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Yaşam
Çekiç Ararken Dünyanın En Büyük Hazinelerinden Birini Buldular

Çekiç Ararken Dünyanın En Büyük Hazinelerinden Birini Buldular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 12:19
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İngiltere’nin Suffolk bölgesinde kaybolan sıradan bir çekici bulmak için başlatılan arama, ülkenin en önemli arkeolojik keşiflerinden birine dönüştü. Metal dedektörüyle tarlayı tarayan Eric Lawes, toprağın altında yaklaşık 15 bin Roma sikkesi ve yüzlerce değerli eşya buldu.

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Kayıp çekici ararken gümüş kaşıklara rastladı

Kayıp çekici ararken gümüş kaşıklara rastladı

Çiftçi Peter Whatling, 1992 yılında Hoxne köyündeki tarlada çekicini kaybedince metal dedektörü bulunan arkadaşı Eric Lawes’tan yardım istedi. Lawes, 16 Kasım’da yaptığı arama sırasında çekicin yerine gümüş kaşıklar, altın takılar ve Roma sikkeleri buldu.

Birkaç parçayı yüzeye çıkardıktan sonra kazıya devam etmeyen ikili, durumu yetkililere bildirdi. Ertesi gün bölgeye gelen arkeologlar, eserlerin bulunduğu alanı kontrollü biçimde kazdı. Başlangıçta aranan çekiç de daha sonra bulundu ve British Museum koleksiyonuna dahil edildi.

Sandıktan yaklaşık 15 bin Roma sikkesi çıktı

Sandıktan yaklaşık 15 bin Roma sikkesi çıktı

Hoxne Hazinesi’nde 569 altın, 14 bin 272 gümüş ve 24 bronz olmak üzere toplam 14 bin 865 sikke bulundu. Sandıktan ayrıca altın takılar, gümüş kaşıklar, sofra eşyaları ve biber kapları dahil yaklaşık 200 değerli nesne çıkarıldı.

Eserlerin milattan sonra 4. yüzyılın sonu ile 5. yüzyılın başına ait olduğu belirlendi. Hazinenin, Roma yönetiminin Britanya’daki etkisini kaybettiği çalkantılı dönemde güvenli bir yerde saklanmak amacıyla gömüldüğü düşünülüyor.

1,75 milyon sterlinlik ödülü arkadaşıyla paylaştı

1,75 milyon sterlinlik ödülü arkadaşıyla paylaştı

Britanya’da bulunan en büyük Geç Roma dönemi altın ve gümüş hazinesi olarak kayıtlara geçen koleksiyon, 1993 yılında 1,75 milyon sterlin değerinde değerlendirildi. Eserler daha sonra British Museum tarafından satın alındı.

Eric Lawes, keşif karşılığında verilen ödülü çekicini aramasına yardım ettiği Peter Whatling ile paylaştı. Hazinenin önemli parçaları, keşfe yol açan çekicin de bulunduğu British Museum’da sergilenmeye devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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