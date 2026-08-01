Çekiç Ararken Dünyanın En Büyük Hazinelerinden Birini Buldular

Hoxne Hazinesi’nde 569 altın, 14 bin 272 gümüş ve 24 bronz olmak üzere toplam 14 bin 865 sikke bulundu. Sandıktan ayrıca altın takılar, gümüş kaşıklar, sofra eşyaları ve biber kapları dahil yaklaşık 200 değerli nesne çıkarıldı.

Eserlerin milattan sonra 4. yüzyılın sonu ile 5. yüzyılın başına ait olduğu belirlendi. Hazinenin, Roma yönetiminin Britanya’daki etkisini kaybettiği çalkantılı dönemde güvenli bir yerde saklanmak amacıyla gömüldüğü düşünülüyor.