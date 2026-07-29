Kasabada 30 Kişi Kalınca Arazileri 5 Bin 600 TL'den Satışa Çıkardılar
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İspanya’nın Cuenca bölgesindeki Olmeda de la Cuesta’da yaşayanların sayısı 30’un altına düştü. Geçmişte ucuz imar arsalarıyla yeni sakinler arayan kasaba, 2026 yılında 105 Euro’dan başlayan kırsal arazi ihalesiyle yeniden gündeme geldi. Ancak araziler ücretsiz dağıtılmıyor ve en ucuz parsel tek başına satılmıyordu.
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Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı kasabada nüfus 30’un altına düştü
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Onlarca kırsal arazi kapalı zarfla satışa çıkarıldı
105 Euroluk arazi tek başına satılmıyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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