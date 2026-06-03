Bir Kişiyi Daha Görevden Aldı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Geri Dönüşü Sonrası CHP'de Deprem Devam Ediyor
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin avukatlarından Prof. Dr. Tolga Şirin'in görevine son verdi. Durumu kendisine gelen resmi bir yazıyla öğrenen Şirin, kararın iletiliş şeklini nezaketsiz bulduğunu belirterek tepki gösterdi. Bu son adım, Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra parti içinde yaptığı dördüncü avukat uzaklaştırması olarak kayıtlara geçti.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında yaşanan hareketlilik hız kesmeden sürüyor.
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Tolga Şirin'in açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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