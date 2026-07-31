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Hayvanların Milyonlarca Yıldır Aşamadığı Görünmez Sınırın Sırrı Çözüldü

Hayvanların Milyonlarca Yıldır Aşamadığı Görünmez Sınırın Sırrı Çözüldü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 20:11
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Asya ile Avustralya arasında fiziksel bir duvar bulunmamasına rağmen iki bölgenin hayvanları keskin biçimde ayrılıyor. 20 binden fazla omurgalı türünü inceleyen araştırma, Wallace Çizgisi olarak bilinen sınırın yalnızca derin denizlerle değil, türlerin geçmişte uyum sağladığı iklim koşullarıyla da oluştuğunu gösterdi.

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Aynı bölgede tamamen farklı hayvanlar yaşıyor

Aynı bölgede tamamen farklı hayvanlar yaşıyor

İngiliz doğa bilimci Alfred Russel Wallace, 19. yüzyılda Malay Takımadaları’nı incelerken birbirine yakın adalarda tamamen farklı hayvanların yaşadığını fark etti. Bali’de Asya kökenli memeliler görülürken dar bir boğazın karşısındaki Lombok’ta Avustralasya’ya özgü türler öne çıkıyordu.

Günümüzde Wallace Çizgisi olarak bilinen hayali sınır; Bali ile Lombok’un, Borneo ile Sulawesi’nin arasından geçiyor. Hattın batısında kaplanlar, filler, gergedanlar ve maymunlar gibi Asya kökenli hayvanlar bulunurken doğusunda keseliler, yumurtlayan memeliler ve kakadular yaygınlaşıyor.

Bölgedeki derin deniz kanalları, buz çağlarında deniz seviyesi düşmesine rağmen tamamen kapanmadı. Bu nedenle kara hayvanlarının karşı tarafa ulaşması zorlaştı. Ancak deniz engeli, Asya kökenli türlerin Avustralya yönüne neden daha fazla yayıldığını tek başına açıklamıyordu.

Asya türleri iklim avantajıyla daha kolay ilerledi

Asya türleri iklim avantajıyla daha kolay ilerledi

Araştırmacılar; kuşlar, memeliler, sürüngenler ve amfibilerden oluşan 20 binden fazla türü geçmiş iklim ve coğrafya modelleriyle birlikte inceledi. Sonuçlar, yağış farklılıklarına dayanabilen ve daha yüksek yayılma kabiliyetine sahip türlerin sınırı aşmakta daha başarılı olduğunu gösterdi.

Avustralya milyonlarca yıl önce Antarktika’dan ayrılarak kuzeye doğru ilerledi ve Asya’ya yaklaştı. Tektonik hareketler sonucunda oluşan Endonezya adaları, türlerin iki bölge arasında hareket edebileceği basamaklara dönüştü. Ancak adaların sıcak, yağışlı ve tropikal iklimi bütün hayvanlar için uygun değildi.

Asya kökenli türler benzer nemli koşullarda evrimleştiği için adalar üzerinden Yeni Gine ve Avustralya’ya daha kolay yayıldı

Asya kökenli türler benzer nemli koşullarda evrimleştiği için adalar üzerinden Yeni Gine ve Avustralya’ya daha kolay yayıldı

Daha serin ve kurak şartlara uyum sağlayan Avustralya kökenli türler ise tropikal adalarda kalıcı olmakta aynı başarıyı gösteremedi.

Wallace Çizgisi tamamen geçilmez bir sınır değil. Araştırmada hattın iki tarafı arasında yüzlerce bağımsız geçiş yaşandığı belirlendi. Ancak geçmişte kazanılan iklim uyumu, hangi türlerin karşı tarafa ulaşarak çoğalabileceğini büyük ölçüde belirledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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