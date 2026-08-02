Evi Gün Boyu Ferah Kokutan Yöntemler Açıklandı

Ancak yemek kokuları, nem, kapalı kalan odalar ve günlük yaşamın getirdiği diğer etkenler zamanla evin havasını ağırlaştırabilir. Neyse ki birkaç basit alışkanlık ve doğal yöntemle evinizi gün boyu hoş kokan bir ortama dönüştürmeniz mümkün.

Önce Kötü Kokunun Kaynağını Yok Edin

Hoş bir ev kokusunun ilk şartı, kötü kokuyu parfümle bastırmak değil kaynağını ortadan kaldırmaktır. Düzenli havalandırma, çöp kutularının sık sık boşaltılması, lavabo giderlerinin temizlenmesi ve mutfak bezlerinin değiştirilmesi fark yaratır. Perdeler, koltuklar ve halılar da kokuyu hapsedebildiği için belirli aralıklarla temizlenmeleri gerekir.