaşamış ve yarışmış olan ağabeyi Rex Racer ise en büyük idolüdür. Hedefi uğrunda aslında vaktiyle rakibi olan Racer X ile işbirliği yapar. Ölüme meydana okuyarak bu ralliyi kazanmak için her şeyini vermeye hazırdır. Film, Wachowski kardeşlerin bir kez daha iddialı ve sıradışı emeğini taşıyor.

136. Crows Zero II (2009)

Genç bir öğrenci farkında olmadan iki rakip lise arasındaki saldırmazlık anlaşmasını bozduğunda gerilim tırmanır ve şiddet başlar.

135. The 51st State (2001)

Amerikalı bir kimyager, hayatında ilk kez olacak bir uyuşturucu anlaşmasında büyük başarı elde etmeyi planlar, fakat her şey planladığı gibi gitmez ve çok geçmeden bir aldatma ağına bulaşır.

134. Jopog Manura (2001)

Film, Eun-jin'in (Eun-kyung Shin) bir gangster ordusunu yenerek Güney Kore yeraltı dünyasında nasıl bir efsane haline geldiğinin hikayesini anlatıyor.

133. Predator 2 (1990)

Uyuşturucuya karşı savaş yürüten bir polis olan Harrigan, birdenbire uyuşturucu lordlarının teker teker öldürülmeye başlanması üzerine olayı derinlemesine araştırmaya başlar. Bu tüyler ürpertici cinayetler zincirine yönelik üstlerinden alacağı uyarı, Teğmeni yavaşlatmaz. Üstleri ona bu olaydan uzak durmasını söylese de Harrigan işin arkasında bir bit yeniği olduğunu sezer ve üzerine gider. İçgüdüleri doğru çıkar ve cinayetlerin arkasında, kurbanlarını hunharca avlayarak kafataslarını ganimet olarak saklayan uzaylı avcı Predator olduğunu anlar. Harrigan, istediğinde görünmez olabilen vahşi yaratığı kendi şartları içerisinde durdurabilecek mi yoksa o da avın bir parçası mı olacak? Film giderek kaçınılmaz karşılaşmaya doğru ilerler.

132. Bad Company (2002)

Kevin, kendi camiasında tanınan, sevilen ve fazlasıyla umursanan bir CIA ajanıdır. Her daim tamamlamayı başardığı görevleri sayesinde kariyerinin en üst noktasındadır. Bir gün çok gizli bir göreve atanır ve görevi tamamlamaya yakınken öldürülür. Operasyonun sonlanmasını istemeyen CIA, Kevin'ın ikiz kardeşi olan Jake'i çağırır. Jake ise Kevin'ın aksine sokaklarda sürten bir serseridir. Onu eğitmek ise CIA'in görevidir. Jake bir ajan olmayı başarabilecek midir?

131. Deja Vu (2006)

Deja Vu, son derece gelişmiş sıra dışı bir teknoloji aracılığı insanların geçmişleri de dahil olmak üzere, tüm yaşamlarını mercek altına alabilen bir sistem üzerine kurulu. Ajan Carlin, bu sistemde bir görev almıştır. New Orleans’ta oluşan bir patlamanın ardından hayatının en çarpıcı soruşturmasına dahil olmak durumunda kalır. Zamanda geriye doğru gitmek koşulu ile yaşanan olayların akışına müdahale etmek. Carlin, patlama olayının takibinde kısa bir zaman diliminin öncesine gittiğinde oldukça riskli bir işe girişmiş olur. Dar bir zaman aralığında olayların akışını değiştirebilmek için elinde bir tek fırsatı mevcuttur.

130. X-Men 2 (2003)

Styker isimli kötü niyetli bir varlık şehrin ve insanlığın düzenine çomak sokmak üzere güç toplamaktadır. Büyük bir kaosu beraberinde getirmeyi amaçlayan William Styker, müthiş bir şehirde organize olmaktadır. Alışılmışın dışındaki süper güçleriyle çevresine korku yaymaya başlayan Styker'ın karşısına dikilebilecek tek ekip ise Profesör Charles Xavier'in üstün mutantlardan oluşan ekibidir. Magneto ise onlara yardım etmeye hazır bir biçimde beklemektedir. Mutantlar arasında ayrı bi öneme sahip olan Wolverine ise, kendi geçmişini aramak üzere bir yolculuğa çıkmanın eşiğindedir.

129. Blade: Trinity (2004)

Uzun zamandır vampirlerle savaşan ve onları yok etmek için canını dişine takan Blade, başarılı bir vampir avcısıdır. Haliyle bu süre içerisinde kendine epeyce güçlü düşmanlar edinir ve bu güçlü vampirlerin kurduğu kimi tuzaklar neticesinde FBI'ın arananlar listesine girer. Vampirler artık hiç olmadıkları kadar güçlüdür ve FBI nedeniyle gece çalışamayan Blade, görevini yalnızca gündüz vakti yerine getirebilmektedir. Bunun sayesinde de daha önce karşılaşmadığı bir grup vampir avcısıyla tanışır. Bu esnada dünya kötülükle tanışmak üzeredir. Vampir avcılarının birleşip güçlendiğini duyan vampirler 'ilk' efendilerini hayata döndürüp ayaklanırlar. Bu ilk vampir ise ürkütücü 'Drakula'nın ta kendisidir. Şimdi bir hayli güçlü olan iki taraf arasında korkutucu bir savaş başlamak üzeredir.

128. RoboCop 2 (1990)

Nükleer felaketin cehenneme çevirdiği dünyada, hem Nuke adlı uyuşturucuya, hem de kendisi kadar kuvvetli bir robota karşı savaş açan, beyni ve yüzü insan ama kendi cyborg olan Robocop'un serüveninde Peter Weller ile Nancy Allen oynuyorlar.

127. Mr. and Mrs. Smith (2005)

John ve Jane Smith evli, normal evli bir çift olup son derece normal bir yerde yaşayıp, normal işlerde çalışan insanlardır. Tabi gizli birer tetikçi olmak, ne kadar normal diye tanımlanabilirse. Ancak ne Jane kocasının sırrını bilmektedir ne de John. Ta ki ortak bir hedefte buluşana dek. Birbirlerini öldürme görevi almışlardır. Bu amaçla bir takım araştırma işlerine başladıklarında beş ya da altı yıl sürmüş olan evlilikleri süresince birbirlerini tanıdıklarının ötesinde bambaşka yanlarını keşfederler.

126. Mad Max (1979)

Mel Gibson'un Max Rockatansky adında bıkkın bir polisi canlandırdığı film, peşine düştüğü çetenin yardımcısını öldürmesinden sonra kendisini ve ailesini hayatta tutmak için harekete geçen bir polisin hikayesini anlatıyor.

Öyküsüyle değil, daha çok yakın gelecek olarak tasvir edilen, kıyamet sonrası atmosferiyle dikkatleri üzerine çeken filmin ardından iki devam filmi daha yapıldı.

125. Planet of the Apes (1968)

Aralarında George Taylor’ın da bulunduğu bir grup astronotu barındıran uzay gemisi, uzak ve bilinmeyen bir gezegene iniş yapar. Konuşmayı bilmeyen ilkel mağara insanları ve adeta insanla yer değiştirmiş, konuşan, avlanan, karmaşık bir medeniyet geliştirmiş maymunlar vardır burada. Grup dağılır ve Taylor, ilkel insanlardan oluşan bir grupla birlikte insan avcısı maymunlar tarafından esir edilir.

Üzerlerinde deney yapılmak üzere maymun kentine getirilen tutsaklar arasında konuşma yetisine sahip ve diğer kurbanlardan farklı davranan Taylor hemen dikkatleri üzerine çeker. Maymunların lideri Dr. Zaius tutucu bir bilim adamıdır ve yerleşik inançlara ters düşüp evrim kuramını altüst edeceğini, toplumun dirliğini bozacağını düşündüğü bu keşfin hasıraltı edilmesini ister. Kısaca Taylor’ın yaşamı tehlikededir. Devreye örenmeye aç bünyesiyle sempatik bilim adamları Cornelius ve Dr. Zira girerek Taylor’ı korumak isterler. Çıkan bir karmaşada Taylor, birlikte esir tutulduğu ilkel güzel Nova’yı da yanına alarak kaçmayı başarır. Kaçışı ve arayışı onu çok şaşırtıcı cevaplar ve acı bir gerçekle yüzyüze getirecektir.

124. Taxi (1998)

Paz, okulunu bitirmeye çabalayan bir gençtir. Bir gün mutlaka geçmesi gereken bir sınavdan kaldığını öğrenir. Durumu fark eden babası kızar ve Paz'ın artık taksi şoförlüğü yapması gerektiğini kendisine bildirir. Paz, kısa bir süre sonra babasının taksi şoförlüğünün yanı sıra oldukça pis işlere bulaşmış olduğunu anlar. Paz'ın babası başkalarına tahammül edemeyen ırkçı bir topluluğun üyesidir. Paz psikolojik bir ikilemin tam ortasında kalacaktır. Kime güvenip kimden kaçacağını anlamaya çabalayacaktır.

123. Soldier (1998)

Yakın bir gelecekte geçen filmde, ordu tarafından kullanılan bir çalışma programı dahilinde seçilmiş küçük çocuklar doğdukları an ordu görevlisi olarak atanıyor ve artık birer asker olarak yetiştiriliyorlar. Bu program gereğince hem fiziksel hem de zihinsel olarak haddinden fazla çalıştırılan bu bireyler zamanla ordu ve savaş dışında herhangi bir şey düşünemeyen sosyopatlar haline gelirler. Todd da bunlardan biridir. Çocukluğundan bu yana bu sert kurallarla yaşamaya alışan Todd türlü zorluğu atlamış, fazlasıyla başarılı olmuştur. Ancak bu başarısını gelişen teknolojiye karşı kullanması bir hayli güç olur.

122. Hellboy (2004)

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Naziler, ölüm sebeplerini iyileştirmek üzere kara büyü kullanırlar. Bu sırada farkında olmadan bir iblis dünyaya getirirler. Müttefikler seremoninin gerçekleştirildiği yere baskın yaparlar. Ancak iblis henüz çağırılmıştır. Küçük Hellboy, büyüyüp yetişkin olduğunda kötülük yerine iyiliğe hizmet etmeye karar verir, kara büyü yapan Rasputin’den kurtulan Profesör Broom tarafından yetiştirilir. Dünyaya iyiliğin penceresinden bakan takım arkadaşları ile birlikte maceralar yaşayan Hellboy’un yapabileceklerinin gücü sınır tanımamaktadır. Deneysel olarak, istenmeden dünyaya gelişinin aslında bir anlamı vardır...

121. Star Trek (2009)

Bir zamanların çok sevilen kahramanları bu kez gençlik yılları ile karşımızda. Güç ve cesaret, Atılgan ve ekibinin elindedir elbette. Evren tehdit altındadır ve geleceği parlak görünmez. Bu durum ile mücadele vermesi beklenen de elbette Atılgan ve ekibidir. Türlü tehlikelere göğüs germeleri gerekecek olan Kaptan Kirk ve Spock arasında mücadele de en keskin hali ile sürecektir. Dünya ile derdi olup da intikamın izini süren kötü ruhlu güçler karşında Atılgan ve ekibi ne kadar başarılı olacaklardır?

120. Enter the Dragon (1973)

Gizli servis Bruce Lee’den Han adında bir uyuşturucu baronunun düzenlediği bir dövüş turnuvasına katılmasını ister. Lee kızkardeşinin ölümünden sorumlu olan bir dövüşçünün de yer aldığı bu turnuvaya girmeyi kabul eder. Böylelikle hem intikam alma fırsatı bulacak hem de suç şebekesini ortaya çıkarıp çökertebilecektir.

