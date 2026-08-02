Bize Bir Kahve Hazırla En İlginç Özelliğini Söyleyelim!
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Yapman gereken şey çok basit: Kahve hazırlamak! Sen bize kahveni nasıl içersin, neler tercih edersin onu söyle biz de sana en ilginç özelliğini söyleyelim. Merak ettiğin değil mi? Hadi başlıyoruz!
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1. İlk olarak kahve çekirdeğini seçelim... Hangisi?
2. Peki çekirdeklerin nasıl kavrulmuş olsun?
3. Bugün canın tam olarak nasıl bir kahve çekiyor seç bakalım!
4. Kahvenin sıcaklık ve buz dengesi nasıl olmalı?
5. Peki içine ekstra ne eklemek istersin?
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6. Nasıl bir bardakta içersin?
7. Kahvenin eşlikçisi ne olsun?
Sen görünmez bir stratejistsin!
Duygusal bir simyacısın!
Sınır tanımayan bir vizyonersin!
Sen kararlı ve öncüsün!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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