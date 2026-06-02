Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in Görüntülerini ve Sesini Kullanan Çeteden 60 Milyar Liralık Vurgun
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Daha çok emeklileri hedef alan ve 60 milyar liralık vurgun yaptığı tespit edilen çete, polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Çetenin, son dönemin popüler yatırım uzmanlarından İslam Memiş’in sesini ve görüntülerini taklit ederek vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Memiş, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Kaynak: Show Ana Haber
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Vatandaşın cebindeki paraya göz diken dolandırıcıların son oyunu, para piyasaları uzmanı İslam Memiş oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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