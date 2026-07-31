Hayvanların Milyonlarca Yıldır Aşamadığı Görünmez Sınırın Sırrı Çözüldü
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Asya ile Avustralya arasında fiziksel bir duvar bulunmamasına rağmen iki bölgenin hayvanları keskin biçimde ayrılıyor. 20 binden fazla omurgalı türünü inceleyen araştırma, Wallace Çizgisi olarak bilinen sınırın yalnızca derin denizlerle değil, türlerin geçmişte uyum sağladığı iklim koşullarıyla da oluştuğunu gösterdi.
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Aynı bölgede tamamen farklı hayvanlar yaşıyor
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Asya türleri iklim avantajıyla daha kolay ilerledi
Asya kökenli türler benzer nemli koşullarda evrimleştiği için adalar üzerinden Yeni Gine ve Avustralya’ya daha kolay yayıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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