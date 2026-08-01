Kahve Yaparken En Çok Yapılan 10 Hata

En büyük günahlardan biri! 100 dereceye ulaşmış, fokur fokur kaynayan su kahveyi demlerken yakar. Sonuç ne mi olur? Kömür gibi acı, tüm aroması ölmüş bir su. Kettle kaynadıktan sonra kapağını aç ve en az 1-2 dakika kendine gelmesini bekle.