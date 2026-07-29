Kasabada 30 Kişi Kalınca Arazileri 5 Bin 600 TL'den Satışa Çıkardılar

İlandaki en düşük fiyat, yaklaşık 168 metrekarelik parsel için 105 Euro olarak açıklandı. Ancak resmi şartnameye göre söz konusu arazi, yanındaki yaklaşık 1.753 metrekarelik ve 550 Euro başlangıç bedeline sahip başka bir parselle birlikte satılıyordu. Dolayısıyla iki arazi için verilmesi gereken en düşük toplam teklif 655 Euroydu.

Kasabanın nüfus artırmak amacıyla yürüttüğü asıl imar arsası programı ise 2014 yılına dayanıyor. Belediye o dönemde 60 ile 205 metrekare arasındaki sekiz arsayı 200 ila 1.300 Euro arasında satışa sundu. Her aileye yalnızca tek arsa veriliyor, alıcının 2,5 yıl içinde ev inşa etmesi ve mülkü üç yıl boyunca satmaması isteniyordu.