Lee, turnuvadaki Roper ve Williams isimli iki Amerikalı dövüşçüyle işbirliği yapar. İkili turnuvadaki ödülün peşindedir. Lee ise Han’ın... ve intikamının.

119. Red Sonja (1985)

Kötü kraliçe Gedrun, mistik güçleri olan bir tılsımı ele geçirmek için ortalığı yakıp yıkmaktan, canlar almaktan çekinmez. Nihayetinde amacına ulaştığında, arkasında ailesi gözleri önünde katledilmiş, kendisi de saldırıya uğramış Sonja’yı bırakır. Gizemli bir tanrıça genç kıza görünüp ona hayatta kalması için gerekli güçleri ve intikam ruhunu verir.

Sonja hem intikamını almak hem de Gedrun ele geçirdiği tılsımla dünyanın başına daha fazla bela açmadan önce duruma el koymak üzere yollara düşer. Yol boyunca tanışacağı esrarengiz savaşçı Kalidor ve çocuk-prens Tarn ile koruması Falkon da ona katılırlar...

118. A Better Tomorrow (1986)

Reform yapan eski bir gangster, görüşmediği polis kardeşiyle barışmaya çalışır, ancak eski çetesiyle olan bağları koparmak zordur.

117. Strange Days (1995)

Geçen milenyumun son günlerine denk düşen 1999’da geçen film, Lenny Nero’nun hikayesini konu almaktadır. Kendisi şimdilerde kayıt altına alınmış hatıralar ve duygular ile ilgili veriler konusu ile ilgilenmekte olan eski bir polistir. Bir gün, bir fahişeyi öldüren bir katilin hatıralarının kayıtlı olduğu bir disk geçer eline. Lenny bunu incelerken oldukça derinlere dalar. Cinayet ve tecavüzlerden oluşan bir şantaj ağına kapılır. Lenny kurtulabilecek midir? Ya da bu davayı çözebilecek midir? Gerçek tam olarak nerede saklıdır?

116. The Brave One (2007)

David Kirmani çok sevdiği radyocu Erica Bain ve köpekleri ile birlikte bir apartman dairesinde yaşamaktadır. Köpeklerini genelde Central Park’ta gezdirirler. Bir gün yine gezdirirken onu serbest bırakırlar ve geri çağırdıklarında geri dönmeyince panik olurlar. Çok geçmeden köpeklerini ödül isteyen üç adamın elinde bulurlar. David buna karşı çıkınca Erica’yı tacize kalkışırlar ve David araya girer. Adamlardan ikisi çifte tecavüz ederler. Bu sırada üçüncü de olayı kameraya çeker. Erica bilincini yitirir bir süre. Hastanede epey bir süre kaldıktan sonra yavaş yavaş hisleri geri dönmeye başlar. Kendine geldiğinde David’in öldüğünü ve köpeklerinin de kayıp olduğunu öğrenir. Travma yaşayan Erica evine dönüp hayatını toparlamaya çalışır. Bu sırada polise başvurur ama bir çare bulamaz. Artık en büyük korkusu aynı şeyi bir kez daha yaşamaktır.

115. The Kingdom (2007)

Riyad’daki terörist saldırının çok sayıda masum Amerikalı sivilin hayatına mal olmasının ardından harekete geçen FBI yetkilileri, bu saldırının sorumlularını ele geçirmek ve rakip istihbarat ajanlarıyla mücadele edebilmek için bu ülkeye özel bir ajanlar ekibi gönderme kararı alırlar. Seçkin ajanlar grubunu yönetmekle görevli olan Özel Ajan Ronald Fluery (Jamie Foxx) hayatının en zor göreviyle karşı karşıyadır. Yanına en güvendiği üç ajan Janet Mayes (Jennifer Garner), Adam Leavitt (Jason Bateman) ve Grant Sykes’i de (Chris Cooper) alan Ronald Fluery, bir haftaya kalmadan terörist hücresinin içine sızarak onu çökerteceğinden emindir.

Ancak Suudi Arabistan’a varınca kendilerini çok farklı bir kültür, olağanüstü hava sıcaklığı ve politikanın kirli labirentlerinde tuzağa düşmüş bulurlar. Muhbirlerinin ve müttefiklerinin verdiği bilgilerin güvenilirliğini de artık sorgulamaya başlamışlardır. Yerel yöneticilerin destek olmaktan çok köstek olduğu bir ortamda Fluery’nin beklediği yardım sempatik kişilikli bir Suudi polis yüzbaşısından gelir. Doğru iz üzerinde ilerlemeye başlayan FBI ajanları artık düşman kuvvetlerini çökertecek darbeyi indirmek üzeredir.

114. Crocodile Dundee (1986)

Avustralya'lı bir timsah avcısını okurlarına tanıtmak için Avusturya'ya giden New York'lu genç gazeteci bir kızla avcı arasında geçen komik olayları anlatıyor.

113. Starship Troopers (1997)

Gelecekte insanoğlu büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmiştir. Başka bir gezegenden gelen Katil-Böcekler dünyayı bir uçuruma sürüklemek üzeredirler. Son bir umut olarak toplanılan askerler, Katil-Böceklerin gezegenine giderek sorunu kökten çözmenin planlarını yapmaktadırlar. Henüz liseden yeni mezun bir genç olan Johnny Rico, insanlığın geleceğini belirleyecek olan bu savaşta kendini göstermek için hazırlıklara başlamıştır.

Sinemanın en ayrıksı yönetmenlerinden biri olarak addedilen Paul Verhoeven’in fantastik-kültü, 90’lı yılların en eğlenceli filmlerinden biri olarak işaret ediliyor.

112. V for Vendetta (2005)

V,  2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke, son derece baskıcı bir toplum düzenini yaşamaktadır. Türlü yasaklar ve engellerle idare edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma gelmiştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece epik bir hikayedir.

111. S.W.A.T. (2003)

Savaşın sertleştirdiği, ukala iki kıdemli çavuş (Samuel L. Jackson ve Colin Farrell), iki zeki polisle (Michelle Rodriguez and LL Cool J), serbest mi serbest ama şimdiye kadar ki en etkili Özel Timi kurmak üzere takım olurlar. İlk görevleri; en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olan Alex Montel'i bulunduğu yerden çıkartıp federal ajanlara ulaştırmaktır. Ancak içerde fazla kalmamayı planlayan elebaşı, kendisini kurtaracak olana 100 milyon Dolar vereceğini teklif etmiştir.

110. Rush Hour 2 (2001)

Her zaman olduğu gibi herhangi bir belaya ratladığında rahat duramayan Lee, bu kez oldukça büyük bir belanın kokusunu alıyor. Carter tatilini yaparken Lee azılı bir çetenin peşine düşüyor ve Carter'ı da tatilinden etmeyi başarıyor! Eski bir ajan olan Ricky, bağlı bulunduğu çetenin terör faaliyetleri doğrultusunda adreslerine paket göndererek çoğu kişiyi öldürür. Lee ve Carter'a ise bu işe bir dur demek düşer. Hong Kong'ta başlayıp Los Angeles'ta devam edecek olan bu macera her zamanki gibi hem tehlikeli hem de eğlenceli durumlara gebe oluyor.

109. Ong-Bak (2003)

Kutsal Buda heykelinin başı, Ong-Bak, bulunduğu köyden çalınır ve halk bu hırsızlığın laneti ile sefalet içine sürüklenir. Zira, Buda heykelinin köye bereket getirdiğine ve köyü koruduğuna inanılmaktadır. Köy halkı genç Ting’i seçerek, Bangkok’a gidip heykelin başını köye geri getirmesi için görevlendirir. Ting bu zorlu görevde yer altı dünyasında ayakta kalmak için bildiği dövüş tekniklerini sonuna kadar kullanacaktır...

108. Pitch Black (2000)

Bir yerden bir yere seyahat halinde olan bir grup yolcu, bir uzay gemisindedir. Uzay gemisi, bir komplikasyon sonucu oldukça ıssız ve sessiz bir gezegene düşer. İlk izlenimler, bu gezegende herhangi bir yaşam belirtisinin olmadığı yönündedir; ancak kazın ayağı öyle değildir. Bir anda meydana gelen güneş tutulmasıyla beraber gezegenin kana susamış sakinleri ortaya çıkacaklardır. Artık bu gezegende hayatta kalabilmek, bu insanların öncelikli amacı olacaktır.

107. A-Team (2010)

Yarı çatlak, çapkın, sevimli, becerikli ve şiddetsever dört eski Vietnam askerinin maceraları üzerine kurulu A-Takımı beyazperdeye aktarıldı. Kendilerine A Takımı ismini yakıştıran bu kafadarların üzerine bir suç atılmıştır. Kahramanlarımız bir kumpasa düştüklerine inanırlar. Bunun üzerine işlemedikleri bir suç yüzünden yargılanan takım, yeraltı dünyasına yönelmiş ve paralı asker olmuşlardır. Puro düşkünü Col. John Hannibal Smith (George Peppard) tarafından yönetilen takım, bir yandan isimlerine sürülen lekeyi temizlemeye çalışırlarken hep iyi olanın yanında durmayı kendilerine bir görev sayarlar.

106. Lucky Number Slevin (2006)

Slevin, kelimenin sözlük anlamında bir kaybedendir. Neden? Çünkü sevgilisi kendisini çok kötü boynuzlamıştır. Bu yetmez, zira evinden atılır. Tüm bunlar yeterli olmamıştır ki bu defa da kimliğini bir hırsıza kaptırır. İşte; suç dünyasında da aslında hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Slevin bu gerçeği pahalıya ödeyecektir. Pişmiş tavuğun başına gelenlerinden daha berbat musibetler başına peydah olunca Slevin, Los Angeles'ın bunalımlarından bir süre de olsa uzak durabilmek için New Yorklu arkadaşı Nick Fisher'dan dairesinin anahtarını ödünç alır. Oysa ki New York terk ettiğinden çok daha belalı bir şehirdir. Bir dönem ortak ancak nihayet düşman olan iki mafya babası, Patron ve Haham, Büyük Elma'yı ikiye bölmüş ve suç dünyasını parsellemişlerdir. Ancak oğlunun intikamını almaya niyetli olan Patron, Haham'ın oğlunu öldürtmek için bir kiralık katil tutar. Katilin planı daha da basittir. Patron'a borçlu birini bul, adamı öldürt. En kolay yem Nick Fisher'dan başkası değildir. Zavallı Slevin'ın başı bir kez daha derde girecektir.

105. Conan the Barbarian (1982)

Daha küçük bir çocukken ailesi katledilen Conan, büyür ve kendisini intikam hırsıyla geliştirir. Tek amacı ailesini öldüren şeytani Thulsa Doom’u yoketmektir. Thulsa Doom’un peşine düşen Conan’a bir grup güvenilir maceracı destek olur.

104. Transformers: Dark of the Moon (2011)

Yıl 1961, insanlığın uzaya adım atışından 8 yıl önce bir Cybertron uzay gemisi büyük savaştan kaçarak Ay'ın karanlık yüzüne inmiştir. Sentinel Prime'ın kullandığı bu gemi, Cybertronlar için hayati önem taşıyan bir teknolojiyi taşıyordur. Dünyada ise insanlığın uzaya çıkma macerası başlamıştır artık. Cybertron gemisini keşfeden NASA, Başkan John F. Kennedy'nin izniyle Ay'a ilk insanı gönderme projesine 'start' vermiştir. 1969'daki Apollo 11'in macerası da böylece başlar...

Günümüze geldiğimizde ise, bir görev sırasında işte bu çok gizemli Cybertron gemisini keşfeden Optimus Prime, insanların yıllardır bu konuda Autobot'lara yalan söylediğini anlar ve hayal kırıklığına uğrar. Bu gemiye ve içinde saklanan teknolojiye Decepticonlar'dan önce ulaşmak ve sırrını keşfetmek için büyük bir yarış başlamıştır artık... Transformers'ın son savaşı yaklaşırken mezun olan Sam Witwicky de hem kız arkadaşıyla hem de iş bulamama derdiyle başbaşadır.

