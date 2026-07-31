Hayvanların Milyonlarca Yıldır Aşamadığı Görünmez Sınırın Sırrı Çözüldü

İngiliz doğa bilimci Alfred Russel Wallace, 19. yüzyılda Malay Takımadaları’nı incelerken birbirine yakın adalarda tamamen farklı hayvanların yaşadığını fark etti. Bali’de Asya kökenli memeliler görülürken dar bir boğazın karşısındaki Lombok’ta Avustralasya’ya özgü türler öne çıkıyordu.

Günümüzde Wallace Çizgisi olarak bilinen hayali sınır; Bali ile Lombok’un, Borneo ile Sulawesi’nin arasından geçiyor. Hattın batısında kaplanlar, filler, gergedanlar ve maymunlar gibi Asya kökenli hayvanlar bulunurken doğusunda keseliler, yumurtlayan memeliler ve kakadular yaygınlaşıyor.

Bölgedeki derin deniz kanalları, buz çağlarında deniz seviyesi düşmesine rağmen tamamen kapanmadı. Bu nedenle kara hayvanlarının karşı tarafa ulaşması zorlaştı. Ancak deniz engeli, Asya kökenli türlerin Avustralya yönüne neden daha fazla yayıldığını tek başına açıklamıyordu.