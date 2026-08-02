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E-Devlet’e Yeni Hizmet Geldi: Unuttuğunuz Paralarınızı Tek Tıkla Görebileceksiniz

E-Devlet’e Yeni Hizmet Geldi: Unuttuğunuz Paralarınızı Tek Tıkla Görebileceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 10:31
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E-Devlet Kapısı’na vatandaşların finansal hesaplarını tek ekranda görebileceği yeni bir hizmet eklendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen sistem sayesinde ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplar artık tek noktadan sorgulanabilecek. Peki e-Devlet unutulan para sorgulaması nasıl yapılır? Elektronik para hesapları nereden görüntülenir ve bu hizmeti kimler kullanabilir? Gelin detaylara birlikte bakalım…

Kaynak: NTV

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Türkiye’de dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok kişi farklı elektronik para kuruluşlarında ve dijital cüzdan uygulamalarında hesap açmaya başladı.

Türkiye’de dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok kişi farklı elektronik para kuruluşlarında ve dijital cüzdan uygulamalarında hesap açmaya başladı.

Ancak zaman içinde kullanılmayan hesaplar ve bu hesaplarda bulunan bakiyeler unutulabiliyor. Bu durumu kolaylaştırmak amacıyla yeni bir sorgulama hizmeti e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ilgili kurumlarla yürütülen çalışmalar sonucunda “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama” hizmeti geliştirildi.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, adlarına kayıtlı ödeme ve elektronik para kuruluşu hesaplarını tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilecek.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, adlarına kayıtlı ödeme ve elektronik para kuruluşu hesaplarını tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilecek.

Böylece farklı uygulamalara tek tek giriş yapmaya gerek kalmadan mevcut hesap bilgilerine ulaşılabilecek. Yeni hizmet yalnızca hesap sahiplerini kapsamıyor. Yasal mirasçılar da vefat eden yakınlarına ait ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesap bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Bu yönüyle uygulama miras işlemlerinde de kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Sorgulama işlemi için vatandaşların öncelikle e-Devlet Kapısı’na giriş yapması gerekiyor. Daha sonra arama bölümüne “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama” yazılarak ilgili hizmet ekranına ulaşılabiliyor. Açılan sayfada kişinin adına kayıtlı ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplar listeleniyor. Böylece geçmişte açılmış ve uzun süredir kullanılmayan hesaplar da görülebiliyor.

Yeni sistem, özellikle farklı finans uygulamalarını kullanan ancak zaman içinde hesaplarını unutan vatandaşlar için tek noktadan kontrol imkanı sunuyor. Aynı zamanda mirasçıların da vefat eden yakınlarına ait elektronik para hesaplarını sorgulayabilmesi sayesinde hesap tespiti daha kolay yapılabilecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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