103. Domino (2005)

Aktör bir baba ile sosyeteye girmeye çalışan bir annenin kızı olan Domino Harvey, hayatından sıkılmıştır. Ed Moseby’e katılarak bağış avcısı olmaya karar verir. Ancak Mafia’nın parası zırhlı bir kamyondan çalınınca başı belaya girer. Bu sırada Moseby ve tayfası Mark Heiss tarafından yapılan bir reality şov programındadırlar. Bu durum rakip gangsterin oğlu kaçırılınca kontrolden çıkar. FBI iki haydut çetesini takip etmektedir. Filmin yönetmeni Tony Scott kendi bildiği yoldan yürümeyi sürdürüyor. Domino Harvey'in hikayesi, onun yaratıcılığı ile adrenalini yüksek bir macera-gerilim filmi olarak izleyicisi ile buluşuyor.

102. Haywire (2011)

Mallory Kane (Gina Carano), güzel, genç ve işinin ehl-i özel bir dedektiftir. Koruyucusu Kenneth (Ewan McGregor) hükümetin onaylamadığı ve 'derin devletin' tepesindekilerin bilmemezlikten geldikleri tehlikeli bir göreve Mallory'i yollar. Fakat İspanya'daki başka bir operasyon başarısızlığa uğradığında Kenneth, Mallory'i Dublin'e başka görev için yollar.

Mallory burada başka bir gizli dedektif Paul (Michael Fassbender) ile ortak çalışacaktır. Fakat bu yeni görevde bir gariplik olduğunu sezen Mallory oyuna getirildiğini anlar ve asıl macera bundan sonra başlar! Artık uluslararası bir seviyeye çıkan insan avından canlı çıkmak için bütün yeteneklerini ve kurnazlığını kullanacaktır. Yegane amacı ülkesi Amerika'ya geri dönüp ailesini korumak ve kendisine bu ihanet komplosunu düzenleyenlerden intikam almaktır.

101. Mission: Impossible Ghost Protocol (2011)

Serinin 4. filmi Ghost Protocol'de, Ethan Hunt'ın maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Serinin diğer bölümlerine göre daha farklı türlerle ün kazanmış birçok önemli oyuncuyu kadrosunda barındıran film, Tom Cruise'in yanı sıra Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton, Josh Holloway gibi isimlerle dikkat çekiyor.

100. 300 (2006)

Sparta Kralı, son derece kuvvetli bir ordu ile karşı karşıyadır çünkü Pers Kralı Xerxes, sahip olduğu gücü, çoktan Yunan Krallıkları üzerine salmıştır. Sparta Kralı, bu durumla baş edebilmek için çareyi yürekleri kocaman olan cesur 300 askerini toplamakta bulur. Tanrıları savaşa ikna edememiştir. Bu savaşçı yetiştirilmiş 300 asker, şartların zorluğuna rağmen ve ölmek pahasına Thermopylae’de Perslilerle savaşmaya hazırdır. Öte yandan konsey savaşmama kararı alarak bir hata yapar. Bu durumun da üstesinden gelip ordunun savaşa gitmesini beklemeleri gerekecektir. Zack Synder yönetmenliğindeki film, Fran Miller’in romanından uyarlanmıştır.

99. Death Wish (1974)

New Yorklu bir mimar, karısı sokak serserileri tarafından öldürüldükten sonra tek kişilik bir kanunsuz tim olur. Nefsi müdafaa için, intikamcı adam karanlıktan sonra kötü sokaklarda soyguncuları öldürür.

98. Fight Club (1999)

Dövüş Kulübünün birinci kuralı: Asla Dövüş Kulübü hakkında konuşma... Dövüş Kulübünün ikinci kuralı: Asla ve asla dövüş kulübü hakkında konuşma... Jack, hayatın sıradanlığına kapılmış bir sigorta memurudur. Uzun bir süredir 'insomnia' yani uykusuzluk hastalığından şikayetçidir. Kendi psikolojik sıkıntılarından kurtulabilmek adına grup terapilerine katılmaktadır. Terapiler esnasında Marla adında bir kızla tanışır. Bir süre sonra da hayatını değiştirecek olan Tyler Durden ile... Durden, Jack'in ulaşmak istediği tüm hedeflere ulaşmış olan bir adamdır ve Jack'i asla hakkında konuşulmaması gereken bir organizasyon olan 'Dövüş Kulübü' ile tanıştıracaktır.

97. Shoot 'Em Up (2007)

İsimsiz bir ABD şehrinde, gece geç saatlerde kimsesiz bir adam otobüs durağında oturmaktadır. O sırada hamile bir kadın, elinde silahı ile peşine düşmüş olan bir adamdan kaçmaya çalışmaktadır. Otobüs durağındaki adam isteksiz de olsa hamile kadını kurtarır ve bebeğin doğumuna yardım eder. Bu sırada başka adamlar da ateş açarlar. İçlerinden birisi bu çetecilerin başı olan Hertz’dir. Buna rağmen Smith adındaki kahramanımız, DQ adındaki bu hayat kadınının bebeğini korumaya kararlıdır. Ayrıca Hertz’in neden o bebeği istediğini, hikayenin arkasındaki sırları çözmekte de inatçı yaklaşacaktır.

96. District 9 (2009)

Filmde, 1982 yılında hayatta kalan son uzaylıların, yaşamlarını idame ettirebilmek için dünyayı mesken tutmalarının hikayesi anlatılıyor. Güney Afrika'nın bir bölgesine yerleşen uzaylılar çok geçmeden bir araştırma ekibi tarafından keşfedilip gözlem altına alınırlar. MNU isimli özel bir şirketin denetimi altında tutulan uzaylılar, District 9 isimli bir bölgeye konuşlandırılırlar. Bu şirketin yetkilileri uzaylıların teknolojisinin sırlarını öğrenip uygulamayı, böylece de muazzam paralar kazanma peşindedir. Bunun için gerekli olan şey ise uzaylı DNA'sıdır. MNU çalışanı Wikus van der Merwe esrarengiz bir virüs tarafından saldırıya uğrar ve uzaylılara benzemeye başlar. Şirket şimdi kendi çalışanının peşine düşecek, Merwe ise tek sığınabileceği yer olan District 9'a doğru yola çıkacaktır.

95. Die Hard 2: Die Harder (1990)

Dedektif Mcclain (Bruce Willis) bir kez daha başını derde sokmuştur. Washington’un Dulles havaalanı üzerinde turlamakta olan yolcu uçağında karısı da bulunmaktadır. Havaalanı iniş sistemi teröristler tarafından ele geçirilmiştir ve onların kontrolündedir.

John, nerdeyse her hareketine muhalefet eden havaalanı yetkililerine rağmen teröristleri yenmeli ve uçağın yakıtı bitmeden yere inmesini sağlamalıdır.

94. Jui Kuen II (1994)

İngiliz Hükümeti, Çin’e ait sanat eserlerine göz koymuştur. Çok değerli Çin sanat eserlerini ülke dışına kaçırmaya kalkar. Bu adaletsizliği sadece halk kahramanı Fei Hung durdurabilir. Fei Hung ölümcül dövüş sanatlarındaki hünerini göstermeye karar verir. ‘Sarhoş Dövüşü’ adı verilen bir stille bu komploculara karşı mücadele vererek değerli sanat eserlerini çok geç olmadan kurtarmak zorundadır. Ama bir sorun vardır. O da bu halk kahramanı Fei Hung’ın babasıdır. Oğlunu tehlikelerden uzak tutmak isteyen baba, oğlunun dövüş sanatlarını kullanmasına karşıdır. Sevimli annesi ise oğlunun kahraman olmasından yanadır. Ülkeyi kurtarmak isteyen Fei Hung, babasını atlatmak için türlü türlü numaralara kalkışır.

93. Smokin' Aces (2006)

Buddy 'Aces' Israel isminde bir itirafçı, devletin uzun zamandır peşinde olduğu bir mafya babası ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkarır. Tam bir bela haline gelmiş mafya liderinin bu itirafçının devletle yapmış olduğu ortaklığı öğrenmesi ile Buddy’nin hayatı tehlikeye girmiştir.

Polis, Buddy’nin korunması için iki ajanını birden görevlendirir. Güvenli bir korunma ortamı yaratabilmek için üçlünün yola çıkması ile olaylar, tamamı ile yoldan çıkacaktır.

92. Yojimbo (1961)

Yojimbo'da gezgin bir samurayın yolu küçük bir kasabaya düşer. Bu küçük kasaba iki azılı çete tarafından yönetilmekte ve iki tarafın arasındaki güç gösterileri ve üste çıkma savaşlarıyla bölünmektedir. Samuray bu karışıklığın içerisine düştüğünde, geç olmadan kasabayı terk etmesinin iyi olacağı uyarılarına rağmen geri adım atmaz. Parlak zekasını kullanarak iki düşman tarafı birbirine düşürüp böylece iki grubun da yok olmasını sağlamak için zekice bir plan tasarlar.

91. Shurayukihime (2001)

Suikastçılar tarafından yetiştirilen Yuki, Takemikazuchi kraliyet soyunun son üyesidir. Kendi başına ölümcül bir silah, sevgili annesinin ölümüyle ilgili korkunç gerçeği öğrenir ve gizemli bir asi lideriyle güçlerini birleştirir.

90. The Blade (1995)

Sharp Üreticisi kılıç fabrikasının ustası tahttan feragat edip On'u halefi olarak atadıktan sonra, huysuz meslektaşlarına liderlik etmek istemeyen On, kötü, uçan, dövmeli kung fu ustasını öldürmek için bir intikam arayışına girer.

89. The Boondock Saints (1999)

İrlanda asıllı ikiz kardeşler Connor ve Murphy McManus, Boston’da yaşamaktadırlar. Dindar insanlar olan bu ikili, Tanrı’nın kendilerine dünyayı kötülüklerden korumak misyonu yüklediğine inanarak, Boston’un azılı suçlularını ortadan temizlemeye başlar. Kurbanlar kötü insanlar olunca, halktan kimse paniğe kapılmaz. Aslında, ikizlerin peşine düşen FBI ajanı Paul Smecker bile, kendisinin yapmak isteyip yapamadığı bir şey olarak görmektedir bu temizliği. Veritas (hakikat) ve Aequitas (adalet) kavramlarını kılavuz edinen kardeşler, arkalarında halk desteğiyle yollarına devam etmektedir ki, oyunlarını bozdukları kesim bu işe bir son vermekte karar kılar...

88. Ip Man 2 (2010)

Usta Wing Tsun’un dövüş sanatlarındaki ihtişamlı yükselişini anlatan ilk film Ip Man’ın devamı olan bu film, Hong Kong’da 1949 yılında geçiyor ve Ip Man ustanın sanatını yaymak adına giriştiği mücadeleyi anlatıyor.

87. Mad Max 2 (1981)

Nükleer savaş sonrası harap ve bitap düşmüş Avustralya. Ailesini kaybetmesinin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Max kendisini yollara vurur. İnsanların ulaşımlarını sağlayacak petrol için yaşadığı bir bölgede çetelerin baskısı altında olan bir grubun yanına sığınan Max, onların güvenliklerini sağlamaya çalışır. Ancak grubun güvenliğini sağlamak hiç de kolay olmayacaktır.

86. Resident Evil (2002)

Raccoon şehrinin dışında Umbrella Corporation isimli bir şirket tarafından yönetilen, Hive isimli bir genetik araştırma merkezi bulunmaktadır. Araştırmalar esnasında uygulanan deneylerden birinde üretilen T-virus isimli virüsü ele geçiren bir hırsız bu virüsü Hive binasının içerisine salar. Virüs The Red Quinn isimli yapay zekayı ele geçirir ve sonrasında merkezdeki herkese bulaştırmaya başlar. Tüm personel zombiye dönüşür ve bu zombiler Red Quinn tarafından yönetilir. Red Quinn'i durdurmak için merkeze gelen bir ekip bu yapay zeka makineyle savaşırken zombilerle de baş etmeye çalışacaktır.

