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Evde Havalı Bir Kahveci Atmosferi Oluşturma Rehberi!

etiket Evde Havalı Bir Kahveci Atmosferi Oluşturma Rehberi!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
02.08.2026 - 11:01
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Doğru dokunuşlarla evinizin bir köşesini, sadece kahve demlenen sıradan bir yer olmaktan çıkarıp şehrin en havalı kahve istasyonuna dönüştürmek aslında sandığınızdan çok daha kolay. Doğru adımları izleyerek evinizi hem gözünüze hem de ruhunuza hitap edecek şık bir kahve köşesi yapabilirsiniz.

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Nitelikli çekirdek köşesi oluşturun.

Nitelikli çekirdek köşesi oluşturun.

İyi bir kahveci atmosferinin kalbi ve ruhu, her şeyden önce kaliteli kahve çekirdekleridir. Büyük market zincirlerinden alınan endüstriyel kahveler yerine, dünyanın farklı bölgelerinden gelen 'Single Origin' yani tek kökenli, nitelikli çekirdekleri tercih edin. Bu çekirdekleri saklarken paketlerini gizlemek yerine, üzerindeki köken ve tadım notlarının yazılı olduğu şık ambalajlarıyla kahve istasyonunuzda sergileyin.

Profesyonel ekipmanları görünür kılın.

Profesyonel ekipmanları görünür kılın.

Gerçek bir barista tezgahı hissi yaratmanın sırrı, ekipmanları dolap arkalarına saklamamaktır. V60 demleme sürahiniz, laboratuvar estetiğine sahip Chemex’iniz veya Moka Pot’unuz bu köşenin ana dekorasyon objeleri. Bu cihazları mutfak tezgahının üzerinde ya da duvara monte edeceğiniz açık ahşap raflarda, tıpkı birer sanat eseri gibi yan yana dizerek sergileyin

Ambiyans aydınlatması kurun.

Ambiyans aydınlatması kurun.

Üçüncü nesil kahvecilerin o loş, sakin ve samimi havasını hatırlayın; hiçbirinde floresan göremezsiniz. Evdeki köşenizde de bu ruhu yakalamak için genel tavan aydınlatmasını kapatın. Bunun yerine kahve masanızın üzerine sallanan, sıcak sarı tonlarında ışıklar kullanabilirsiniz.

Doğal dokular ve ahşap ayrıntılar seçin.

Doğal dokular ve ahşap ayrıntılar seçin.

Modern kafelerin tasarım dilinde doğal malzemeler her zaman ön plandadır. Kahve köşenizin zemininde veya arkasındaki duvarda ahşap, mermer, brüt beton ya da eskitme tuğla gibi dokulara yer verin

Doğru müzik seçimi ile ruh katın.

Bir mekanın hissini tamamlayan en görünmez ama en güçlü unsur kesinlikle sestir. Gözlerinizi kapatıp kendinizi bir kafede hissetmek istiyorsanız, arkada çalan müziği özenle seçmelisiniz. Kahve ritüeliniz başlarken arka planda hafifçe duyulacak sakin enstrümantal caz parçaları, lo-fi beat'ler veya akustik gitar çalma listeleri açın.

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Kahve aromasını hissedin.

Taze çekilmiş ve demlenmekte olan kahvenin kokusu başlı başına dünyanın en güzel kokularından biridir. Ancak bu duyusal deneyimi daha da kalıcı hale getirmek sizin elinizde. Kahve istasyonunuzun hemen yanına hafif vanilya, tarçın, karamel veya doğrudan kahve çekirdeği esanslı doğal soya mumları yerleştirin.

Özel fincan ve bardak koleksiyonu edinin.

Kahveyi hazırlamak kadar, onun hangi bardakta masaya geldiği de bu deneyimin önemli bir parçasıdır. Sıradan, promosyon logolu kupaları bu köşeden tamamen uzaklaştırın. Bunun yerine dokunduğunuzda o el emeği hissini veren yerel tasarımcılara ait seramik kupalar veya kahvenizin katmanlarını ve rengini net olarak görebileceğiniz şeffaf, çift cidarlı cam bardaklar edinin.

Kendinize özel bir köşe belirleyin.

Tüm bu maddeleri bir araya getireceğiniz, sınırları belli olan bağımsız bir alan şarttır. Mutfak tezgahının arasına sıkışmış bir kahve makinesi kafe hissi yaratmaz. Salonun sakin bir köşesinde, koridordaki kör bir noktada ya da mutfakta sadece bu işe ayrılmış mini bir konsol, dresuar veya masa belirleyin. Bu alanın yakınında mutlaka bir elektrik prizi olmasına dikkat edin

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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