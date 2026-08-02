Eyyam-ı Bahur Sıcakları Başlıyor: Uzmanlardan Ağustosun İlk Günleri İçin Uyarı Geldi

Büyük şehirlerde beton ve asfalt yüzeylerin gün boyunca depoladığı ısıyı gece saatlerinde geri yaymasının sıcaklığı artırdığına dikkat çeken Toros, bu durumun şehir ısı adası etkisi olarak tanımlandığını ifade etti. Özellikle kent merkezlerinde yeşil alanların artırılmasının ve gölgelendirme çalışmalarının önem taşıdığını belirtti.

Sıcak hava döneminde özellikle yaşlılar, çocuklar, yalnız yaşayan kişiler ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Toros, kalp, solunum ve metabolik hastalığı olan kişilerin risk grubunda bulunduğunu hatırlattı. Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yeterli miktarda su tüketilmesi, açık renkli ve hava geçirgen kıyafetlerin tercih edilmesi, uzun süre güneş altında kalınmaması ve fiziksel aktivitelerin sabah erken ya da akşam saatlerine bırakılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu nedenle uzmanlar, ağustosun ilk günlerinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşların tedbirli davranmasını tavsiye ediyor.