85. Elite Squad 2 (2010)

Bir hapishane isyanından sonra, şimdi Rio de Janeiro'da yüksek rütbeli bir güvenlik görevlisi olan eski Kaptan Nascimento, hükümet yetkilileri ve paramiliter grupları içeren kanlı bir siyasi anlaşmazlığa sürüklenir.

84. Elite Squad (2007)

Vatikan dışına yaptığı sık ziyaretlerde, papalık kurumunun en fazla rağbet gördüğü bölgelerden birisi de hiç kuşkusuz Latin Amerika'dır. İşte 1997 yılında da katoliklerin ruhani lideri Papa Jean Paul II'nin Rio de Janeiro'yu ihtişamlı ziyareti yaklaşmaktadır. Dini lider Papa'nın kenti ziyareti öncesinde kentin banliyölerinde hareketli günler yaşanmaktadır. Özel Polis Operasyonları Timi lideri Yüzbaşı Nascimento, Papa'nın ziyaret etmesi muhtemel bölgelerin yakınında yer alan, suç oranı çok yüksek, tehlikeli varoş bölgelerinde uyuşturucu tacirlerini tepelemekle görevlendirilir

Tabi bu arada çok insani başka bir durum da vardır. Nascimento artık teşkilattan ayrılmayı kafaya koymuştur. Çünkü çocuğunun doğumu yaklaşmıştır ve beladan uzak durmak istemektedir. Özel Polis Operasyonları Timi'nden ayrılmaya karar veren Nascimento, yerini alacak bir aday bulmak zorundadır. Öte yandan polis okulu mezunu Matias ve Neto adlı iki arkadaş çevrelerindeki yozlaşmadan rahatsızdırlar. Zamanla bu ikilinin yolu Nascimento ile kesişecektir. Özel tim mensupları, sokaklardaki savaşın acımasız yüzüyle karşı karşıyadırlar.

Filmin yapımında sosyolog Luiz Eduardo Soares ile Andre Batista ve Rodrigo Pimentel adlı iki BOPE polisinin birlikte yazdığı Elite da Tropa adlı kitap temel alındı. Sözkonusu kitapta iki polisin yaşadığı deneyimlerden ve tarihsel olaylardan yola çıkılarak BOPE'nin gündelik çalışma rutininin nasıl olduğu yarı-kurgusal bir anlatımla aktarılıyordu.

83. Police Story 3: Supercop (1992)

Hong Konglu bir dedektif, Çinli bir uyuşturucu çarını durdurmak için Kızıl Çinli meslektaşıyla birlikte çalışır.

82. My Wife is a Gangster 2 (2003)

Makas çetesinin lideri Eun-Jin ablasının ölüm döşeğindeki vasiyetini yerine getirmek için yaşadığı evlilik sürecini ve kadınlığı ile mafya liderliği arasında gelgitler oluşmasını sağlayan Eyvah Karım Mafya filminin devam filmi olan Eyvah Karım Mafya 2 - Efsane Geri Döndü, karşı çete üyeleriyle gökdelen tepesinde yapılan kavga sırasında Eun-Jin gökdelenden aşağı düşer ve çarpmanın etkisiyle hafızasını kaybeder. Yerde baygın halde yatan Eun-Jin'i oradan geçmekte olan deniz ürünleri restoranı işletmekte olan Yun Jae-cheol tarafından evine götürülür. Hafıza kaybına uğrayan Eun-Jin restoranda garsonluk yaparken bir taraftan da geçmişini aramaktadır. Fakat bulundukları mahalleye 'Beyaz Köy' adında bir alışveriş merkezi yapılacağı için mahalleli Beyaz Köpekbalığı çetesinin baskısına maruz kalmaktadır. Geçmişini arayan Eun-Jin'in ayağına geçmişi kendisi gelmiş, bol aksiyon ve komedi getirmiştir.

81. Cliffhanger (1993)

İtalya’nın 2000 metre yükseklikteki Dolomit dağlarında geçen film bir kurtarma ekibinin başından geçen talihsiz olayla açılır. Ekipten Hal ve kız arkadaşı Sarah çaresiz bir biçimde Rocky dağlarının zirvesinde mahsur kalmışlardır. Ekibin diğer üyeleri Gabe ve Jessie arkadaşlarını hayata döndürmek için yardıma giderler, fakat Sarah’ı kurtaramazlar. Olayın şokunu üzerinden atamayan Gabe, kasabayı terk etmiştir. Aylar sonra eşyalarını toplamak için geri döndüğü bir anda, kurtarma merkezine gelen radyo sinyallerinden aldıkları bir yardım çağrısına kayıtsız kalamaz. Gabe son kez görevini yerine getirecek, sonrasında da işi bırakacaktır. Fakat dağda mahsur kalıp yardım isteyen bu insanlar zannettikleri kadar masum değillerdir...

80. Machete (2010)

Machete aslında iktidarlara direnen bir simge karakterin beyazperdeye aktarıldığı, çok alışılmadık bir kahraman modeli. Sinemada 'eli palalı' karakter pek rastlanan bir figür değildir ancak başrolde 'avantür' filmlerin gözde oyuncusu, sinemadaki anti-kahraman modellere kült bir alternatif sunuyor. Elinde kanlı palasıyla ortalıkta gezinen karakteri Danny Trejo canlandırıyor. Filmde, içinde bulunduğu çete tarafından ihanete uğrayan Machete’nin, çetenin liderinden intikam alması ’vahşi’ bir görsellikle anlatılıyor. Meksikalı eski bir federal, Texas'da işçi olarak çalışıp gizlenmektedir. Bir politikacı, Machete'yi pis işlerini yapması için işe alır. Ancak Machete bir süre sonra kendini işe alanların amaçlarının farklı olduğunu anlar.

79. Hanna (2011)

16 yaşında zeki ve meraklı bir çocuk olan Hanna (Saoirse Ronan) babası Erik'e fazlasıyla bağlıdır. Hanna, kuzey Finlandiya'nın balta girmemiş ormanlarında, soğukkanlı bir ölüm makinesi, bir suikastçı olarak yetiştirilmiştir. Eski bir CIA ajanı olan babası ona avlanmayı, kendini savunma sanatını öğretmiş, herhangi bir okula göndermeden evde eğitmiştir. Babası sayesinde yaşıtlarından tamamen farklı yetişen ve ergenlik çağındaki hiçbir çocuğa benzemeyen Hanna şimdi öğreticisi tarafından ilk suikastını gerçekleştirmek için Avrupa'ya yollanır. Yol boyunca hedefine kitlenmiş bir şekilde, usta bir katil gibi soğukkanlılıkla hareket eden Hanna, dışarıdaki dünyanın kendisi ve ailesi için yaptığı planlardan habersizdir. Başına gelen çeşitli olaylar sonucunda hedefine yaklaştıkça varoluşuna dair sorularla boğuşmaya başlar. Erik kızının artık geri döndürülemez bir yola girdiğini fark eder...

78. Transformers (2007)

Çok uzun zaman önce, çok uzaklardaki Cybertron gezegeninde bir savaş başlamak üzeredir. Burası başka yapılara bürünebilen robotların dünyasıdır. Her yerde olduğu üzere bu gezegende de robotlar da iyiler ve kötüler olarak ayrılmaktadırlar. Kendilerince başka amaçlar uğrunda mücadele eden bu transformerlar, gezegenin yakıtı biterken uzay ortamındaki diğer yakıt kaynaklarının arayışına girerler. Hal böyleyken bu arayış onları Dünya’ya kadar yönlendirecektir. İstedikleri anda arabaya, gemiye ya da uçağa dönüşebilen bu robotlar, bu kez Dünya’yı ele geçirmek için savaş açacaklardır. Elbette bu savaşı başlatanların tam karşısında iyi huylu robotlar baş rolde olacaklardır. Pearl Harbor, Ada gibi kült ve bütçesi büyük filmlerin üstesinden gelmiş olan Micheal Bay, bir başka unutulmazı izleyicisi ile buluşturmak üzere kolları sıvamış bir yönetmen konumunda.

77. Total Recall (1990)

Bir adam hayalinde Mars gezegenine sanal yolculuklar yaparken umulmadık bir takım olaylar, onu gerçekte de söz konusu gezegene gitmek yönünde zorlayacaktır. Douglas Quaid her gece rüyasında bu gezegeni gören bir işçidir aslında. Bir şirketi, anı transferi ile yolculuk satar. O da Mars tatili ister ve bunu satın alır. Ancak anı transferi esnasında sıradışı bir durum olur. Quaid bir anda kendisini gizli bir ajan olarak bulur. Coogan adındaki Mars’ın acımasız lideri ile karşı karşıyadır. Gerçek ile hayal arasında bir yerde sıkışan Douglas, çıkış yolunu bulmak zorundadır. Film, bilim kurgu yazarı Philip K. Dick’in kısa hikayesinden uyarlanmıştır.

76. Under Siege 2 (1995)

Casey Ryback, şimdi de deniz kuvvetlerinden emekli oldu ve şimdi, Denver, Colorado'da Mile High Cafe bir şef vardır. Ryback bir tatil yeğeni Sarah Ryback alıyor. Rocky Dağları ile Denver ve Los Angeles'a seyahat eden bir trene. Travis Dane tren rehin alır ve tren, onun çok gizli bir hükümet uzaydan süper silah kontrol altına almak için çaba bir kontrol merkezi olarak kullanmaya başlar . Dane silahı yaptık, ama konuşlandırıldı önce hükümet tarafından kovuldu. O günden beri Pentagon altında bulunan bir nükleer reaktör belirleyerek Doğu liman havaya uçurmak için uydu kullanmak için ona 1 milyar dolar teklif ettiler gölgeli Orta Doğu teröristler ile bağladım. Dane Pentagon Çinli bir kimya tesisi havaya uçurmak için kullanarak silah kontrolü var olduğunu bilmek sağlar. Yetkililer kendi karargahına bulamaz çünkü onu durduramaz .

75. Live Free or Die Hard (2007)

Eskinin hınzır ve tuttuğunu koparan polis memuru John McClane, artık hiç de o tanıdığımız uslanmaz ve başarılı adam değildir. Geçen yıllar ona pek de iyi davranmamıştır. Tepetaklak giden özel hayatı, karısından boşanması, kendini alkole vermesi gibi sorunların üzerine, artık polis departmanında da çalışmamaktadır.

Eskinin hareketinden ve başarısından uzak, devlete bağlı bir güvenlik şirketinde bilgisayar korsanlarını takip ettiği bir işte çalışmaktadır. Fakat tehlike ve macera, hiç beklemediği bir anda gelip yine onu bulacaktır.

Tespit ettiği bir bilgisayar korsanını yakalamış giderken çok daha büyük bir bilgisayar çetesinin tüm ülkenin bilgisayar sistemlerine girerek ülkedeki yaşamı çökertmek üzere olduğuna tanık olur. Trafik lambalarından başlayarak bütün sistemler teker teker çökmektedir. Ülkenin bütün bilgisayar altyapısı korsanların eline geçmekte ve ülke ekonomisi başta olmak üzere her şey tehlike altındadır. Matt Foster ismindeki genç korsanın, teröristlerin bir sonraki adımlarını çözebilecek kadar zeki olduğunun farkına varan John McClane, onu da bu işte kullanmaya karar verir. İkili için son derece kritik saatler başlamıştır.

