Kahve Yaparken En Çok Yapılan 10 Hata
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Kahve yapmak basit gibi görünse de küçük detaylar lezzeti tamamen değiştirebilir. Yanlış öğütme ayarından su sıcaklığına, saklama koşullarından hazırlama yöntemine kadar birçok noktada fark etmeden hata yapabiliyoruz. Eğer “Evde yaptığım kahve neden kafedekiler gibi olmuyor?” diyorsan gel birlikte bakalım.
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1. Marketten "aman pratik olsun" diye hazır öğütülmüş kahve almak.
2. Kettle kaynar kaynamaz suyu kahvenin tepesine boca etmek.
3. "Göz kararı" diye bir ölçü birimine inanmak.
4. Musluktan doldurulan o kireçli, klorlu su...
5. Yanlış öğütme boyutu!
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6. Türk kahvesini cezveye sıcak suyla koymak.
7. Kahve paketini şık dursun diye şeffaf cam kavanoza koyup güneşe bırakmak.
8. Filtre kahve makinesinin altındaki ısıtıcı tablada kahveyi saatlerce unutmak.
9. "Nasılsa su dönüyor" diyerek ekipmanları sadece suyla çalkalamak.
10. Sütü cezvede kaynatıp kahvenin üzerine köpürte köpürte dökmek.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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