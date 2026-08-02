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Eyyam-ı Bahur Sıcakları Başlıyor: Uzmanlardan Ağustosun İlk Günleri İçin Uyarı Geldi

Eyyam-ı Bahur Sıcakları Başlıyor: Uzmanlardan Ağustosun İlk Günleri İçin Uyarı Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 12:01
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Türkiye, ağustos ayının ilk günlerinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Halk arasında eyyam-ı bahur olarak bilinen dönemde birçok ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Peki eyyam-ı bahur ne zaman başlayacak, hangi bölgelerde daha etkili olacak ve uzmanlar hangi uyarıları yapıyor? İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, sıcak hava dalgasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi için dikkat çeken açıklamalar yapıldı. 

Kaynak: AA

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Türkiye’de ağustos ayının ilk günleriyle birlikte sıcak hava yeniden etkisini artırmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ağustos ayının ilk günleriyle birlikte sıcak hava yeniden etkisini artırmaya hazırlanıyor.

Meteorolojik tahminler, birçok bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını gösteriyor. Halk arasında eyyam-ı bahur olarak bilinen dönem de bu nedenle yeniden gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toros, eyyam-ı bahurun meteorolojide resmi olarak belirlenmiş sabit tarihlere sahip bir hava olayı olmadığını söyledi. Bu dönemin bazı kaynaklarda 31 Temmuz-7 Ağustos, bazı takvimlerde ise 1-8 Ağustos arasında gösterildiğini belirtti.

Ağustos ayının ilk günlerinde Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların yükseleceğine işaret etti.

Ağustos ayının ilk günlerinde Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların yükseleceğine işaret etti.

Sıcak hava dalgasının doğu bölgelerine Arap Yarımadası üzerinden, batı kesimlerine ise Afrika kaynaklı hava akımlarıyla ulaşmasının beklendiğini aktardı. Bu nedenle etkilerin bölgelere göre farklı hissedileceğini belirtti.

Toros’un değerlendirmesine göre en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülecek. Bölgede termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde ise hava sıcaklığından çok yüksek nem ön plana çıkacak. Özellikle İstanbul’da nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın ölçülen değerlerin üzerinde olacağı ifade edildi. Açıklamaya göre 3 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığı 30 derece, 4 Ağustos Salı günü ise 32 derece civarında olacak.

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Büyük şehirlerde beton ve asfalt yüzeylerin gün boyunca depoladığı ısıyı gece saatlerinde geri yaymasının sıcaklığı artırdığına dikkat çeken Toros, bu durumun şehir ısı adası etkisi olarak tanımlandığını ifade etti. Özellikle kent merkezlerinde yeşil alanların artırılmasının ve gölgelendirme çalışmalarının önem taşıdığını belirtti.

Sıcak hava döneminde özellikle yaşlılar, çocuklar, yalnız yaşayan kişiler ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Toros, kalp, solunum ve metabolik hastalığı olan kişilerin risk grubunda bulunduğunu hatırlattı. Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yeterli miktarda su tüketilmesi, açık renkli ve hava geçirgen kıyafetlerin tercih edilmesi, uzun süre güneş altında kalınmaması ve fiziksel aktivitelerin sabah erken ya da akşam saatlerine bırakılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu nedenle uzmanlar, ağustosun ilk günlerinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşların tedbirli davranmasını tavsiye ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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