74. Men in Black (1997)

Halktan gizlenen bir hükümet bürosu… Ajan K ve onun işe aldığı ‘amatör’ Ajan J, dünyaya diğer gezegenlerden gelen misafirlerin hayatını gözleyen iki kişidir. Ellerinde hafıza silme cihazları ya da lazerli tabancalar gibi üstün teknolojiler bulunan ekibin ön plandaki iki üyesi olan ‘siyah giyen adamlar’, dünyamızı dünya dışından gelme ihtimali olan terörist saldırılara karşı koruma amacındadırlar. Kendi boylarını aşacak bir işle karşılaştıklarında ise ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Barry Levinson’ın Will Smith ve Tommy Lee Jones gibi çok sevilen iki aktörü yanına alarak çevirdiği Men in Black, gösterildiği sene olan 1999’da fazlaca ilgi çekmişti.

73. The League of Extraordinary Gentlemen (2003)

Mina Harker ve Dracula; Görünmeyen Adam ve Dr. Henry Jekyll; Kaptan Nemo ve Dorian Gray; Tom Sawyer ve Dante... Hepsi bir aradalar. Hem de bu kez ortak bir amaçları vardır. Bu da kötülüğün soyunu kurutmak ve herkesi durdurmaktır. Bu amaç uğruna fantastik edebiyatın ve bilimkurgu edebiyatının ünlü ve üstün simaları bir araya geleceklerdir.

Oldukça ünlü edebi simaları bir araya getiren film Alan Moore ve Kevin O'Neill'ın çizgi roman serilerinden sinemaya aktarıldı.

72. Pacific Rim (2013)

İnsanoğlunu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan şey, ansızın denizin altından gelmeye başlayan Kaiju isimli yaratıklardır. Bu dehşet verici varlıklar dünyanın temel kaynaklarını harap ederken canlı nüfusunu da hızlıca yok etmeye başlarlar. Çaresiz insanlık Jaeger isimli devasa robotlar üreterek felaketi durdurmaya çalışır. Tüm talimatları iki pilottan alan Jaeger'ler beyin gücüyle çalışan donanımlı ve güçlü robotlardır. Ne var ki ortada onların bile çözümleyemeyeceği katastrofik bir gidişat söz konusudur. Tüm çareler tükenmişken ortaya çıkan eski bir pilot ve stajyeri insanlığın son umudu olmaya çalışacaktır.

71. X-Men (2000)

Profesör Xavier, dünyada birçok kişinin farkında olmadığı bir durumdan haberdardır. Bu nedenle kendi isteklerinden bağımsız olarak muhtelif mutasyonlara tabii tutulmuş olan insanları, yeteneklerini açığa çıkarabilmek adına bir okulda toplamıştır. Toplanılan bu gençlerin asıl amacı, dünyaya kötülük salmaya hevesli olan yapay mutantların vahşetini engellemektir. X-Men ekibi, bir yandan politikacıların karalama politikalarıyla didinirken, öteki taraftan dünyayı kurtarmaya çalışacaklardır.

70. Xi Yang Tian Shi (2002)

İki suikastçı kız kardeş arasındaki çıkar çatışması, onları kiralayan suçlular ve aynı derecede yüksek tekmeleyen bir kadın polis tarafından takip edildiklerinden karmaşıktır.

69. Once Upon a Time in Mexico (2003)

El Mariachi, kötücül insanlara karşı 'iyiliğini' muhafaza etmek için sık sık içerisinde büyük bir sırrı gizlediği gitar çantasını açmaktadır. Bu kez hedefinde Meksika Devlet Başkanı'nı ortadan kaldırmayı hedefleyen Barillo vardır. Bir CIA ajanı da bölgeye gelerek kendi amaçlarını ön plana koyacaktır. Artık kanlı, intikamlı, sert ve heyecanlı bir yolculuğun fitili ateşlenmiştir.

68. Van Helsing (2004)

İnsanlığı, dünyadaki her türlü kötülükten kurtarmak için gelmiştir Van Helsing. Her ne kadar herkes onunla aynı fikirde olmasa da. Bir grup insan onun kahraman değil aksine bir katil olduğuna inanmaktadır. Vatikan, bu canavar avcısını ve onun müttefiki Carl’ı Transilvanya’ya göreve gönderir. Onların bu topraklara gelme nedeni, güçlü Kont Drakula’yı durdurmaktır. Ancak burada Anna Valerious adlı Çingene Prenses ile güçlerini birleştirirler. Prensesin amacı ise eski bir laneti sonlandırmaktır. Bu lanet ailesine zarar vermektedir. Ortak hedefleri vampiri yok etmektir ancak nasıl yapacaklarından emin değillerdir. Ortadan kaldırılması gereken sadece Drakula değil, Kurt adam ve Frankenstein da büyük bir sorundur. Yönetmen Stephen Sommers’dan korku, aksiyon ve macera dolu bir film.

67. Chocolate (2008)

Güçlü dövüş sanatı becerilerine sahip otistik bir kız, ailesinin borçlu olduğu acımasız çeteleri arayarak hasta annesinin borçlarını kapatmaya çalışıyor.

66. Demolition Man (1993)

Bir suçlu, işlediği suçun cezası olarak dondurulur. Buz kalıbı içinde kalır. Bir terörist olan bu kişi yani Simon, kamu karşısında bir takım suçlar işlemiştir. Kendisini yakalayan polis John Spartan ne yazık ki bir planın içinde komplo altında kalır. Aynı durum kendisine de yaşatılır. Kendisi bir grup suçsuz sivili öldürmek ile suçlanır. Yıl 2032 olduğunda San Angeles’ta ki Los Angeles’ın o yıllardaki adıdır bu Simon bir hata sonucu serbest kalır. Polis teşkilatı dehşete kapılarak Spartan’ı da uykusundan uyandırır ve yardımını istemek zorunda kalır. Lenina Huxley ile uyumsuz bir çift oluştururlar.

65. The Running Man (1987)

İlgiyle izlenen 'Running Man', suçluların nasıl cezalandırıldığını gösteren bir televizyon programıdır. Ben Richards, bu vahşet dolu yarışmada hayatta kalmak zorundadır; fakat daha önce bunu başaran olmamıştır. Richards, kesici aletlerden, alev makinelerinden, akla gelecek en öldürücü silahlardan kaçmaya çalışırken, program sunucusu Damon Killian reytingleri ve kurban üzerine oynanan bahisleri fazlalaştırmak için şovun şiddetini artırır.

64. Ran (1985)

Ran, Shakespeare’in ünü oyunu Kral Lear’ın serbest bir Japon uyarlaması. Filmde başarılı hükümdarlık kariyeri anbean sarsılan bir babanın, çocukları tarafından uğradığı ihanet ve bu güç savaşlarının karakterlere verdiği ölümcül zararlar işlenir. Hidetora, krallığını üç oğlu arasında paylaştırmak istediğinde karşılaştığı şey hem bir babanın hem de bir hükümdarın hak etmediği tarzda bir netice olacaktır. Çocuklarından kendisine sadık kalmalarını bekleyen baba, beklemediği bir şekilde kendi çocuklarının acımasız yüzüne tanık olacaktır.

‘Seven Samurai’ ve ‘Yojimbo’ gibi başyapıtlarıyla klasikleşen usta yönetmen Akira Kurosawa tarafından yönetilen Ran, İngiliz edebiyatının bu önemli eserinin temel karakteristiklerini Uzakdoğu kültürüyle birlikte başarılı bir şekilde yoğurmuştur.

63. Rush Hour (1998)

Hong Kong polis departmanın başarılı elemanlarından biri olan Dedektif Lee, son yürüttüğü görevde Çin kültürü için büyük bir önem arz eden değerli bir hazineyi hırsızların elinden kurtarmış; böylece üstleri tarafından milli bir kahraman olarak addedilmiştir. Kısa bir süre sonra gizli ve tehlikeli bir göreve atınan Lee, Amerika’ya gidecek; burada Çin konsolosu Han’ın kaçırılan kızını bulmakla görevlendirilecektir. Lee için son derece mühim olan bu görev, kendisine göz kulak olması için gönderilen Amerikan polis James Carter’ın gelişiyle çeşitli talihsizliklerle dolu eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

Dönemin en sevilen komedilerinden biri olan Bitirim İkili, ardından çekilen devam filmleriyle eğlenceli bir seriye dönüştürülmüştü.

62. Die Hard with a Vengeance (1995)

New York’lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele etmektedir. Simon tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombaları bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane’e, Harlem’de tanıştığı sinirli dükkan sahibi Zeus da yardımcı olacaktır.

61. Hard Target (1993)

Film, bir denizci olan Chance Boudreaux'un, hoş bir kadın olan Natasha Binder'ı bir grup serserinin elinden kurtarmasıyla açılıyor. New Orleans sokaklarındaki azgın çetecileri darmadağın eden Chance, Natasha'nın sokakta yaşayan kayıp babasını aradığını öğrenir. Sokaklarda sadece kuru haz için evsizlerin öldürüldüğü sapkın insan avlarından birine kurban gittiğinden endişelendikleri adamı bulmak için Chance ve Natacha işbirliği yaparlar. Ancak insan avcılarının iştahı bu kez onları yutmak için kabarmıştır.

60. Commando (1985)

Emekli Albay Matrix 10 yaşındaki kızı ile taşrada yaşamaktadır. Birgün onu bir göreve zorlamak için kızını kaçırırlar. Görevi bir Latin Amerika ülkesinin başkanını öldürmek ve böylece zalim bir diktatörün tekrar işbaşına gelmesine önayak olmaktır.

Matrix havalanan bir uçaktan mucizevi bir şekilde kaçacak, olayın ardındaki esrar perdesini çözecek ve korkunç bir savaşı tek başına yürütecektir.

59. Tropic Thunder (2008)

Tropic Thunder filmi, aksiyon filmlerinde oynayan aktörlere eğitim veren Dale Dyle adlı eğitim kampında kalan ve sonrasında yeniden topluma dönen oyuncuların karşılaştıkları gerçek hayattaki bocalamaları anlatıyor.

Savaş filminde oynamaya başlayan oyuncularımız, filmde gerçek savaş koşulları altında olunca eğitim kampında öğrendiklerine başvurmak zorunda kalıyor ve ortaya film içinde bir film komedisi çıkıyor.

58. Iron Man (2008)

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

57. The Abyss (1989)

Sivil bir dalış takımı, kayıp bir nükleer denizaltıyı aramak için gönüllü olur. Fakat türlü tehlikelere göğüs gererek batık denizaltıya ulaştıklarında aşağıda yalnız olmadıklarını ve dünya dışı gizemli bir yaratığın varlığını fark ederler.

56. The Fifth Element (1997)

2200'lü yılların ortaları... Kötücüllüğün dünyayı yok etmesine karşı yeni önlemler aranmaktadır. Leeloo, bu kötülüğün karşısında dikilecek olan saf yaratıktır. Bu tehlikeye karşı bir çözüm arayan Leeloo, beşinci elementin arayışına düşer. Bunun için kendisine bir taksi şoförü olan Korben Dallas yardım edecektir.

55. The Avengers (2012)

SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı karşıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en 'süper' kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorundadır...

54. The Matrix Reloaded (2003)

Neo kendisini ajanların ve makinelerin ellerinden kurtarmayı başarmıştır. Ancak makineler insanların elde kalan son şehri olan Zion'u bulma konusunda önemli aşamalar kat etmişlerdir. Neo'nun görevi artık sadece kendisini değil, kurtulmuş insanlığı da bir daha kurtarmak olacaktır. Zion direnmek zorundadır. Seçilmiş kişi olan Neo ise Anahtarcı'yı bulup hem kendi kimliğiyle hem de insanlığın geçmişiyle ilgili yeni sırları aralayıp, ne kadar önemli bir misyona sahip olduğunu yeniden anlayacaktır.

