Bir Kişiyi Daha Görevden Aldı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Geri Dönüşü Sonrası CHP'de Deprem Devam Ediyor

Genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki kadrolarda, özellikle de hukuk biriminde dikkat çeken değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun son tasarrufu, tanınmış anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin'i partinin vekilliği görevinden almak oldu.

Görevine son verilen Prof. Dr. Tolga Şirin, gelişmeyi kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle ve kamuoyuyla paylaştı. Bu kararın kendisine doğrudan bir yetkili tarafından değil, gönderilen bir tebligat ile bildirildiğini aktaran ünlü hukukçu, duruma oldukça sitemkâr yaklaştı. Şirin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlığından azledildiğini az önce eline ulaşan belgeyle öğrendiğini belirterek, asgari nezaket kurallarının böylesi bir kararın kişiye önceden ve doğrudan iletilmesini gerektirdiğinin altını çizdi.

Yaşanan bu son azil kararı, partinin hukuk servisinde yaşanan ilk deprem değil. Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla görevine iade edilmesinin hemen ardından ilk iş olarak parti merkezinde çalışan üç avukatın daha görevine son vermişti. Basına yansıyan bilgilere göre, söz konusu üç ismin uzaklaştırılma nedeni, Kılıçdaroğlu'nun dönüşünün önünü açan mutlak butlan kararına karşı bir itiraz dilekçesi hazırlamalarıydı. Prof. Dr. Tolga Şirin'in de görevden alınmasıyla birlikte, partinin hukuk işlerinde peş peşe yaşanan bu ayrılıklar siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.