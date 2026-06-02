Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in Görüntülerini ve Sesini Kullanan Çeteden 60 Milyar Liralık Vurgun

60 milyar liralık vurgun yaptığı tespit edilen çetenin, yapay zekâyla İslam Memiş’in sesini ve görüntüsünü oluşturduğu ve WhatsApp grupları kurduğu belirlendi.

50 yaş üzeri ve emekli vatandaşları gözüne kestiren çete, “100 bin liranız 1 milyon lira olacak” gibi gerçek dışı vaatlerle binlerce kişiyi ağına düşürdü.

Kendi kitlesinin büyüklüğü üzerinden insanların suistimal edildiğini vurgulayan Memiş, maruz kaldığı yapay zekâ tehlikesini şu sözlerle aktardı:

“Son bir haftadır benim fotoğrafımı kullanarak WhatsApp grupları kurulduğu söyleniyor. Bu paylaşımlar kesinlikle tarafıma ait değildir. Ciddi bir takipçi kitlemiz olduğu için burada ciddi mağduriyetler var. Özellikle yapay zekâ teknolojisini kullanarak fotoğrafımı kullanıyorlar ve sesimi de taklit ediyorlar. Sponsorlu reklam çıkıyorlardı ve sayfalar kapanmıyordu. Her hafta düzenli olarak vatandaşlarımızı uyarıyorduk.”