53. Ip Man (2008)

1930'lu yılların Çin'inin Foshan bölgesinde çeşitli okullar dövüş sanatlarıyla ilgilenmekte ve birbirlerine karşı yarışmaktadırlar. WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, Foshan çevresinin en yetenekli dövüşçüsüdür. Hünerlerini sergilemeyi ve gösteriş yapmayı pek sevmeyen adam öğrenci eğitmeyi de kabul etmez. Tüm günlerini antrenman ve arkadaşları için ayıran Ip Man profesyonel bir dövüşçü olmasa da gizli saklı yapılan yerel dövüşlerde sergilediği hünerlerle önemli bir kesimin ilgisini çekmiş, saygıyla karşılanmıştır. Jin Shanzhao isimli ünlü bir dövüşçüyü yendiğinde ise ünü geniş bir alana yayılır...

Bruce Lee’nin ustası Yip Man’in yarı-biyografik hikayesini anlatan film, Yip Man tarafından başarıyla icra edilen savunma tekniği WingChun’un tarihine de yer veriyor.

52. Underworld: Awakening (2012)

Hapisten kurtulmayı başaran Selene, kendisini Vampirler'in ve Lycanlar'ın varlığını keşfeden insanların yaşadığı yeni bir dünyada bulur ve iki ölümsüz türün arasındaki savaş kaldığı yerden alevlenerek büyür...

51. Drunken Master (1978)

Won Fei Hung (Jackie Chan) çok önemli bir dövüş hocası olan amcasının yanına, onun öğrencisi olarak gönderilir. Amcasından öğreneceği çok özel teknikler ile yenilmez bir savaşçı olacağına inanan Fei Hung onu görünce adeta yıkılır. Çünkü o efsanevi hoca sabahtan akşama kadar şarap içen bir ayyaştır ve eğitime aldığı birçok genci sakat bırakmıştır. Bu acımasız hocanın diktatörce uyguladığı eğitim alanından bir yolunu bulup kaçan Fei Hung, kiralık bir katil tarafından bulunup adeta hastanelik oluncaya kadar dövülünce kendini aşağılanmış sayar ve gururu kırılır..

50. Kick-Ass (2010)

Mark Millar’ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan filmde, çizgi romanlara ve süper kahramanlara ilgi duyan Dave süper kahraman olmaya karar verir. Yeşil kostümü ile kötülerin peşine düşen Kick-Ass'in karşısına birbirinden ilginç karakterler çıkar.

49. First Blood (1982)

Vietnam gazisi John Rambo küçük bir kasabanın şerifi tarafından taciz edilince kontrolden çıkar. Eski bir Yeşil Bereli olduğu farkedilinceğe kadar iş işten geçer. Rambo bir polisi öldürüp kırsal alana kaçar.

Görevlilerin, bu genç adamın köşeye sıkıştırıldığında tam bir ölüm makinasına dönüştüğünü anlamaları için mıntıkadaki silahlı personelin çoğunun hayatını kaybetmesini beklemek gerekecektir. Yardım için bölgeye Rambo’nun Vietnam’daki komutanı Albay Trautman gelir. Kendi yetiştirdiği ölüm makinasını yakından tanıyan tecrübeli askerin, yetkililere tek bir önerisi olacaktır: 'Ceset torbalarını hazır edin!'

48. True Lies (1994)

Aslında hiçbir hayat ya da birey çoğunlukla dışarıdan görüldüğü gibi bir yaşam sürmez. Harry Tasker da bunun iyi bir örneği olarak karşımıza geliyor. O, bir bilgisayar firmasında satış görevlisi olarak çalışmaktadır. İdeal bir eş ve babadır. Sekreterlik yapmakta olan karısı Helen, hiçbir zaman Harry’nin asıl mesleğinin başka bir şey olabileceğini aklına getirmemiştir. Harry, bir gizli ajandır. Bir gün karısının Simon ismindeki bir adamla ilişkisi olduğunu öğrenir. Bunun üzerine ortağı Albert Gibson’ı Simon ve Helen’i takip etmek için görevlendirir. Bu sırada CIA’nın peşinde olduğu terörist örgütün ele başı Salim Abu Aziz, eğer istediklerini alamazlarsa Florida’da nükleer bomba patlatacaklarını söyler.

47. Seven Samurai (1954)

Usta Samurai Kambei’nin cesareti ve fedakarlığına şahit bir grup köylü ondan sürekli olarak haydutlardan köylerini korumasını isterler. Kambei bu isteği herhangi bir çıkarı olmamasına rağmen kabul eder ve ilk olarak kısa süre sonra müridi olan genç samurai Katsushiro’yu, ardından da güç kullanmaya meraklı bir samurai olarak görünen, fakat sonradan bir çiftçinin oğlu olduğu ortaya çıkan Kikuchiyo’yu yanına alır. Takımına dört yeni samurai daha ekleyerek köyü savunmaya girişen Kambei köylüler tarafından heyecanla karşılanır, herkesin sevgisini kazanır; bir süre sonra onlara kendilerini savunmayı öğretmeye başlar. Bu arada haydutlar köyün sınırlarında dolaşmakta ve yeni saldırıları için uygun bir zaman kollamaktadırlar...

46. The Crow (1994)

Müzisyen Eric Draven ve nişanlısı Shelly, düğünlerinin arifesinde Top Dollar isimli berbat tipin başını çektiği serseri çetesi tarafından saldırıya uğrar ve katledilirler. Bir yıl sonra Eric’in mezarını ziyaret eden bir karga, genç adamın intikamcı bir ruh olarak ölümden dönüşünün de simgesi olacaktır. Alınacak intikamlar, verilecek dersler vardır...

45. Blade (1998)

Wesley Snipes'ın hayat verdiği Blade, vampirlere 'kan kusturan' bir vampirdir. Blade'in annesi, henüz Blade onun karnındayken vampirlerin acımasız saldırısı sonucunda katledilmiştir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Blade, bilincini kazandığı günden itibaren kendisini vampirleri temizlemeye adamıştır. Henüz doğmamışken ucundan bulaştığı vampir saldırısı nedeniyle genlerinde onların özelliklerinden de bulunan Blade vampirler tarafından 'Gündüz Gezen' olarak isimlendirilmektedir. Blade'in kendileri için dev bir tehlike oluşturduğunu bilen vampirler de onu bir an önce avlamak istemektedirler.

44. RoboCop (1987)

RoboCop geleceğin Detroit’inde geçmektedir. Şehir, dev bir şirket tarafından yönetilmektedir. OCP adı verilen şirket, suçla savaşmak için bir robot üretir. Fakat üretilen robot büyük bir başarısızlıktır ve şirket kaybettiği güveni kazanmak için yeni bir proje hazırlar.

Bir çete çatışmasında öldürülen polis memuru Alex Murphy’nin bedeni çelikten yapılmış bir robotla birleştirilir ve RoboCop adı verilir. Şehrin yeni ve güçlü koruyucusu RoboCop, suç lordu Boddicker’le mücadele edecektir.

43. Underworld: Rise of the Lycans (2009)

Kudretli ve ölümsüz iki ırk arasında patlak veren asırlık kan davasını konu alıyor. Karanlıklar Ülkesi destanının üçüncü bölümü geçmişe gidip Ölüm Tacirleri olarak bilinen aristokrat Vampirler ile yırtıcı bir kurt adam türü olan barbar Lycan'lar arasındaki çatışmanın kökenine iniyor.

42. Underworld (2003)

Selene, son derece güzel bir vampir savaşçıdır ve sürekli vampirlerle kurt adamlar arasındaki savaşlar içindedir. O her ne kadar vampirlerle aynı hizada olsa da Micheal’a aşık olur. Micheal bir kurt adamdır ve artık savaşların sona ermesini istemektedir. Aşk gündeme yerleşince dengeler değişir. Selene, artık onu korumak gereksinimi duymaktadır. Onun etrafını saran Lycanlar’ın oyunlarını kavrayıp çözmeye çalışır. Bu süreçte bambaşka bir şey keşfeder. İki cephedeki türün zaaf ve güçlerini birleştirince ortaya yeni bir zorlu tür çıkmaktadır. Bu tür kurt adamların yararına rol alacaktır.

41. Blade II (2002)

İşte 'insancıl' vampir Blade, yeniden görev başında! Yine tepelemesi gereken onlarca Şam Şeytanı, gulyabani ve ecinni vampirler, karanlıkta fink atmaktadır. En azılıları olan Reaper, vampirler arasında bile bir korku yaratan bir mutant vampirdir. Bir kaza sonucunda ortaya çıkmıştır ve sadece insanların değil vampirlerin de türünü sürdürmesi konusunda bir tehdit oluşturmaktadır. Bir yarı vampir-yarı insan olan vampir avcısı Blade ise tehlikenin farkındadır. Bu kez Whistler ve Scud gibi iki destekçisini yanına alarak oluşan bu büyük tehlikenin önünü kesmeye çalışacaktır. Blade serisi, gerilim ve vampirseverlere bol bol kan, vahşet, şiddet, hiddet ve heyecan vadederken seyirciye nefessiz bir çizgi roman uyarlaması izlettirmeye devam ediyor.

40. Nikita (1990)

Mahkum edilmiş olan suçlu Nikita, hapse gönderilmek yerine kendisine yeni bir kimlik ve tarz verilir. Gizli bir casus/kiralık katil görevini üstlenir. Yirmili yaşlarındaki bu genç kadının esas suçu uyuşturucu elde etmek için bir eczaneyi soyarlarken bir polisi öldürmesidir. Kendisine bu farklı çıkış yolunu teklif eden derin devlet örgütü Nikita’ya aslında çok farklı bir gelecek sunmuştur. Genç kadın, kendisini eğiten ve yönetenlerin baskısı altında isyankar yapısını bir kenara bırakır ve istenilen türde bir katile dönüşür. O artık çok başka biridir. Dahası bir de aşka da düşmüştü. Bir gün bağlı olduğu teşkilata karşı hata yaparsa ne olacağı ise apayrı bir konu.

39. Hero (2002)

Bir savunma subayı, Qin Kralı tarafından üç savaşçıyı öldürme başarısı nedeniyle çağırılır.

38. Mortal Kombat (1995)

Dünyaca ünlü video oyunu serisinden sinemaya aktarılan Ölümcül Dövüş’te, Cristopher Lambert’in canlandırdığı yıldırımlar tanrısı Rayden üç tane uyumsuz dövüşçüyü, dünyayı kurtaracakları bir savaşa sürükler.

Böylece, uzakdoğulu tapınak savaşçısı Liu Kang, polis dedektifi Sonja Blade ve film yıldızı Johnny Cage uzak bir adaya, Mortal Kombat olarak bilinen Shaolin turnuvasına katılmak üzere yola çıkarlar.

Buradaki rakipleri olan Outworld (Dışdünya) yaratıkları turnuvada üst üste 10 kez kazanırlarsa bizim dünyamızı ele geçirmek üzere giriş hakkı kazanacaklardır. Turnuva geçmişte 9 kez bu iblislerce kazanılmıştır. Bu kez dünyayı ele geçirmeye kararlı görünen kötüler arasında Scorpion, Sub Zero ve Goro gibi, video oyunu meraklılarının yakından tanıdığı karakterler de mevcuttur.

37. Point Break (1991)

Los Angeles’ta eski başkanların maskeleriyle banka soygunları yapan bir çete türemiştir. Sörfçülerden şüphelenen FBI, genç bir ajanı Johnny Utah’ı onların arasına sokar. Fakat gruba sızan Johnny, kısa zamanda karizmatik lider Bodhi’nin etkisine girer.

36. Fast Five (2011)

Hedefini asla ıskalamayan inatçı federal ajan Luke Hobbs Dom ve Brian’ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyona başlar. Şimdi Hobbs, diğerleri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorundadır...

