Evde Havalı Bir Kahveci Atmosferi Oluşturma Rehberi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Doğru dokunuşlarla evinizin bir köşesini, sadece kahve demlenen sıradan bir yer olmaktan çıkarıp şehrin en havalı kahve istasyonuna dönüştürmek aslında sandığınızdan çok daha kolay. Doğru adımları izleyerek evinizi hem gözünüze hem de ruhunuza hitap edecek şık bir kahve köşesi yapabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nitelikli çekirdek köşesi oluşturun.
Profesyonel ekipmanları görünür kılın.
Ambiyans aydınlatması kurun.
Doğal dokular ve ahşap ayrıntılar seçin.
Doğru müzik seçimi ile ruh katın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahve aromasını hissedin.
Özel fincan ve bardak koleksiyonu edinin.
Kendinize özel bir köşe belirleyin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın