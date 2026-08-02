Sen Ev Temizliğinde Yüzde Kaç Pratiksin?

Sen bu işin kitabını yazmış, üzerine bir de doktora yapmışsın! Ev temizliği senin için saatler süren bir işkence değil, adeta bir strateji oyunu. Hangi yüzeye hangi ürünün geleceğini, çamaşırları kırışmadan nasıl asacağını ve mutfaktaki o kaosu 5 dakikada nasıl eriteceğini çok iyi biliyorsun. Minimum enerji harcayarak maksimum hijyeni yakalamak tam bir deha işi. Evin her an bir dergi çekimine hazır gibi; seninle aynı evde yaşayanlar gerçekten çok şanslı!