35. The Dark Knight (2008)

Suç işleyenlerden arındırılan bir yer, bir zaman sonra yeniden tehdit altında kalabilir ve işte o zaman yeniden kolları sıvayacak olanların mücadelesi de daha keskin olarak hayata geçecektir. Batman, Teğmen Gordon ve Savcı Harvey Dent bir araya gelerek Gotham Sokakları’nda bu işi kotarmış olsalar da ansızın ortaya çıkan Joker, işleri fena halde bozar. Onun dehası ile baş etmek kolay olmayacaktır. Gotham eski karmaşa dolu günlerin eşiğindedir. Batman yeniden kurtarıcılığa soyunurken kendi varlığının bulduğu anlamı da sorgulamaya başlar. O aslında suçluların sayısını azaltıyor mudur yoksa çoğaltıyor mudur bunu gerçekten anlamak isteyecektir.

34. Team America: World Police (2004)

Popüler bir Broadway aktörü olan Gary Johnston, bir elit terör temizleme organizasyonu olan Team America tarafından göreve alınır. Dünya onun etrafında ufalanmaya başladığında teröristlerle savaşmak zorundadır. Sadece onlarla değil ünlü kişiler ve bir de aşk meselesi ile de mücadele onu beklemektedir. Elbette yanında takım arkadaşları ile birlikte. Kahramanlarımız Kuzey Kore lideri Kim Jong Il’i bir barış konferansı düzenlemekten alıkoymak durumundadırlar. Kendisi, aslında dünyaya kitle imha silahlarıyla saldırmayı planlamaktadır.

33. Under Siege (1992)

Eski bir donanma çalışanı olan aşçı, bir ABD savaş gemisinin kontrolünü ele geçiren bir grup teröristi durdurabilecek tek kişidir.

32. G.I. Jane (1997)

Çok tehlikeli görevlere çıkan bir ekip… Teğmen Jordan O’Neill, bu ekibe alınan tek kadın olarak tartışılmaktadır. Henüz erkeklerin bile iyi bir şekilde adapte olamadığı bir bölükte bir kadının barınabilmesi çok tehlikeli görülmektedir. Birliğin bir süre sonra başlayacak eğitimleri bile askerleri bir cehennemin içerisine bırakacaktır. Jordan’ın bu süreçten sağlam bir psikolojiyle çıkması mucizevî olacaktır. Eğitim henüz tamamlanmadan birliğin karşısına tamamlanılması gereken acil bir görev çıkar. Bu Jordan’ın kendisini ispatlayabilmesi için eşsiz bir şanstır.

31. Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999)

Ghost Dog'un hayat dinamiklerini yalnızca iki olgu belirliyor. Birincisi Hagakure: The Way of the Samurai isimli bir kitap. Bir diğeri ise yıllar önce onu ölümden kurtarmış olan lokal bir gangster. Kendini samuray gibi eğiten bu tuhaf adam, içgüdüsel olarak kendisini ölümden kurtaran adama büyük bir sadakat duyduğu için, her şeyi yapabilecek bir silah.

Jim Jarmusch'un yönettiği Ghost Dog, ünlü yönetmenin her zamanki dokunuşlarını da bünyesinde barındırıyor.

30. The Long Kiss Goodnight (1996)

Samantha Caine, banliyöde 8 yaşındaki oğluyla yaşayan sıradan bir ev hanımıdır. Birgün kafasına aldığı bir darbe sonucu, geçmişine dair bazı ayrıntıları hatırlamaya başlar. Hatırladığı kadarıyla Samantha eskiden çok gizli bir ajandır. Eski ekip üyeleriyse artık kendisinin peşindedirler.

Mitch ismindeki bir dedektifle tanışan Samantha, onun yardımlarıyla hem peşindeki adamlarla baş etmenin yollarını öğrenir hem de kendisi hakkında daha fazla detayı hatırladıkça giderek önüne geçilemeyen bir ölüm makinasına dönüşür.

29. The Dark Knight Rises (2012)

Kedikadın Selina Kyle'ı da kendi safına çeken Bane, Gotham kentini ve halkını ciddi bir tehditle karşı karşıya bırakacaktır. Ne yerel kuvvetler, ne kahraman Jim Gordon ne de ordu olacakların önüne geçemez. Batman ilk kez kendisinden daha güçlü bir rakibe karşı mücadele verecektir...

28. Die Hard (1988)

Noel gecesi New York polis departmanı dedektifi John McClane günden güne uzaklaştığı karısı Holly’le arasını düzeltmek ve tekrar barışmak için Los Angeles’a gelir. Holly şirketinin yılbaşı partisi için Nakatomi Plaza’dadır ve McClane bu binaya doğru yola çıkar. McClane plazaya vardığında kıyafetlerini değiştirmek için bir odaya girer. Bu esnada bir grup Alman terörist binayı kuşatarak içindeki insanları rehin alır. Ellerinden kurtulabilen tek kişi McClane’dir. Şimdi McClane’e düşen görev içerisinde eşinin de bulunduğu bu kalabalığı kurtarmak olacaktır.

27. Face/Off (1997)

Sean Archer, sıkı bir FBI ajanıdır ve halen ölen oğlu Micheal’ın yasını tutmaktadır. Archer, oğlunun katilinin, yeminli bir düşman, güçlü bir suçlu olan Castor Troy olduğuna inanmaktadır. Bir gün Archer, nihayet Troy’u köşeye sıkıştırır ancak aralarında geçen kavga sırasında Archer, onun tüm Los Angeles şehri ve yaşayanlarını yok edecek bir bomba geliştirdiğini öğrenir. Bombanın yerini ne yazık ki bilen diğer tek kişi Castor’un erkek kardeşi Pollux’tur ve o da konuşmayı reddeder. Geriye tek bir çare kalmıştır. Sıradışı bir operatör doktor, insanların yüzünü keserek baştan aşağı bir başkasının yüz ile değiştirebilmektedir. Archer, bu operasyona girerek değişen yüzü sayesinde Pollux ile iletişim kurmayı deneyecektir. Kimin yerine geçtiğine gelince, Castor Troy, bir şekilde hafızasını geri kazanır ve Archer’dan yüzünü geri almak için intikam peşine düşer.

26. Wanted (2008)

Wanted, kiralık katil olan babasının izinden giden bir gencin hikayesini anlatıyor. Şimdilerde Birleşmiş Milletler fahri elçisi olarak Ortadoğu'nun çorak topraklarında gezinen Angelina Jolie ve dudakları, Rus yönetmen Bekmambetov’un son projesi Wanted ile görücüye çıkıyor. Babasının kiralık katil olduğunu öğrenen ve onun izinden gitmeye karar veren heyecanlı bir genç olan Wes, kendisine mesleğin inceliklerini öğretecek olan Fox ve Sloan adlı deneyimli katiller hamiliğinde çalışmaya başlar. Hayatında oldukça başarısız olan ve bu döngüyü kırmak isteyen Wes, Fox’u tanıdığı günden itibaren bakış açısını değiştirerek benliğinin içinde sinsi sinsi dolaşan kızgın ve öfkeli kurdu serbest bırakacaktır. Eğitimli bir suikastçı olmak elbette kolay değildir. Mark Millar’ın grafik romanından uyarlanan filmin, romandan oldukça farklı olduğu söyleniyor. Angelina Jolie, her zamanki gibi etrafa kızgın kızgın mermi sıkarak üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirirken filmin bir diğer özelliğinin de, büyük ilgi toplayan Red One digital kameranın kullanıldığı ilk yapım olması durumunu belirtelim.

25. Desperado (1995)

El Mariachi (Desperado), sevgilisini katledip, gitar çaldığı narin parmaklarını kıran gaddar Bucho’dan intikam almak için yanıp tutuşarak Meksika topraklarını diyar diyar gezmektedir.

Bu yolculuk sırasında kendisine yaverlik yapan Buscemi (Steve Buscemi)’nin sayesinde bütün gittiği yerlerde bir efsane olan Mariachi, düşmanının izine iyice yakınlaştığı bir sırada güzel Carolina’yla tanışıp ona aşık olur. Bundan sonra bir hayli çetin bir mücadele başlayacaktır.

24. Man of Steel (2013)

Clark, nasıl kullanacağını hiç bilmediği, birtakım sıra dışı güçlere sahip bir çocuktur. Bir gün okul servisi bir kaza geçirip, içinde çocuklarla birlikte nehre uçar. Servisin içindekilerin ölmesine göz yumamayan Clark, güçlerini kullanarak herkesi kurtarır. Fakat bu olay onun diğerlerinden oldukça 'farklı' bir çocuk olduğunu da bariz biçimde ortaya çıkartacaktır. Kendisini keşfetmek için çıktığı yolculuk, dünya insanlarına umut sembolü olması için de atacağı ilk adımdır...

23. Predator (1987)

Dutch (Arnold Schwarzenegger) ve komandoları CIA tarafından bir Güney Amerika cangılında esir tutulan havacıyı bulup getirmekle görevlendirilirler. Görev başarılı olur ama dönüş yolunda tuhaf bir av partisinin kurbanı olurlar.

Uzaylı ve yenilmez bir varlık, kendine has ritüeller dahilinde, değişik dünyalardaki akıllı yaşam formlarını avlamaktadır. Bu kez kurban Dutch ve komando arkadaşları olacaktır.

22. Skyfall (2012)

MI6 ciddi bir saldırıya uğrar ve kurumun değerleri temelden sarsılır. M’e karşı sadakat testinden geçen ajan James Bond kişisel bedelleri ağır olsa da, tehdidi bulup her ne pahasına olursa olsun yok etmelidir. Zira MI6’yı ciddi riske sürükleyen isim Silva adında gözü kara, gizemli bir adamdır...

21. Fist of Fury (1972)

Nişanlısıyla evlenmek için Şanghay'a dönen Chen Zhen, ünlü dövüş sanatları öğretmeni Huo Yuanjia'nın öldüğünü öğrenir. Hocasının ölümünden bir uyuşturucu çetesinin sorumlu olduğunu öğrenen Chen, vakit kaybetmeden harekete geçer. Öğretmeninin intikamını almaya kararlı olan Chen, zorlu bir mücadeleye girişir.

20. Sucker Punch (2011)

Genç bir kızın hayatın acı gerçeklerinden kaçıp, müzik yoluyla özgürleşmesini destansı bir öyküyle perdeye yansıtan bu askiyon-gerilim filmi, zaman ve mekanın birbirine girdiği macera dolu öyküsüyle zihinsel bir labirenti andırıyor.

Annesinin ölümüyle zorla bir akıl hastenesine kapatılan Babydoll burada hayata daha da tutunur. Cesur kız, burada özgürlüğü için savaşmaya başlar. Kaçmak için kendi gibi düşünen dört kız arkadaşını -Dobra Rocket (Jena Malone), Şehirli Blondie (Vanessa Hudgens), Şiddetle Sadık Amber (Jamie Chung) ve İsteksiz Sweet Pea (Abbie Cornish)- daha örgütleyen Babydoll, kendilerine baskı içinde tutup işkence eden yöneticilerin ellerinden kaçmaya çalışır.

Başta samuray kılıçları, ejderhalar, Naziler olmak üzere pek çok fantastik öğeyle süslenmiş maceralara giren kahramanlarımızı hayatta kalabilmek için neleri feda etmelerine karar vermek zorunda kalırlar. Sonunda özgürlüğün olduğu bu tehlikeli maceranın bedeli ise, ölümdür.

19. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Zamansızlığın ortasındaki bir Çin İmparatorluğu... Federal düzenin egemenliği hüküm sürmektedir. İki savaşçı, çalınan değerli bir kılıcın ve ürkütücü bir firarinin peşindedirler. Takip esnasında bir kız ile tanışırlar. Bu kız, soylu bir adamın kızıdır. İşin ilginç yanı, kızın bedeni dövüşmek için müthiş bir eğitim almıştır. Her biri, tüm hayatlarını değiştirecek kararların eşiğinde olan üç kişi, fantastik bir yolculuğa çıkarlar.

