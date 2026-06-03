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Bir Kişiyi Daha Görevden Aldı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Geri Dönüşü Sonrası CHP'de Deprem Devam Ediyor

Bir Kişiyi Daha Görevden Aldı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Geri Dönüşü Sonrası CHP'de Deprem Devam Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2026 - 07:22
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin avukatlarından Prof. Dr. Tolga Şirin'in görevine son verdi. Durumu kendisine gelen resmi bir yazıyla öğrenen Şirin, kararın iletiliş şeklini nezaketsiz bulduğunu belirterek tepki gösterdi. Bu son adım, Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra parti içinde yaptığı dördüncü avukat uzaklaştırması olarak kayıtlara geçti.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında yaşanan hareketlilik hız kesmeden sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında yaşanan hareketlilik hız kesmeden sürüyor.

Genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki kadrolarda, özellikle de hukuk biriminde dikkat çeken değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun son tasarrufu, tanınmış anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin'i partinin vekilliği görevinden almak oldu.

Görevine son verilen Prof. Dr. Tolga Şirin, gelişmeyi kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle ve kamuoyuyla paylaştı. Bu kararın kendisine doğrudan bir yetkili tarafından değil, gönderilen bir tebligat ile bildirildiğini aktaran ünlü hukukçu, duruma oldukça sitemkâr yaklaştı. Şirin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlığından azledildiğini az önce eline ulaşan belgeyle öğrendiğini belirterek, asgari nezaket kurallarının böylesi bir kararın kişiye önceden ve doğrudan iletilmesini gerektirdiğinin altını çizdi.

Yaşanan bu son azil kararı, partinin hukuk servisinde yaşanan ilk deprem değil. Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla görevine iade edilmesinin hemen ardından ilk iş olarak parti merkezinde çalışan üç avukatın daha görevine son vermişti. Basına yansıyan bilgilere göre, söz konusu üç ismin uzaklaştırılma nedeni, Kılıçdaroğlu'nun dönüşünün önünü açan mutlak butlan kararına karşı bir itiraz dilekçesi hazırlamalarıydı. Prof. Dr. Tolga Şirin'in de görevden alınmasıyla birlikte, partinin hukuk işlerinde peş peşe yaşanan bu ayrılıklar siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Tolga Şirin'in açıklaması:

Tolga Şirin'in açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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