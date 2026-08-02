E-Devlet’e Yeni Hizmet Geldi: Unuttuğunuz Paralarınızı Tek Tıkla Görebileceksiniz

Böylece farklı uygulamalara tek tek giriş yapmaya gerek kalmadan mevcut hesap bilgilerine ulaşılabilecek. Yeni hizmet yalnızca hesap sahiplerini kapsamıyor. Yasal mirasçılar da vefat eden yakınlarına ait ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesap bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Bu yönüyle uygulama miras işlemlerinde de kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Sorgulama işlemi için vatandaşların öncelikle e-Devlet Kapısı’na giriş yapması gerekiyor. Daha sonra arama bölümüne “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama” yazılarak ilgili hizmet ekranına ulaşılabiliyor. Açılan sayfada kişinin adına kayıtlı ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplar listeleniyor. Böylece geçmişte açılmış ve uzun süredir kullanılmayan hesaplar da görülebiliyor.

Yeni sistem, özellikle farklı finans uygulamalarını kullanan ancak zaman içinde hesaplarını unutan vatandaşlar için tek noktadan kontrol imkanı sunuyor. Aynı zamanda mirasçıların da vefat eden yakınlarına ait elektronik para hesaplarını sorgulayabilmesi sayesinde hesap tespiti daha kolay yapılabilecek.