18. Equilibrium (2000)

Dünyada yaşanmış olan en büyük savaş, III. Dünya Savaşı sonlanmıştır ve savaş toplumu zor da olsa savaşın sonuçlarıyla yüzleşmeye koyulmuştur. Savaşın getirdiği faşist ve baskıcı sistem, insanları bu sonuçlara alıştırabilmek adına insanların duygularını kontrol altında tutmaya çabalamaktadır. İnsanlar için ilgi uyandırılabilecek ve onlara bir umut bahşedebilecek her şey, yasaklanmıştır. John Preston ise bu davanın baş cellatıdır.

17. El Mariachi (1992)

Küçük bir Meksika kasabasına iş bulma ümitleriyle giden El Mariachi lakaplı adam hayatını gitar çalarken kazandığı bahşişlerle sürdürmektedir. Bu kasabada kalacak ve çalışacak bir yer ararken Domino isimli bir kadınla tanışarak onun işlettiği barda çalışmaya başlar ve kadına aşık olur. Ancak, hayatını yoluna koymaya başlayan El Mariachi için işler bu şekilde yolunda devam etmeyecektir. Dış görünüm olarak kasabada işlenen bir cinayetin failine benzeyen genç adam, intikam için katilin peşine düşen azılı bir çete tarafından takip edilecektir.

16. Highlander (1986)

Aramızda yaşayan ve kendi aralarında sadece bir kişi kalana dek savaşan ölümsüzler dünyada hatırlanamayacak kadar eski çağlardan bu yana yaşarlar. Özel yeteneklere de sahip olan bu ölümsüzlerin aşık olması yasaktır ve iyi ile kötü arasında ikiye bölünmüşlerdir. İyileri temsil eden Connor McLeod ile kötülüğün somut görüntüsü olan Kurgan'ın nihai savaşı, ezeli bir mücadelenin sonu mu olacaktır. Ya da olacak mıdır?

15. Lat Sau San Taam (1992)

Tequila, yaşamını Hong Kong'da sürdüren, işini iyi yapan bir polistir. En yakın dostu ve ortağını ise silah kaçakçılarıyla yapılan bir çatışma esnasında yitirmiştir. Tequila bu adamları bulup arkadaşının intikamını almak için ant içmiştir. Hedefine ulaşması için Tony isimli bir gizli polisle iş birliği yapacaktır. Bu esnada ülkenin en köklü iki silah kaçakçısı örgütü, birbirlerinin sınırlarına değmeye başladıkları için birbirlerine savaş açmışlardır. Genç bir polisin onların arasına sızabilmesi artık çok daha zordur.

14. Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life (2003)

Güzel, seksi ve güçlü, sevilen kahraman Lara Croft bir kez daha maceraya devam ediyor. Gözü pek arkeolog, muhtemelen tarihteki en önemli arkeolojik keşfi yapmıştır. Onu efsanevi Pandoranın Kutusu’na götürecek bir malzeme bulur. Ancak ne yazık ki bulduğu malzeme, şeytani bir bilim adamı olan ve öldürücü virüslerle uğraşan Jonathan Reiss’in eline düşer. Bu adam son silah olarak kutunun sırrını satmayı umut etmektedir. Lara, bulduğu o değerli şeyi ele geçirmek işinde kendisine yardım etmesi için Terry Sheridan’ı yetiştirir. İkili macera peşinde dünyanın en uzak köşelerine kadar uzun bir yolculuğa çıkarak, aksiyon dolu anlar yaşatır izleyicisine.

13. Aliens (1986)

Film, Nostromo’da hayatta kalan tek kişi olan Ellen Ripley’in yıllar sonra uyanışıyla başlıyor. Ripley kısa bir süre sonra yaratık yumurtalarına rastladıkları gezegende garip şeyler olduğunu, bu ıssız yerin artık bir yerleşim yeri haline geldiğini ve yaratıkların bir koloni kurduklarını anlatıyor; ancak şirket yetkilileri bu felaket uyarısına inanmıyor. Kolonicilerle aralarındaki bağlantı aniden koptuğunda Ripley, kendine bir ekip kurup bu işi tek başına halletmek için gezegene geri dönüyor.

12. Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Lara Croft, zengin bir aileye mensup olan, İngiltere'nin saygıdeğer okullarında eğitim görmüş bir kızdır. Ancak tüm bu rahatlığın yerine serüven odaklı bir hayatı tercih etmiştir. Çok eski bir tarihi eserin peşindedir. Bu tarihi eser, bulunduğu takdirde onu eline geçiren insanın amacına göre, dünyanın kaderini değiştirecektir. Lara Croft, bu eseri herkesten önce ele geçirmek zorundadır.

11. Terminator 2: Judgement Day (1991)

Sarah Connor’ı öldürme görevinde başarısızlığa uğrayan Synet robotları, T-1000 adında yeni bir robot üretirler. Bu yeni “Terminatör” geçmişe dönerek insan direnişinin gelecekteki lideri olacak Sarah’ın oğlu John Connar’ı öldürmeye programlanır. Fakat bir diğer robot T-800 de John’u korumaya programlanarak geçmişe gönderilmiştir. İnsanoğlunun kaderini belirleyen tek bir soru vardır: İki robottan hangisi John’u daha önce bulacaktır?

10. Hellboy II: The Golden Army (2008)

Bu süper kahramanın devam filminde şeytan bir cin, insanlarla mistik yaratıklar arasındaki eski bir anlaşmayı bozarak insanlığa karşı savaş ilan eder. Altın Ordu’yu kurtarmakla görevlidir. Altın Ordu, yalnız Elves Kralı ile onun soyundan olanlar tarafından yönetilmektedir. Bu ordu ölüm makineleri ile insanlığı yok edecek güce sahiptir. Dünya üzerinde Cehennem ortaya çıkmak üzereyken, Hellboy ve takımı, Altın Ordu’dan önce insanlığın varlığını kurtarabilmek adına krallığı terk eden şeytan prensi Nuada’yı yenmek zorundadır.

9. The Matrix (1999)

Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik... Biri rüya, diğeri ise Matrix! Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus’un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus’u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, Tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor.. Nedir bu Matrix?

8. The Terminator (1984)

Terminatör, çekildiği dönemden çok uzak bir gelecekte, 2029 yılında geçmektedir. Fütüristik filmde yeryüzü artık robotlar tarafından kontrol edilen ve bu robotlara karşı savaş veren bir grup insanlık direnişçisinin yaşadığı bir gezegendir. Makineler sahip oldukları sınırsız gücü istedikleri gibi kullanmakta, sadece daha fazla güçlü olmanın peşindedirler. Bu nedenle akıllıca bir plan yapan makineler, geçmişi değiştirmeye karar verirler; böylece kendi istedikleri türde bir geleceğe sahip olabileceklerdir. İnsanlık direnişinin eski önderlerinden Sarah Connor’ı öldürmesi için tasarlanan Terminatör isimli android, kadını öldürerek, gelecekte insanlığın direniş önderi olacak oğlu John Connor’ın doğmasını da engellemek için geçmişe gönderilir.

7. Sin City (2005)

Marv, aşık olduğu kadınla ilk kez bir geceyi beraber geçirdikten sonra ne yazık ki ertesi sabah onun, yanı başında öldüğünü görür. Ancak konumları gereğince söz konusu cinayetin esas zanlısı pozisyonuna düşen Marv, polis tarafından aranırken kendisi de esas katilin peşine düşmüştür. Bir yandan kaçıp diğer yandan kovalarken yeterince zor bir işin içine girmiştir bile. Amerika’nın hayal ürünü bir şehrinde yaşanan bir takım suç olaylarını anlatan film çizgi havasında bir polisiye olarak perdeye yansıyor.

6. Frantic (1988)

Onun eşini kaçırdılar. Ve şimdi de sıra onda. Bu hareket dolu macerada Harrison Ford, Parise yeni gelmiş Amerikalı bir kardiyoloji uzmanını canlandırıyor. Doktor Richard Walker, Işıklar Şehrini çok sevdiğinden herkese bahsederken, eşi Sondranın (Betty Buckley) ortadan yok olmasıyla, bütün düşünceleri değişir. Şehirdeki yabancı dilde konuşan insanlar, Fransız polisler, bürokratlar ve bilmediği düşmanlarına karşı tek dostu ise, yeni tanıştığı, şık ve becerikli güzel kadındır.

5. From Dusk Till Dawn (1996)

Gecko biraderler, rüzgarı arkalarına alıp Meksika'nın özgür ortamına doğru bir yolculuğa çıkarlar. Texas'ta sıkı bir soygun yaptıklarından dolayı, ne olur ne olmaz diye bir rahip ve ailesini de yanlarında rehin olarak bulundururlar. Buluşma için bir Meksika barının kapısını aşındırdıklarında başlarına geleceklerden habersizdirler. Mekan kesinlikle vampirlerin içeri alınmadığı barlardan değildir!

4. Planet Terror (2007)

William ve Dakota Block, bir gece arka bahçelerinden gelen seslerle uyanırlar. Neler olduğunu anlamak için dışarı çıktıklarında karşılaştıkları manzara dehşet vericidir.

Yaşanan bir patlama sonucu, ortalığa garip bir gaz yayılmıştır ve bu gazı soluyan insanlar, şiddet düşkünü canilere dönüşmüşlerdir. Giderek saldırganlaşan insanlar ortalığa dehşet saçmaktadırlar. Saldırılar sırasında bacağı kopan dansçı Cherry ve eski erkek arkadaşı Wray’nin de William ve Dakota’ya katılması ile birlikte olayların gizemini araştırmaya başlarlar.

3. Kill Bill: Vol. 2 (2004)

Gelin’in işi henüz bitmedi. Üstelik Bill’i ve onun etrafındaki herkesi öldürmeden de işi bitecek gibi görünmüyor. Komadan çıkan güzel, kendine gelmeye başladığı anda intikamını almak istediği herkesin cezası hazır beklemekteydi. Bu bir devam filmi olduğu için, ilk bölümden de hatırlanacağı üzere ortada bir takım belirsizlikler mevcuttu. İşte bu bölümde bunlar aydınlanacak gibi görünüyor. Kadın kahramanın Bill ile ilişkisinin içeriği ya da olan bitenlerin nedenleri ve nasıllarına cevaplar henüz eksik ve bu bölümde netleşmesi bekleniyor. Quentin Tarantino’dan bir şaheser daha.

2. Kill Bill: Vol. 1 (2003)

Kill Bill: Volume 1'de birbirinden farklı olağanüstü yeteneklere sahip bir kadın ölüm çetesi çeşitli büyük suikastlerde aktif rol almışlardır. Bill tarafından yönetilen çeteden ayrılan eski 'kara mamba' lakaplı, 'Gelin' in eski takım arkadaşlarından ve Bill'den intikam almak için haklı sebepleri vardır. Bir arabada hissiz bir halde uyanan Gelin, düğün günü kendisine yapılanları anbean hatırlamaktadır. Şimdi sıra kendisine büyük kötülükler yapan bu ölüm çetesine karşı esaslı bir intikam planı yürütmeye gelmiştir.

1. The Fugitive (1993)

Ünlü cerrah Dr. Richard Kimble, haksız yere karısını öldürmekle suçlanarak hapse atılır. Cezaevine nakli sırasında bir mahkumun kaçma girişimi, büyük bir kaza ile sonuçlanır. Bu fırsatı değerlendiren Kimble, karısının gerçek katilini bulmak için kaçar.

Peşinde hapishane kaçkınlarını kovalayan Marshal ekibi ve liderleri Sam Gerard (Tommy Lee Jones) ile Kimble, ipuçlarını izleyerek gerçek katili ortaya çıkarmayı dener...

