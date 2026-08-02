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Yaşam
Evi Gün Boyu Ferah Kokutan Yöntemler Açıklandı

Evi Gün Boyu Ferah Kokutan Yöntemler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 22:51
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Evinizin kapısını her açtığınızda sizi ferah ve temiz bir kokunun karşılamasını istiyorsanız, bunun için pahalı oda kokularına ihtiyacınız olmayabilir. Evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal yöntemler sayesinde kötü kokuları ortadan kaldırabilir, yaşam alanınızı gün boyu mis gibi kokan bir ortama dönüştürebilirsiniz. Üstelik uzmanların da önerdiği bu pratik ipuçları hem ekonomik hem de oldukça etkili...

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Evin kapısını açtığınız anda sizi ferah ve temiz bir kokunun karşılaması, yaşam alanını çok daha keyifli hale getirir.

Evin kapısını açtığınız anda sizi ferah ve temiz bir kokunun karşılaması, yaşam alanını çok daha keyifli hale getirir.

Ancak yemek kokuları, nem, kapalı kalan odalar ve günlük yaşamın getirdiği diğer etkenler zamanla evin havasını ağırlaştırabilir. Neyse ki birkaç basit alışkanlık ve doğal yöntemle evinizi gün boyu hoş kokan bir ortama dönüştürmeniz mümkün.

Önce Kötü Kokunun Kaynağını Yok Edin

Hoş bir ev kokusunun ilk şartı, kötü kokuyu parfümle bastırmak değil kaynağını ortadan kaldırmaktır. Düzenli havalandırma, çöp kutularının sık sık boşaltılması, lavabo giderlerinin temizlenmesi ve mutfak bezlerinin değiştirilmesi fark yaratır. Perdeler, koltuklar ve halılar da kokuyu hapsedebildiği için belirli aralıklarla temizlenmeleri gerekir.

Limon ve karanfil ikilisi, tarçın ve portakal kabuğu kaynatmak ya da vanilya özü kullanmak evde hoş bir aroma oluşturmanın en pratik yolları arasında yer alıyor.

Limon ve karanfil ikilisi, tarçın ve portakal kabuğu kaynatmak ya da vanilya özü kullanmak evde hoş bir aroma oluşturmanın en pratik yolları arasında yer alıyor.

Ayrıca karbonat buzdolabı, ayakkabılık ve çöp kutularındaki kötü kokuları emmeye yardımcı olur. Kahve çekirdekleri de özellikle mutfakta istenmeyen kokuları bastırmak için sık tercih edilen doğal çözümlerden biri.

Kalıcı Koku İçin Küçük Dokunuşlar Yapın

Esansiyel yağları difüzörde kullanabilir veya birkaç damlasını pamuğa damlatıp dolaplara yerleştirebilirsiniz. Yeni yıkanmış çamaşırların temiz kokusu da kısa süreliğine eve ferahlık kazandırabilir. Dilerseniz su ve birkaç damla esansiyel yağla kendi doğal oda spreyinizi hazırlayarak perdelere ve kumaş yüzeylere uygulayabilirsiniz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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