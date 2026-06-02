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Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in Görüntülerini ve Sesini Kullanan Çeteden 60 Milyar Liralık Vurgun

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in Görüntülerini ve Sesini Kullanan Çeteden 60 Milyar Liralık Vurgun

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2026 - 22:45
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Daha çok emeklileri hedef alan ve 60 milyar liralık vurgun yaptığı tespit edilen çete, polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Çetenin, son dönemin popüler yatırım uzmanlarından İslam Memiş’in sesini ve görüntülerini taklit ederek vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Memiş, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: Show Ana Haber

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Vatandaşın cebindeki paraya göz diken dolandırıcıların son oyunu, para piyasaları uzmanı İslam Memiş oldu.

Vatandaşın cebindeki paraya göz diken dolandırıcıların son oyunu, para piyasaları uzmanı İslam Memiş oldu.

60 milyar liralık vurgun yaptığı tespit edilen çetenin, yapay zekâyla İslam Memiş’in sesini ve görüntüsünü oluşturduğu ve WhatsApp grupları kurduğu belirlendi.

50 yaş üzeri ve emekli vatandaşları gözüne kestiren çete, “100 bin liranız 1 milyon lira olacak” gibi gerçek dışı vaatlerle binlerce kişiyi ağına düşürdü.

Kendi kitlesinin büyüklüğü üzerinden insanların suistimal edildiğini vurgulayan Memiş, maruz kaldığı yapay zekâ tehlikesini şu sözlerle aktardı:

“Son bir haftadır benim fotoğrafımı kullanarak WhatsApp grupları kurulduğu söyleniyor. Bu paylaşımlar kesinlikle tarafıma ait değildir. Ciddi bir takipçi kitlemiz olduğu için burada ciddi mağduriyetler var. Özellikle yapay zekâ teknolojisini kullanarak fotoğrafımı kullanıyorlar ve sesimi de taklit ediyorlar. Sponsorlu reklam çıkıyorlardı ve sayfalar kapanmıyordu. Her hafta düzenli olarak vatandaşlarımızı uyarıyorduk.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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