E-Devlet’e Yeni Hizmet Geldi: Unuttuğunuz Paralarınızı Tek Tıkla Görebileceksiniz
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E-Devlet Kapısı’na vatandaşların finansal hesaplarını tek ekranda görebileceği yeni bir hizmet eklendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen sistem sayesinde ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplar artık tek noktadan sorgulanabilecek. Peki e-Devlet unutulan para sorgulaması nasıl yapılır? Elektronik para hesapları nereden görüntülenir ve bu hizmeti kimler kullanabilir? Gelin detaylara birlikte bakalım…
Kaynak: NTV
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Türkiye’de dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok kişi farklı elektronik para kuruluşlarında ve dijital cüzdan uygulamalarında hesap açmaya başladı.
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Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, adlarına kayıtlı ödeme ve elektronik para kuruluşu hesaplarını tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilecek.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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