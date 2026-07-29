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Kasabada 30 Kişi Kalınca Arazileri 5 Bin 600 TL'den Satışa Çıkardılar

Kasabada 30 Kişi Kalınca Arazileri 5 Bin 600 TL'den Satışa Çıkardılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 23:01
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İspanya’nın Cuenca bölgesindeki Olmeda de la Cuesta’da yaşayanların sayısı 30’un altına düştü. Geçmişte ucuz imar arsalarıyla yeni sakinler arayan kasaba, 2026 yılında 105 Euro’dan başlayan kırsal arazi ihalesiyle yeniden gündeme geldi. Ancak araziler ücretsiz dağıtılmıyor ve en ucuz parsel tek başına satılmıyordu.

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Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı kasabada nüfus 30’un altına düştü

Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı kasabada nüfus 30’un altına düştü

Olmeda de la Cuesta’da geçmişte yaklaşık 500 kişi yaşıyordu. Şehirleşme ve iş imkânlarının azalmasıyla başlayan göç, nüfusu yıllar içinde hızla düşürdü. Kasabada 2014 yılında 15 daimi sakin bulunurken yaklaşık 20 kişi yalnızca hafta sonları veya tatillerde geliyordu.

Sonraki yıllarda da kalıcı nüfus belirgin şekilde artmadı. Öğrenci bulunamadığı için yaklaşık 40 yıl önce kapanan okul yeniden açılamazken sağlık hizmetleri haftada bir kez gelen doktorla sürdürülüyor. Yerleşimde düzenli iş imkanının oldukça sınırlı olduğu belirtiliyor.

Onlarca kırsal arazi kapalı zarfla satışa çıkarıldı

Onlarca kırsal arazi kapalı zarfla satışa çıkarıldı

İspanya Maliye Bakanlığı, Şubat 2026’da Cuenca vilayetindeki kamu arazilerinin satılması için açık artırma ilanı yayımladı. İlanda Olmeda de la Cuesta sınırlarında bulunan ve farklı ihale aşamalarında listelenen çok sayıda kırsal arazi yer aldı.

Başlangıç bedelleri arazinin büyüklüğüne ve kaçıncı kez satışa sunulduğuna göre 105 Euro ile 11 bin Euro arasında değişti. Tekliflerin kapalı zarfla verilmesi, katılımcıların başlangıç bedelinin yüzde 5’i kadar teminat yatırması ve kazanan kişinin tutarı bir ay içinde ödemesi şart koşuldu.

105 Euroluk arazi tek başına satılmıyordu

105 Euroluk arazi tek başına satılmıyordu

İlandaki en düşük fiyat, yaklaşık 168 metrekarelik parsel için 105 Euro olarak açıklandı. Ancak resmi şartnameye göre söz konusu arazi, yanındaki yaklaşık 1.753 metrekarelik ve 550 Euro başlangıç bedeline sahip başka bir parselle birlikte satılıyordu. Dolayısıyla iki arazi için verilmesi gereken en düşük toplam teklif 655 Euroydu.

Kasabanın nüfus artırmak amacıyla yürüttüğü asıl imar arsası programı ise 2014 yılına dayanıyor. Belediye o dönemde 60 ile 205 metrekare arasındaki sekiz arsayı 200 ila 1.300 Euro arasında satışa sundu. Her aileye yalnızca tek arsa veriliyor, alıcının 2,5 yıl içinde ev inşa etmesi ve mülkü üç yıl boyunca satmaması isteniyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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