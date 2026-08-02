Evde Havalı Bir Kahveci Atmosferi Oluşturma Rehberi!

Tüm bu maddeleri bir araya getireceğiniz, sınırları belli olan bağımsız bir alan şarttır. Mutfak tezgahının arasına sıkışmış bir kahve makinesi kafe hissi yaratmaz. Salonun sakin bir köşesinde, koridordaki kör bir noktada ya da mutfakta sadece bu işe ayrılmış mini bir konsol, dresuar veya masa belirleyin. Bu alanın yakınında mutlaka bir elektrik prizi olmasına dikkat edin