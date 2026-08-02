Eyyam-ı Bahur Sıcakları Başlıyor: Uzmanlardan Ağustosun İlk Günleri İçin Uyarı Geldi
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Türkiye, ağustos ayının ilk günlerinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Halk arasında eyyam-ı bahur olarak bilinen dönemde birçok ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Peki eyyam-ı bahur ne zaman başlayacak, hangi bölgelerde daha etkili olacak ve uzmanlar hangi uyarıları yapıyor? İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, sıcak hava dalgasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi için dikkat çeken açıklamalar yapıldı.
Kaynak: AA
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Türkiye’de ağustos ayının ilk günleriyle birlikte sıcak hava yeniden etkisini artırmaya hazırlanıyor.
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Ağustos ayının ilk günlerinde Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların yükseleceğine işaret etti.
Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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