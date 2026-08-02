article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sen Ev Temizliğinde Yüzde Kaç Pratiksin?

etiket Sen Ev Temizliğinde Yüzde Kaç Pratiksin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.08.2026 - 10:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temizlik yapmayı çok seviyor olabilirsin ya da nefret ediyor olabilirsin, orası ayrı. Ama asıl önemli olan, bu işi ne kadar pratik hallettiğin! Saatlerce uğraşıp gününü feda edenlerden misin, yoksa 15 dakikada evi mis gibi yapıp keyfine bakanlardan mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Klasik bir soruyla başlayalım; evin genel dağınıklığıyla karşı karşıya kaldığında ilk hamlen ne olur?

2. İlk aşamayı geçtiğimize göre gelelim en kritik alete; elektrik süpürgesiyle olan ilişkin nasıl?

3. İşin psikolojik boyutuna geçelim; temizlik yaparken süreci hızlandırmak için arkaya mutlaka enerjik bir müzik

4. Toz alma konusunda hangi taktiği kullanırsın?

5. Olayı biraz daha mutfağa taşıyalım; bulaşıklar lavaboda biriktiğinde ilk tepkin ne olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Güne başlarken takındığın tavrı merak ediyoruz; sabah yataktan kalktıktan sonraki ilk 15 dakika içinde yatağını mutlaka toplar mısın?

7. Hazır hızımızı almışken banyo ve klozet temizliği senin için ne ifade eder?

8. Ve nihayet final; temizlik tamamen bittiğinde ilk işin ne olur?

%100 Pratiklik Gurusu!

Sen bu işin kitabını yazmış, üzerine bir de doktora yapmışsın! Ev temizliği senin için saatler süren bir işkence değil, adeta bir strateji oyunu. Hangi yüzeye hangi ürünün geleceğini, çamaşırları kırışmadan nasıl asacağını ve mutfaktaki o kaosu 5 dakikada nasıl eriteceğini çok iyi biliyorsun. Minimum enerji harcayarak maksimum hijyeni yakalamak tam bir deha işi. Evin her an bir dergi çekimine hazır gibi; seninle aynı evde yaşayanlar gerçekten çok şanslı!

%70 Dengeli Düzenleyici!

Temizlik konusunda kesinlikle bilinçlisin ve hayatını kolaylaştıran harika pratik yöntemlerin var. Evin genel olarak derli toplu ve misafir gelse seni utandırmayacak cinsten. Ancak bazen tembellik dalgasına kapılıp çamaşırları sandalyede biriktirebiliyor ya da yatak toplamayı akşama erteleyebiliyorsun. Yine de kriz anlarında pratik zekan anında devreye giriyor ve durumu kurtarıyorsun. Küçük erteleme huylarını da bırakırsan tam bir temizlik ninja'sı olman an meselesi!

%40 Sınırda Dağınık!

Senin temizlik felsefen tamamen 'göz görmeyince gönül katlanır' üzerine kurulu. Pratik yöntemleri az çok biliyorsun ama uygulayacak motivasyonu kendinde her zaman bulamıyorsun. Genelde işler iyice çığırından çıkıp bulaşıklar veya tozlar gözüne batmaya başladığında harekete geçiyorsun. Temizlik yaparken doğru ekipmanları ve yukarıdan aşağıya gibi altın kuralları pek kullanmadığın için de normalden çok daha fazla yoruluyorsun. Biraz daha planlı olmak hayatını inanılmaz hafifletir, bizden söylemesi!

%10 Erteleme Şampiyonu!

Açık konuşalım; senin temizlikle aranda çok ciddi bir mesafe var. Ev işleri senin için dünyanın en büyük zaman kaybı ve işkencesi. 'Nasılsa yine kirlenecek' diyerek yatağı toplamıyor, çöpü taşana kadar sıkıştırıyor ve bulaşıkları evde temiz kaşık kalmayana kadar bekletiyorsun. Pratik yöntemlerden kaçtığın için de o işler gözünde büyüdükçe büyüyor, adeta bir Everest Dağı'na dönüşüyor. Kendine bu eziyeti yapmayı bırak ve hayatını kolaylaştıracak minik pratik tüyolara acilen şans ver!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın