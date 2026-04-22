Bu Liste Evladiyelik! Eleştirmenlerden En Yüksek Puanları Alan 200 Aksiyon Filmi

Los Angeles polis teşkilatı dedektiflerinden Çavuş Roger Murtaugh (Danny Glover), 50 yaşına girdiği günlerde artık emekliliği düşünürken, Vietnam savaşından tanıdığı bankacı arkadaşı Michael Hunsaker’ın kızının öldürülmesini soruşturmaya başlar. Soruşturmayla birlikte yeni de bir ortağı olur. Çavuş Martin Riggs (Mel Gibson), karısını trafik kazasında kaybettiğinden beri intihar eğilimleri içinde olan çılgın karakterli bir polistir.

Soruşturma ilerledikçe, ipuçları onları Gölge Şirketi adında, Vietnam dönemi paralı askerlerinden oluşan bir gruba ulaştırır. General Peter McAllister liderliğindeki bu grup, Los Angeles bölgesine eroin getirmekte ve dağıtmaktadırlar.

Kahramanlarımız kendilerini, basit bir cinayeti araştırırken, onları öldürmeye çalışan bir grup terörist ile savaşa girmiş bulurlar.