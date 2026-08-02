Sen Ev Temizliğinde Yüzde Kaç Pratiksin?
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Temizlik yapmayı çok seviyor olabilirsin ya da nefret ediyor olabilirsin, orası ayrı. Ama asıl önemli olan, bu işi ne kadar pratik hallettiğin! Saatlerce uğraşıp gününü feda edenlerden misin, yoksa 15 dakikada evi mis gibi yapıp keyfine bakanlardan mı?
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1. Klasik bir soruyla başlayalım; evin genel dağınıklığıyla karşı karşıya kaldığında ilk hamlen ne olur?
2. İlk aşamayı geçtiğimize göre gelelim en kritik alete; elektrik süpürgesiyle olan ilişkin nasıl?
3. İşin psikolojik boyutuna geçelim; temizlik yaparken süreci hızlandırmak için arkaya mutlaka enerjik bir müzik
4. Toz alma konusunda hangi taktiği kullanırsın?
5. Olayı biraz daha mutfağa taşıyalım; bulaşıklar lavaboda biriktiğinde ilk tepkin ne olur?
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6. Güne başlarken takındığın tavrı merak ediyoruz; sabah yataktan kalktıktan sonraki ilk 15 dakika içinde yatağını mutlaka toplar mısın?
7. Hazır hızımızı almışken banyo ve klozet temizliği senin için ne ifade eder?
8. Ve nihayet final; temizlik tamamen bittiğinde ilk işin ne olur?
%100 Pratiklik Gurusu!
%70 Dengeli Düzenleyici!
%40 Sınırda Dağınık!
%10 Erteleme Şampiyonu!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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